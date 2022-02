Retiros de primavera en Six Senses Ibiza, nuevo centro de bienestar del Mediterráneo

Inaugurado en julio de 2021, Six Senses Ibiza, el nuevo centro de bienestar del Mediterráneo, reabrirá el 15 de marzo.

Desde bailar, desintoxicarse y mejorar la calidad del sueño, hasta perfeccionar las habilidades para correr, explorar los principios claves del bienestar sexual femenino o aprender el arte de la lectura del rostro; el programa de retiros diseñado por Six Senses Ibiza para la primavera de 2022 brindará experiencias inmersivas que expanden la zona de confort para ayudar a realizar cambios significativos y profundos, guiadas por expertos de renombre internacional.

Reunirse, bailar, respirar profundamente, comer conscientemente y compartir con alegría está integrado en el ADN humano, junto con la necesidad de comunidad y conexión. Con una programación que varía entre tres días y una semana completa, los participantes accederán a un espacio inspirador para desconectarse de la narrativa de la vida diaria y aprender a romper con los comportamientos estancados. Cada retiro tiene un enfoque específico, pero todos están guiados por expertos para abarcar el bienestar, el crecimiento personal, la nutrición, las relaciones personales y el cuidado personal.

“Nuestra temporada de retiros se celebra dos veces al año, en primavera y otoño, y sirve como un portal a otra dimensión”, dice Anna Bjurstam, Six Senses Wellness Pioneer. “Durante los retiros, apertura, conciencia, sincronización, las personas con las que compartimos y el lugar en sí mismo se unen en armonía para una experiencia profunda que puede ser poderosamente transformadora. Más allá del yoga o détox, hay un propósito de profundizar y conocernos mejor a través del trabajo de grupo, la compresión de la nutrición y la meditación. Todos son bienvenidos a experimentarlos dos veces al año, al menos una vez en la vida”.

Todos los retiros incluyen acceso a las instalaciones de Six Senses Spa junto con actividades complementarias que incluyen yoga, meditación, fitness, sanación con sonido, caminatas y extras adicionales, según el programa. El bienestar en todas sus esferas -físico, mental, emocional y social- está integrado en Six Senses Ibiza, cuyo entorno idílico en la bahía de Cala Xararaca, en el norte de Ibiza, constituye un espacio de armonía para brindar alegría e inspirar la transformación.

Spring 2022 Retreats Program

Santosh Dance Retreat, 19-23 de marzo. Dirigido por Samiya Sahabdeen, quien utiliza la fuerza creativa y dadora de vida de la danza para empoderar y, en una última instancia, dar un propósito a la vida de una persona; se trata de un retiro para sentirse bien dirigido a cualquier persona apasionada por el baile y la música pero también para principiantes. A través del baile, desde el tango argentino a los bailes latinos de salón, este retiro ayuda a mejorar la sensación de alegría y la conexión con los demás, tonificar y fortalecer los músculos, mejorar la forma física y la postura, aumentar los niveles de energía, flexibilidad, el rango de movimiento y la coordinación, disolver el estrés, aumentar la estimulación y mejorar la memoria.

Spring Detox by BodyFlow, 23-27 marzo. Una combinación diaria de exfoliaciones vegetales, bailes llenos de energía, paseos por las montañas y respiración limpiadora profunda funcionarán para aumentar la circulación mientras que una dieta basada en zumos que aprovechan el poder antiinflamatorio de las plantas orgánicas lo nutrirán de dentro hacia afuera. Con más de 30 años de experiencia como sanador natural, iridiólogo, maestro de Reiki y medicina de pulso tibetano, Shlomo Dharma, conductor de este retiro de cinco días, ha desarrollado un método de curación multidimensional único que se enfoca en todos los aspectos del ser logrando poderosos efectos sinérgicos al combinar modernos conceptos détox con antiguas prácticas de curación.

Face Reading for Your Success in Career, Relationships & Health, 25-27 de marzo. El lenguaje de la cara es universal. Un rostro puede contar una historia de pensamientos y sentimientos, expresando personalidades y revelando talentos. Es una fuente confiable de información sobre salud y nutrición, que revela los desafíos y el potencial que aguardan. A cargo de Eric Standop, experto en diagnóstico facial, este retiro es una oportunidad única para comprenderse mejor a sí mismo y a los demás. Los participantes aprenderán los diez secretos de la lectura del rostro, cómo el rostro revela el pasado y qué avanza sobre el futuro, lo que puede decir sobre la salud y la nutrición, cómo leer y usar el talento escrito en la cara y el camino que la personalidad crea subconscientemente.

Runners' Retreat, 27-31 marzo. Con los anfitriones Patrick McKeown, el doctor Eric Cobb y Rhiannon Lambert, este retiro de cinco días es para corredores activos que desean mejorar el rendimiento manteniendo un enfoque equilibrado y sostenible de entrenamiento y estilo de vida. Guiado por tres expertos líderes en sus ámbitos, el retiro brindará conocimientos y habilidades sobre el poder de la respiración, el movimiento y la nutrición, demostrando cómo correr más rápido, más tiempo y sin dolor.

El doctor Eric Cobb está considerado como uno de los principales expertos del mundo en programas avanzados de rehabilitación y rendimiento deportivo centrados en la neurología. Patrick Mc Keown es autor e instructor de respiración mundialmente aclamado. Rhiannon Lambert es una de las principales nutricionistas del Reino Unido y enseñará cómo los alimentos pueden ayudar a mejorar el rendimiento, la fuerza y ​​la resistencia.

Pleasure Principles – Journey of Women’s Sexual Wellness, 3-8 de abril. Este retiro interesante y perspicaz se centra en los principios claves del placer del bienestar sexual de las mujeres, un aspecto importante de la salud pero que a menudo se pasa por alto. La doctora Nicola Finley, médico en medicina interna por la Universidad de Arizona, compartirá las últimas investigaciones y conocimientos sobre el bienestar sexual. Las participantes podrán descubrir más sobre la sexualidad femenina, aprender a explorar las numerosas formas de crear caminos hacia el placer y un modelo mente-cuerpo-espíritu basado en la medicina integrativa.

Solving the Mystery of Your Sleep, 6-10 de mayo. La felicidad generalmente está relacionada con la calidad y la cantidad de sueño. A cargo del doctor Michael Breus, reputado especialista, considerado una de las 10 personas más influyentes en el estudio del sueño y miembro de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, este retiro profundizará en los patrones personales para crear un plan personalizado para lograr la calidad y la cantidad correctas de sueño, restaurar los niveles de energía, desestresarse y establecer una rutina de sueño sostenible. Entre los beneficios del programa de siete días cabe destacar el fortalecimiento del sistema inmunológico, el aumento del estado de ánimo y los niveles de energía, la mejora de la memoria y la capacidad de asimilar nueva información, la prevención de la inflamación sistemática de bajo grado asociado al envejecimiento y las enfermedades crónicas.

Completando el programa de retiros de primavera, del 31 de marzo al 3 de abril se celebrará el primer Magnum Photography Workshop, en colaboración de la Agencia Magnum, a cargo de la fotógrafa española Cristina de Middel, multipremiada fotógrafa documental y conceptual, y una de las primeras mujeres en ingresar en el prestigioso portfolio de Magnum. Una guía de excepción para este taller fotográfico de cuatro días que permitirá a los asistentes ver la isla desde otro punto de vista.

Wellness Programs

El bienestar es libertad. Es una invitación a explorar para encontrar un sentido de propósito que ayude a comprender lo que hace que la vida sea significativa en nuestra búsqueda para ser una persona más sana y feliz. Para vivir más inteligentemente el presente para un futuro de vida increíble. Siguiendo los principios de Six Senses Integrated Wellness, cuyos componentes son el bienestar personalizado, la salud del sueño, la alimentación consciente, el movimiento y el autodescubrimiento, Six Senses Ibiza ofrece durante todo el año programas wellness de uno, tres y siete días que combinan ciencia de alta tecnología, prácticas curativas ancestrales, tratamientos de spa holísticos y actividades personalizadas de bienestar dirigidos a mejorar la salud emocional, el estado del cerebro, fortalecer la inmunidad, activar el metabolismo y mejorar la calidad del sueño. En un entorno transformador que refleja las vibraciones de la isla balear, Six Senses Ibiza brinda igualmente un acceso único para iniciarse en el yoga o mejorar la forma física con programas que combinan entrenamientos de alta y baja intensidad, meditación y nutrición.

Six Senses Spa Ibiza

Presidido por un olivo centenario, una escalera blanca de caracol desciende en espiral hacia el interior de la montaña, desvelando 1.200 metros cuadrados de spa con extraordinarias vistas al mar donde los huéspedes pueden disfrutar de tratamientos basados en la alquimia y terapias de biohacking de última generación. Construido con materiales naturales y empleando energías renovables que permiten reducir la huella de carbono en un 40 por ciento, los huéspedes podrán comenzar o culminar un día en el spa disfrutando de los numerosos beneficios de las terapias de agua y calor en un spa lujoso y sostenible que incluye sauna de infrarrojos, caldarium, hammam, duchas de cubo y sala de relajación con sitar.