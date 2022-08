Papeles de Teatro: Temporada otoño-invierno. Laponia. Equus

jueves 11 de agosto de 2022 , 09:01h

ESTRENOS ABSOLUTOS, NUEVAS TEMPORADAS Y GIRAS NACIONALES

Avance de la temporada teatral otoño – invierno 2022 que tendrá como protagonistas diversos estrenos absolutos, esperados regresos teatrales y musicales, y giras nacionales por todo el territorio.

Para el arranque de la temporada hay estrenos como “Laponia” en el Teatro Maravillas, que supone el regreso de Amparo Larrañaga a las tablas acompañada de Iñaki Miramón, Mar Abascal y Ciro Miró.

SINÓPSIS: Mónica, Ramón y su hijo de cinco años, Martín, han viajado a Finlandia para pasar las fiestas de Navidad con la hermana de Mónica, Nuria, su compañero finés y la hija de los dos, Aina, de cuatro años. El pequeño Martín está ilusionado, en Finlandia podrá ver al Papá Noel de verdad. La velada entre dos familias se presenta idílica, una casita en medio de abetos nevados, hogar de fuego, trineos en la puerta, entorno familiar plácido… Pero todo se estropea cuando Aina explica a Martín que Papá Noel no existe, es un personaje que se inventaron los adultos hace tiempo para coaccionar a los niños y que se portaran bien. Bien es verdad que es imposible que un solo hombre reparta regalos a todos los niños del mundo en una sola noche. El disgusto de Martín es grande, pero todavía lo es más el de sus progenitores. Para Mónica y Ramón mantener la ilusión de su hijo es una de las máximas de Navidad. A partir de este hecho, las dos parejas contrapondrán dos maneras de educar a los hijos totalmente opuestas, debatirán sobre la verdad y la mentira, las tradiciones, los valores familiares, e inevitablemente saldrán a la luz secretos del pasado que nadie quería desenterrar.

Mientras que en el Infanta Isabel llegará “Equus” con Roberto Álvarez y Álex Villazán.

SINÓPSIS: El psiquiatra Martin Dysart recibe el encargo más difícil de su carrera profesional: deberá tratar a un joven que ha cometido un acto de una brutalidad atroz. El chico, Alan Strang, ha sido detenido por haberles sacado los ojos con un punzón a la media docena de caballos a los que cuidaba en un establo. A partir de aquí comienza una investigación detectivesca de tintes psicoanalíticos en la que el psiquiatra deberá averiguar qué llevó a un joven de buena familia, que jamás había dado un problema, a cometer semejante acto. Siguiendo las reglas del thriller psicológico el psiquiatra va indagando en la vida del muchacho, con una madre devota y religiosa y un padre estricto y trabajador. La sublimación del deseo sexual, la falta de relación con otros jóvenes de su edad y su fascinación por los caballos van revelándose como pistas en el laberinto mental en el que se interna el psiquiatra para ayudar a su paciente. Pero el propio doctor tendrá que luchar también con sus propios demonios, entre los que se encuentran un matrimonio sin sentido que no funciona y unas permanentes dudas sobre la utilidad de su profesión frente a los dictados de una sociedad castrante que aniquila los sueños e ilusiones de la gente.

Al arranque de 2023 se estrenará en el Fernán Gómez Centro Cultural de La Villa “Retorno al hogar” con Miguel Rellán, Fran Perea, Silma López, Alfonso Lara y Juan Carlos Bellido.

También regresarán éxitos consolidados con nuevas temporadas de “El Método Gonhölm” protagonizada en el Teatro Cofidís Alcázar por Luis Merlo Marta Belenguer, Jorge Bosch e Ismael Martínez; y “Muerte de un viajante” con Imanol Arias, Jon Arias, Jorge Basanta, Fran Calvo, Cristina de Inza, Virginia Flores y Carlos Serrano-Clark

En gira por todo el territorio nacional estará el éxito “Tercer cuerpo” con Natalia Verbeke y Carmen Ruiz.

En el apartado de espectáculos musicales regresará a Madrid, al Teatro de La Latina, “Forever. The Best Show About King of Pop” el único espectáculo abalado por la familia Jackson

LAPONIA – TEATRO MARAVILLAS – 9 SEPTIEMBRE

Amparo Larrañaga, Iñaki Miramón, Mar Abascal y Ciro Miró

EQUUS – TEATRO INFANTA ISABEL – 28 SEPTIEMBRE

Roberto Álvarez y Álex Villazán

RETORNO AL HOGAR – FERNÁN GÓMEZ CENTRO CULTURAL DE LA VILLA – 12 ENERO

Miguel Rellán, Fran Perea, Silma López, Alfonso Lara y Juan Carlos Bellido

EL MÉTODO GRONHÖLM – TEATRO COFIDÍS ALCÁZAR – 9 AGOSTO

Luis Merlo, Marta Belenguer, Jorge Bosch e Isamel Martínez

MUERTE DE UN VIAJANTE – TEATRO INFANTA ISABEL – 30 SEPTIEMBRE

Imanol Arias, Jon Arias, Jorge Basanta, Fran Calvo, Cristina de Inza, Virginia Flores y Carlos Serrano-Clark

TERCER CUERPO – GIRA NACIONAL

Natalia Verbeke, Carmen Ruiz, Carlos Blanco, Nuria Herrero y Gerardo Otero

FOREVER. THE BEST SHOW ABOUT KING OF POP

TEATRO LA LATINA – 29 SEPTIEMBRE

El único espectáculo avalado por la familia Jackson