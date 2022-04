La Agencia de Viajes online Kiwi.com celebra su décimo aniversario

lunes 18 de abril de 2022 , 09:44h

Kiwi.com celebra este mes su décimo aniversario desde el inicio de su viaje en la industria turística como start-up innovadora que trajo el concepto de Virtual Interlining (itinerarios auto conectados) al mundo. Una innovación que ha cambiado las posibilidades de reservar viajes y que permite a los viajeros seleccionar su itinerario en función de la mejor ruta y del mejor precio disponible, sea cual sea la aerolínea. Todo ello se obtiene gracias al algoritmo de Kiwi.com que encuentra millones de opciones de vuelo en tiempo real, sin estar subordinadas a los acuerdos de código compartido de las aerolíneas o restringidas por si la mejor ruta engloba aerolíneas tradicionales y de bajo coste.

En esta década, se han vendido más de 50 millones de asientos en todo el mundo, se han creado 10 millones de itinerarios virtualmente interlineados y los clientes de Kiwi.com han recorrido, en total, 30.000 millones de kilómetros. Adicionalmente, más de 1,2 millones de pasajeros han volado a través del aeropuerto más visitado de Kiwi.com, el de Barcelona, ​​90.000 mochileros han viajado a Tailandia y, como curiosidad, ¡un pasajero ha viajado hasta con 36 maletas de Penang a Hanói! Los viajeros repiten con Kiwi.com una y otra vez, pero hay uno que destaca sobre el resto habiendo reservado 102 viajes a través de la web de Kiwi.com.

El fundador y CEO de Kiwi.com, Oliver Dlouhy, comenta: “Conectamos aeropuertos y ciudades que antes no lo estaban: permitimos que los clientes ahorren una parte significativa de dinero en sus vuelos. Hemos alentado que alrededor de 10 millones de pasajeros creen sus propias conexiones a través de itinerarios únicos —que nadie más puede ofrecer— gracias a nuestra tecnología innovadora”.

Dlouhy reflexiona sobre cómo ha cambiado la compañía respecto a los primeros años: “En aquel entonces no había reglas, era un 'punk' de espíritu completamente libre. Teníamos una idea por la mañana y ya estaba en producción a medianoche. De alguna manera tuvimos mucha suerte, tal como dice el refrán: ¡cuanto más trabajas, más suerte tienes! Sin embargo, cuando sigues tu instinto, también puedes cometer muchos errores, y nosotros tuvimos algunos al principio invirtiendo en proyectos que no funcionaron. Me doy cuenta de lo lejos que hemos llegado, y si hubiéramos tenido una mejor preparación, como la que tenemos ahora, ¡nos hubiera salvado de esos fallos iniciales! Ahora hemos añadido el nivel pertinente de profesionalismo y previsibilidad imprescindible para construir un negocio sostenible a largo plazo”.

Sobre lo que depara el futuro, agrega: “En primer lugar, continuaremos enfocándonos en el cliente, su experiencia, y brindando el valor que conducirá a una audiencia más leal que llegue a Kiwi.com a través de nuestra aplicación y el sitio web directamente. Ya tuvimos éxito en el lanzamiento de nuestro planteamiento inicial con un modelo directo al consumidor; e invertiremos en posicionar la marca en el top of mind en varios mercados, ya que creemos que una relación directa con el cliente significa que podemos ofrecerles un valor añadido”.

En la actualidad, Kiwi.com está siendo testigo de la vuelta de la confianza en los viajes: en marzo la compañía registró un récord histórico de 58.711 asientos reservados en un solo día, y mira hacia la próxima década con optimismo.

Fun facts de Kiwi.com en España

Barcelona es uno de los destinos más queridos por los viajeros internacionales de Kiwi.com, que la sitúan como la tercera ciudad más reservada desde 2012, por detrás de Londres y París y por delante de Estambul, Milán y Viena. La capital catalana fue también el destino elegido por Kiwi.com para abrir su primera oficina en el extranjero en 2018.

En sus diez años de historia, Kiwi.com ha visto de todo en el mundo de los viajes. En España, por ejemplo, ha llegado a vender billetes de avión por solo 1 euro en la ruta Palma de Mallorca - Málaga y en la ruta Alicante - Bari. También ha vendido miles de billetes por menos de 10 euros, en consonancia con la voluntad de la compañía por hacer que viajar sea asequible para todos. ¡Ganas de ver el mundo no faltan! Y es que los españoles han recorrido más de 1500 millones de kilómetros con Kiwi.com desde 2012. El destino más reservado de todos los tiempos desde España es Londres, tanto por hombres como por mujeres. ¡Definitivamente, London calling! Le sigue Viena, una de las capitales más monumentales de Europa.

10 millones de pasajeros en todo el mundo se han beneficiado del Virtual Interlining de Kiwi.com, de los cuales medio millón son españoles, siendo la ruta de autoconexión Málaga-Kiev la más popular en España bajo esta modalidad.