Madrid, capital mundial de los musicales en español

lunes 19 de septiembre de 2022 , 08:45h

¡Ven a Madrid y emociónate con el mejor teatro musical!

La ciudad de Madrid se ha consolidado de manera indiscutible como capital mundial de los musicales en español gracias a una cartelera caracterizada por la gran calidad y la variedad de producciones que pueden disfrutarse durante todo el año tanto en la Gran Vía, “el Broadway madrileño”, como en otros teatros y espacios culturales y de ocio de la capital. Este mes de septiembre las propuestas se multiplican con numerosos estrenos: Malinche (Ifema Madrid), el nuevo musical de Nacho Cano que narra el nacimiento del mestizaje; los clásicos Cantando bajo la lluvia (Teatro Nuevo Apolo) y Dirty Dancing (Espacio Ibercaja Delicias); puestas en escena basadas en éxitos de la literatura infantil como Matilda (Nuevo Teatro Alcalá) y Charlie y la fábrica de chocolate (Espacio Ibercaja Delicias); y Forever - The best show about the King of Pop (Teatro La Latina), un tributo a los mayores éxitos de Michael Jackson y The Jackson 5. A ellos le seguirán, en octubre y noviembre, Mamma Mía! (Teatro Rialto), La historia interminable (Teatro Calderón), Los Puentes de Madison (Teatro EDP Gran Vía) o Los chicos del coro (Teatro La Latina). Y continúan en cartel otros como El Rey León (Teatro Lope de Vega), con más de una década de trayectoria en la capital, Tina, el musical de Tina Turner (Teatro Coliseum) o WAH Madrid (Ifema Madrid).

Charlie y la Fábrica de Chocolate, el musical

El humorista Edu Soto protagoniza una adaptación musical para toda la familia del famoso cuento de Roald Dahl (Espacio Ibercaja Delicias. Miércoles a domingos. 17 sept a 23 oct).

Malinche

Nuevo musical de Nacho Cano que narra uno de los hechos históricos más significativos de nuestro pasado: el nacimiento del mestizaje (Espacio Malinche - IFEMA MADRID. Martes a domingos. 15 sept a 27 nov).

Dirty Dancing, el musical

El gran clásico musical del cine viene adaptado en una espectacular versión (Espacio Ibercaja Delicias. Miércoles a domingos. 8 sept a 16 oct).

Tina, el musical de Tina Turner

Un gran espectáculo musical que recorre la trayectoria de la talentosa cantante a través de sus icónicas canciones (Teatro Coliseum. Martes a domingos).

Con la poli en los tacones

Una comedia musical de la compañía Opción Teatral que combina el amor, la picaresca, el cabaret y las drag queens (Arlequín Gran Vía Teatro. Jueves. Desde el 15 sep).

La vida empieza hoy

Un musical que indaga en la relación entre los hijos y las madres (Teatro Lara - Sala Lola Membrives. Domingos).

La llamada

Nueva temporada de este sorprendente musical en el que se basa la exitosa película (Teatro Lara - Sala Cándido Lara. Viernes a domingos. 2 sept a 13 nov).

El musical de los 80s 90s

La compañía OnBeat representa un montaje musical con los éxitos de las dos décadas más prodigiosas de la historia (Teatro EDP Gran Vía. Lunes, martes, miércoles, sábados y domingos. Consultar fechas).

Con la boca abierta - Dimensión Vocal

Una comedia musical a capela que supone un viaje por canciones populares recientes a través del humor y el beatbox (Teatro Fígaro - Adolfo Marsillach. Domingos).

Maricas todas

Una comedia musical escrita y dirigida por Dany Visiedo sobre la amistad y de temática LGTBIQ+ (Teatros Luchana. Sábados).

Mi madre, Serrat y yo

La divertida relación entre madres e hijas acompañada por los temas de Serrat (Artespacio Plot Point. Domingos).

PRÓXIMAMENTE

¡Qué movida! Coro de Hombres Gays de Madrid

Novena temporada de este espectáculo musical cargado de intriga y humor donde el coro busca un infiltrado hetero entre ellos (Teatro EDP Gran Vía. 26 septiembre).

Matilda, el musical

Una superproducción basada en el libro de Roald Dahl que llega por primera vez a España (Nuevo Teatro Alcalá. Miércoles a domingos. 22 sept a 27 nov).

La historia interminable, el musical

Federico Barrios estrena una adaptación teatral de la clásica novela de Michael Ende (Teatro Calderón. Martes a domingos. 27 sept a 27 nov). Estreno oficial 5 octubre: actuación espacial cantante Limahl

Cantando bajo la lluvia

Àngel Llàcer, Manu Guix y Miryam Benedited presentan una versión de la clásica comedia musical con grandes canciones y números de baile (Teatro Apolo. Martes a domingos. 30 sept a 27 nov).

We Will Rock You, el musical

Transcurridos 18 años desde su estreno, esta obra sobre Queen coproducida por Brian May y Roger Taylor regresa a los escenarios (Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Viernes a domingos. 7 a 30 octubre).

Mamma Mía! El musical

La exitosa comedia musical en torno a las canciones de ABBA regresa con una nueva producción, coreografías, vestuario y escenografía (Teatro Rialto. Martes a domingos. 7 oct a 27 nov).

Los Puentes de Madison, El musical

Nina y Gerónimo Rauch protagonizan este musical dirigido por Alberto Negrín basado en la novela de Robert James Waller que se estrena en España (Teatro EDP Gran Vía. Martes a domingos. 9 nov a 8 ene 2023).

Los chicos del coro, el musical

Llega a España la esperada adaptación teatral de la prestigiosa película francesa, con la dirección de José Luis Sixto (Teatro La Latina. Miércoles a domingos. 16 nov a 18 dic).

Los pilares de la Tierra, el musical

Llega a Madrid el estreno mundial de un innovador musical basado en el best-seller de éxito mundial del escritor Ken Follett (Teatro Calderón. Próximamente).

The Rhythm of the Night

Un musical liderado por DJ Nano que traslada al público a la época dorada de la música disco (Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Viernes. 14 oct a 4 nov).

Aladdin, el musical

El exitoso musical de Disney que ha triunfado en todo el mundo llega a España de la mano de Stage Entertainment (Teatro Coliseum. Año 2023).