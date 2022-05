Estudio sobre transformación digital después de la pandemia en el ámbito museístico

lunes 16 de mayo de 2022 , 10:47h

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza impulsa, con otros siete museos españoles, un estudio sobre transformación digital después de la pandemia.

Han formado parte del proyecto el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Fundación "La Caixa", el MACBA, el Museo Picasso de Barcelona, el Museo Picasso Málaga, el Centro Botín y el Museo Guggenheim Bilbao.

Esta investigación, dirigida por Advisory Board for the Arts, se llevó a cabo entre octubre de 2021 y enero de 2022 y recoge casos de las mejores prácticas y estrategias del ámbito museístico internacional, así como ideas de otros sectores. El análisis aborda la transformación digital desde el punto de vista estratégico –de qué forma lo digital debe estar estrechamente vinculado con la misión del museo–, y también en lo que respecta a la organización –cómo estructurarse internamente para la necesaria adaptación digital–. La metodología seguida ha incluido veinte entrevistas en profundidad a responsables de museos y expertos en transformación digital.

Entre los resultados más relevantes, destaca que la estrategia digital debe estar claramente vinculada a la misión del museo, lo que, por ahora, se cumple en pocas ocasiones. La dirección de las instituciones artísticas debe comprometerse de manera decidida con el desarrollo digital asignando recursos económicos y humanos.

Ignasi Miró, director corporativo de Cultura y Ciencia de Fundación “La Caixa”, apunta en esta línea que “para el desarrollo de estos nuevos trabajos, las instituciones deben capacitar a sus profesionales para poder ser competentes en estas nuevas realidades y, por lo tanto, invertir en personas con potencial para aportar nuevos valores a sus organizaciones”.

Por otra parte, del estudio se desprende que la comunicación digital se debe basar en contar historias, en escuchar y en conectar a las personas con las personas y a las personas con, en este caso, los museos. Martijn Pronk, Head of Digital del museo Van Gogh de Ámsterdam, señala que “contrariamente a lo que se piensa, el usuario -visitante digital- no quiere conectar solo con los objetos del museo en el entorno digital, sino que desea conectar con otras personas y formar parte de una comunidad”.

El estudio recoge, además, casos prácticos de una veintena de museos del mundo, así como el parecer de emprendedores (Ignacio Bachiller, FeverUp) y académicos expertos en transformación digital (Javier Zamora, IESE Business School –Universidad de Barcelona).

Los resultados de la investigación están disponibles en la web de Advisory Board for the Arts (Digital Transformation in Museums), una compañía global especializada en investigación, asesoramiento y consultoría para instituciones artísticas. Los miembros de ABA tienen acceso a estudios y mejores prácticas globales. Asimismo, pueden comisionar estudios customizados.