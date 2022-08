Planes Wellness para desconectar este verano

En estos días de verano en los que todos deseamos coger las tan ansiadas vacaciones, ofrecemos una selección de hoteles con propuestas irresistibles para desconectar.

ROSEWOOD VILLA MAGNA, UN SANTUARIO DE BIENESTAR DEDICADO A LA SALUD DEL CUERPO Y LA MENTE EN EL PASEO DE LA CASTELLANA

El hotel Rosewood Villa Magna ofrece Sense a Rosewood Spa, un elegante refugio de paz en el Barrio de Salamanca. Un lugar configurado para disfrute tanto para los huéspedes como para el público local, dedicado a la salud del cuerpo y la mente en el corazón de Madrid.

Se apoya en la filosofía "Sense of place" basado en el concepto “Lost remedies”, incorporando ingredientes y remedios cuidadosamente seleccionados; "Sense of individuality", con un enfoque personalizado para adaptar experiencias al individuo, combinando el bienestar y belleza para la armonía de cuerpo y mente.

Uno de sus puntos diferenciales es su ritual de Hammam de la marca Charme D’Orient, inspirado en los secretos de belleza marroquíes con auténticos movimientos de Teksal combinados con el calor del Hammam, harán que la mente y cuerpo pasen a un estado de relajación profunda.

Su completo equipo de fisioterapeutas podrá a disposición de los clientes diferentes tratamientos faciales hechos a medida dependiendo de la edad y las necesidades de la piel, además de masajes y tratamientos corporales revitalizantes e hidratantes.

GRAN HOTEL BRILLANTE, CONEXIÓN CON LA NATURALEZA Y ADIÓS AL ESTRÉS

Si hablamos de desconexión, uno de los destinos estrella es Asturias. A tan solo 50 kilómetros de Gijón encontramos un pueblecito encantador, San Esteban ubicado en la desembocadura del río Nalón. Allí se encuentra el Gran Hotel Brillante, un precioso hotel boutique en un enclave único rodeado de mar y con vistas a la montaña. El alojamiento ideal para aquellos que buscan unos días de relax en plena naturaleza en un paraje de en sueño cargado de historia. Puede presumir de su excelente ubicación, a orillas de la ría, sus ventanas permiten a los viajeros deleitarse con las idílicas vistas del paraje asturiano. Sus 14 cómodas habitaciones te harán sentir como en casa ofreciendo la exclusividad de un hotel y el confort de un hogar. Tanto para familias con niños, parejas o grupos de amigos.

El Gran Hotel Brillante ofrece planes y experiencias para todos los gustos con actividades deportivas, pesca o senderismo. Te dejará sin palabras su llamada Ruta de los Miradores, un espectacular paseo que conecta la senda costera de Muros de Nalón con la playa Aguilar, declara la playa más bonita de Asturias.

SO/ SOTOGRANDE: EL PARAÍSO WELLNESS PARA LOS QUE BUSCAN MEJORAR SU BIENESTAR

SO/ Sotogrande ofrece a huéspedes, visitantes diarios y a la comunidad de Sotogrande talleres de bienestar y tratamientos para cuidar cuerpo, mente y alma.

En talleres pasados, se impartieron sesiones de Yoga Detox, una práctica que ayuda a estimular la purificación del cuerpo. También se organizaron workshops que buscaba enseñar a los asistentes a crear hábitos más sostenibles en el día a día gracias a técnicas como la creación de jabones orgánicos con ingredientes naturales, aceites esenciales, exóticas mantecas y hierbas locales.

Más adentrado el verano, gracias al taller El Arte de la Meditación que se celebrará en agosto, se podrá aprender una forma rápida y sencilla de reducir el estrés. Durante todo el año, el resort seguirá ofreciendo opciones para mejorar nuestra calidad de vida, como un taller de Cocina Consciente para conocer los beneficios para la salud de los distintos alimentos, otro taller de Skin Care, Slow Fitness o en el último mes del año, una actividad para aprender a mejorar el estado de nuestra piel desde casa que maximizará nuestra belleza.

Puedes conocer aquí todas las próximas Wellness Talks y las fechas de cuándo se celebran.

Todas estas actividades que ofrece puntualmente SO/ Sotogrande están acompañadas y son compatibles con el maravilloso centro de bienestar que alberga este resort en su interior: SO/ SPA & HEALTH CLUB, que combina SO/ SPA (spa) y SO/ FIT (gimnasio) son 2800m² destinados a la salud y felicidad.

UN OASIS DE RELAX EN MITAD DE LA CIUDAD: VP PLAZA ESPAÑA DESIGN 5*

El hotel VP Plaza España Design 5* quiere concienciar sobre la importancia del cuidado de nuestro cuerpo tanto a nivel físico como mental y para ello pone a disposición de los huéspedes y visitantes un oasis de relax en mitad del ajetreo de Madrid.

El VP Biloba Spa, es un espacio wellness aislado de ruidos donde el huésped o visitante puede recibir tratamientos faciales y corporales (sin aparatología) así como una gran variedad de masajes para disfrutar individualmente o por parejas en la cabina dúo. Después o antes de los tratamientos, lo perfecto es relajarse aún más en la zona de aguas con vistas a la recién inaugurada Plaza de España.

Los especialistas del VP Biloba SPA trabajan con cosméticos de alta gama de Natura Bissé, catalogada como la Best Spa Brand durante 4 años seguidos (2018, 2019, 2020,2021) y nominada este 2022 una vez más. El tratamiento estrella y más demandado en el VP Biloba SPA es el masaje, en concreto, el masaje Signature con ingredientes de Natura Bissé.

Otro de los tratamientos disponibles y más solicitados en el SPA es el 3D COLLAGEN SHOCK. Consiste en un tratamiento remodelante y reafirmante que combina tres tipos de colágeno (de alto, medio y bajo peso molecular). Redibuja el óvalo facial, mejora la densidad de la piel e hidrata. Además, ofrece un increíble efecto lifting y redensificante, esculpe los contornos del rostro y desvela una piel más tersa y jugosa. Si se prefieren tratamientos corporales más completos, el cliente podrá elegir asimismo entre una gran variedad como el tratamiento FIRMEZA-REJUVENATE, un tratamiento antiedad basado en un potente cóctel de aminoácidos y otros nutrientes esenciales para la piel o el tratamiento VITALIDAD-RECHARGE que ayuda, a recobrarla energía y vitalidad con un protocolo a base de vitamina C, el ingrediente estrella del SPA, poderosamente antioxidante, ilumina y aporta firmeza a la piel, a la vez que combate los radicales libres causantes del envejecimiento cutáneo.