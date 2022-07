Patxi Freytez: ¡Ojalá pudiéramos vivir del teatro!

Y lo dice un actor de teatro, cine y televisión. Patxi Freytez.

Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Formación actoral en la escuela ACAE en las disciplinas de interpretación (Félix Belencoso), expresión corporal (Helena Ferrari) y ortofonía (Matilde Fluixá).

Cuenta con una trayectoria de más de sesenta personajes interpretados en obras de teatro, largometrajes, cortometrajes y series de televisión.

Su popularidad le llegó gracias a su papel de Mikel Miralles en la serie española ‘El comisario’.

En la actualidad Patxi está embarcado junto a sus compañeros de reparto Juanjo Artero, Ana Villa y Elvira Cuadrupani con la obra teatral “Entre copas”, con la que recientemente estuvieron en el Teatro Reina Victoria de Madrid, en concreto hasta el 5 de junio, y continuarán la gira por otros escenarios de España.

Con este actor, nacido en Pamplona, tuvimos la ocasión de conversar sobre esa obra y algunos temas más…

¿Cómo llegas a ‘Entre copas’?

Yo estaba enrolado en otro proyecto que acabábamos de estrenas diez días antes de que comenzase el confinamiento y al terminar el confinamiento me llamaron y me dijeron que si quería hacer ‘Entre Copas’, y o lo cogía en ese momento o no lo cogería nunca, y da la casualidad de que es una película que a mí fascina…

Eso te iba a preguntar, que si habías visto la película

Por supuesto, la película la había visto hace años y de hecho Paul Giamatti, que es el actor que interpreta el personaje que yo hago, es un actor que admiro enormemente y no pude decir que no…

¿Ha sido difícil trasladar el universo cinematográfico al teatral?

Hay que dejar claro que ‘Entre Copas’ es una película muy densa y larga, por lo que es absolutamente imposible condensar en hora y media ese vendaval de sensaciones y de situaciones que hay en la película. Garbi (Losada) y (José Antonio) Vitoria se han centrado sobre todo en dar valor a la parte más divertida, más graciosa, más humana de la película, porque es que una película que sería muy difícil de adaptar para un teatro sin que la gente se aburriese y se nos durmiese.

En ese sentido hemos procurado potenciar toda la parte de comedia, pero, evidentemente, sin renunciar a esos dramas que tenemos los cincuentones -comenta entre sonrisas- o cuarentones cuando llegamos a esa edad y sobre todo que es lo que pasa cuando te encuentras con dos mujeres maravillosas y llenas de ganas de vivir, porque parece que a los hombres nos cuesta entender esto.

Tu personaje es bastante distinto al que hace Artero…

Son completamente diferentes. El personaje de Juanjo es un niño pequeño, loco y caprichoso que se va a casar en cinco días y se va de despedida de soltero con su amigo Miguel, que soy yo, que es un cenizo, amargado, recientemente divorciado y escritor fracasado. Es una mezcla explosiva como se puede deducir.

Pero no todo es comedia, también tiene su parte de drama …

Sí, claro, también tiene su parte dramática, lo que pasa es que la hemos suavizado, pero es imposible esconder esa parte, el conflicto está y no se puede borrar porque es la que da sentido a toda la historia. Hemos intentado dejarla que se vea, pero no hacerla protagonista. Hemos puesto como protagonista la parte más divertida también porque Garbi y Vitoria piensan que en los tiempos que nos ha tocado vivir bastante drama hay, así que riámonos un poco que falta nos hace.

La obra ya viene rodada…

Venimos rodados, menos mal, llevamos desde octubre pasado que estrenamos en Palencia y muy bien, porque para mí no hay cosa más terrible que pasar de la sala de ensayo a estrenar en Madrid. Aquí ya venimos con la función aprendida.

‘Entre copas’ ha ido cambiando sobre la marcha, la habéis cambiado …

Sí, evidentemente, porque es una función muy de personajes, y a medida que hemos ido desarrollándola hemos ido encontrando cosas que por sí mismas iban ganando peso, y otras cosas que pensábamos que iban a ser más importantes, poquito a poquito se han ido quedando atrás. En una función que todavía está muy viva.

¿Cómo responde el público?

Nos ha sorprendido muy gratamente porque la gente se lo pasa bomba, se divierte mucho y no hay ni un solo día que digamos vaya función más rara, todos los días y en todas las funciones hemos salido con la gente muy contenta y se ríe mucho.

Y una curiosidad, lo que beben en escena es mosto, no es vino, sino no habría cuerpo que aguantase el ritmo…

Aunque ahora ya no se come solo con el teatro

Cambiamos de tercio y hablamos con Paxti de su carrera y en concreto de EL COMISARIO…

¿Qué supuso para ti el papel en esa serie tan aplaudida?

En los ocho años que estuve en El comisario, haciendo de Mikel, ahí hice mi reválida, ahí fue dónde me hice actor. En muchos sentidos yo llegué ahí muy por hacer.

¿Teatro, cine, televisión?

Teatro sin duda, aunque ahora ya no se come solo con el teatro, por lo menos yo, antes sí, ahora ya no, pero el teatro es para mí la madre del cordero, es con lo que más me divierto, con el que más a gusto me siento y con lo que más disfruto. ¡Ojalá pudiéramos vivir del teatro! Pero hoy en día es imposible, hay que hacer de todo.

Pero en cine te prodigas poco, llevas pocas películas

Efectivamente no muchas, quizás unas siete u ocho. Si he hecho muchas series de televisión y muchísimo teatro, cine poco, así que se pongan las pilas a los que corresponda, los espero.

Entonces ¿de qué vive un actor como tú?

Hombre, por ejemplo antes del confinamiento empalmé cuatro o cinco series seguidas, pero es que esta profesión es así, de repente pillas unos años en los que no paras de trabajar y estás en todas partes y de pronto… BOM… dejan de llamarte y no tienes nada.

El confinamiento te cortó la racha

Me cortó por completo, pero no me fue mal del todo, porque fue acabar ese confinamiento y llegó ‘Entre copas’ y ese mismo verano empezamos a ensayar…

¿Y qué otros proyectos tienes?

De momento esta obra. De momento estoy centrado en este, no voy a negar que si salen más cosas las valoraré en su justa medida, pero ahora estoy muy centrado en esta función porque es lo que más me apetece.

Además con esta obra tienen bolos hasta el año que viene, así que parece que ha conseguido retomar la racha. ¡Qué dure!