Madrid potencia su imagen en Latinoamérica como sede de eventos profesionales

miércoles 15 de junio de 2022 , 08:37h

Una veintena de directores de agencias de viaje especializadas en turismo de reuniones de Latinoamérica descubrirán la ciudad de Madrid los próximos días, conociendo sus excelentes recursos para este segmento y su oferta turística complementaria. El Área Delegada de Turismo, a través de Madrid Convention Bureau, organiza, hasta el 15 de junio, la tercera edición de Madrid Agency Forum (MAF), una acción promocional especial que combina el viaje de familiarización y el de incentivo y que, además de difundir la imagen de Madrid a nivel internacional, promueve un turismo de reuniones con criterios de sostenibilidad y legado con el objetivo de dejar un impacto positivo en el destino.

Este grupo de profesionales proceden de México, Colombia, Brasil, Argentina y Perú, todos ellos mercados de largo radio en los que ha puesto el foco el Ayuntamiento en línea con su Plan Estratégico de Turismo 2021-2023, también en el ámbito del turismo de reuniones. Tal y como ha explicado la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, quien ha saludado a los participantes de MAF, la capital está centrando sus esfuerzos en atraer visitantes profesionales de Latinoamérica, un mercado consolidado de idioma común y de interés prioritario, ya que aporta viajeros de alto impacto que inciden en toda la cadena de valor del turismo de la capital.

Descubrir la oferta turística de Madrid a través del cine

Lo novedoso de esta acción promocional reside en su original formato, a través de un programa lúdico que permite conocer a la vez que disfrutar de algunos de los principales atractivos turísticos madrileños. En esta ocasión y gracias a la colaboración con Madrid Film Office, les permitirá descubrir la ciudad desde su faceta como plató de cine. Los participantes tendrán que realizar un trabajo de localización para un rodaje, lo que les llevará a recorrer y fotografiar rincones, lugares y diferentes aspectos de Madrid, los mismos espacios y recursos que aportan un gran valor añadido a cualquier evento o actividad de incentivo organizada en la capital. Los profesionales asistentes tendrán la oportunidad de conocer desde las últimas novedades hoteleras de la ciudad (Rosewood Villamagna, The Madrid Edition, Ocean Drive…) a sus grandes propuestas culturales, de ocio y gastronómicas o sus experiencias de compras.

En la elaboración del programa, que cuenta con la colaboración de Turespaña, la Comunidad de Madrid, Air Europa y B Destination Travel, también han participado una treintena de empresas asociadas a Madrid Convention Bureau. Una apuesta por la colaboración público-privada y la visibilización de los socios en todas las iniciativas de promoción que se realizan desde el Ayuntamiento de Madrid para maximizar su calidad y repercusión.

Encuentro con impacto positivo y legado medioambiental

Atendiendo a los criterios de sostenibilidad y legado que marcan la estrategia del Área Delegada de Turismo en materia de reuniones, Madrid Agency Forum se ha ideado bajo los parámetros sugeridos por la herramienta PLUS Legacy with US para reducir el impacto del evento. Siguiendo la ayuda que ofrece esta plataforma digital pionera en España y puesta en marcha por MCB para asistir a los organizadores en la realización de una gestión eficiente y responsable de sus encuentros, se han reducido al mínimo los traslados en coche, priorizando el uso de vehículos sostenibles en el desarrollo de las actividades y la producción de materiales y cartelería de Madrid Agency Forum se ha realizado con material reciclado y reciclable, entre otros aspectos que han abogado por la sostenibilidad del evento. Un aspecto fundamental ya que, según datos del Estudio 2022 Global Meeting & Events Forecast AMEX M&E para Europa y Latinoamérica, el 83 % de los organizadores planifica sus reuniones y eventos pensando en la sostenibilidad.

Además, dentro de la búsqueda de ese impacto positivo de esta cita, durante su estancia en Madrid, estos profesionales construirán una nueva serie de ecosistemas de insectos con plantación de especies aromáticas autóctonas en el complejo El Olivar de Alcalá de Henares. Una iniciativa que da continuidad a la realizada con motivo de la celebración del salón profesional Madrid Business Meeting el pasado mes de abril, en el que se construyeron y plantaron los primeros ecosistemas en la Casa de Campo y con la que se pretende dejar también un legado medioambiental duradero en el tiempo, asociado a la celebración de este encuentro.

Madrid Agency Forum surgió en 2019 como respuesta de Madrid Convention Bureau ante los nuevos retos de promoción y difusión del destino, apostando por un formato no convencional que pone en valor la calidad y profesionalidad del destino con el objetivo de seguir consolidando a la capital como líder en la acogida de encuentros profesionales. Gracias a sus dos anteriores ediciones, se promocionó Madrid entre medio centenar de agencias especializadas en turismo de reuniones europeas. Con esta nueva convocatoria, este evento se consolida como una acción promocional anual imprescindible para promover el turismo de negocios en la ciudad y seguir ampliando su peso en industria turística madrileña.