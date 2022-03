Hard Rock Hotel Ibiza celebra el evento más ochentero de la isla el 9 de abril

viernes 25 de marzo de 2022 , 07:57h

Hard Rock Hotel Ibiza dará el pistoletazo de salida a la temporada estival con el evento más ochentero de la isla, Children of the 80's “Beach Edition”, que se celebrará el próximo sábado, 9 de abril, a partir de las 20 horas en uno de los restaurantes más populares del hotel, The Beach at Hard Rock Hotel Ibiza, ubicado en playa d'en Bossa.

Convertida en una de las citas más esperadas de la isla de Ibiza, esta edición especial de ‘Children of the 80's' regresará tras dos años de obligado parón, para reunir de nuevo a los aficionados a la música en torno a los hits más populares de la época, recuperando también la singular estética de esos años: las pelucas, los cardados, los estampados de leopardo o las medias de colores. El acceso será gratuito para todos los asistentes, que podrán volver a gozar de las actuaciones de La Movida Ibiza (DJS Petit y Vázquez) y el conocido saxofonista Lugotti, que serán los encargados de hacer disfrutar a todos los asistentes y convertir el restaurante de la playa en una auténtica pista de baile con los éxitos más importantes de la década de los 70, 80 y 90.

Además, esta edición Children of the 80's “Beach Edition” contará con Passion Dance Dancers, que se encargarán de animar al público en la pista de baile, convirtiendo esa noche en un regreso único e inolvidable, preludio del line-up de artistas para la temporada que ‘Children of the 80's' anunciará próximamente, y que seguirá reuniendo a los fans de los ochenta entre los meses de mayo a septiembre.

Hard Rock Hotel Ibiza abrirá sus puertas a huéspedes sólo un día antes, el viernes, 8 de abril, por lo que este evento marcará el inicio más especial de la temporada estival. Para comenzar a calentar motores, The Beach at Hard Rock Hotel Ibiza ofrecerá a medio día una sugerente carta con los sabores y platos más tradicionales de la isla y la mejor cocina mediterránea, acompañada del punto más irreverente y característico del hotel.

‘Children of the 80's' se lanzó en Hard Rock Hotel Ibiza en 2015 de la mano de The Night League, y se convirtió rápidamente en uno de los eventos más exitosos en Ibiza para los amantes de la música de los 80. A lo largo de estas temporadas, este exitoso evento semanal se ha convertido en una cita alternativa al consolidado circuito de música electrónica que existe en Ibiza, Tenerife y el panorama internacional, ofreciendo un innovador formato de ocio y entretenimiento de referencia que une a diferentes generaciones bajo un mismo escenario.