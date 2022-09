Iglesias en Gran Bretaña que han cambiado su uso para conservarlas

Hay iglesias que no son lo que parecen. Algunas se han transformado con el paso del tiempo para acoger otros usos, en Gran Bretaña muchas de las iglesias que estaban abandonadas han cambiado su uso para conservarlas. Ya sea para pasar la noche, ver un espectáculo teatral o disfrutar de un café por la mañana… Aquí van una serie de ejemplos

RECONVERTIDAS EN RESTAURANTES

Mercato Mayfair, Londres

Mercato Mayfair, uno de los mercados gastronómicos más animados de Londres, está situado en la espectacular iglesia de San Marcos, catalogada de grado I, justo al lado Oxford Street. El mercado es conocido por su oferta de alimentos sostenibles y auténticos de todo el mundo, y está repartido en dos plantas de la iglesia. Además de una bodega y un espacio comunitario, el local también ofrece una terraza en la azotea para los días soleados con vistas a los tejados de Mayfair.

Alma de Cuba, Liverpool

Alma de Cuba es un restaurante y bar espectacular debido a su ubicación dentro de la gloriosa conversión de la antigua iglesia católica de San Pedro. La iglesia cerró en 1978 y fue la primera de la ciudad en convertirse en un local social. Alma de Cuba ofrece una mezcla ecléctica de influencias cubanas, hispanas y latinoamericanas realzadas por el gran espíritu de Liverpool.

Frankenstein Edinburgh, Edimburgo

Esta iglesia gótica de 150 años de antigüedad alberga el bar "Frankenstein Edinburgh". La iglesia se encuentra en el puente George IV, en el casco antiguo de Edimburgo, y está muy cerca de los destinos turísticos más populares de la Royal Mile. Los visitantes pueden esperar una fiesta con espectáculos de monstruos, luces parpadeantes y proyecciones de antiguas películas de Frankenstein en el local decorado con temática de terror.

The Brasserie at Òran Mór, Glasgow

The Brasserie at Oran Mor es una joya oculta que sirve una amplia variedad de platos escoceses modernos en un entorno vibrante. Los chefs utilizan sólo los mejores productos frescos, locales y de temporada, lo que atrae a los amantes de la cocina de todo el mundo. El Whisky Bar de la casa le invita a quedarse después de la cena para probar su enorme selección de whiskies.

Church on the Hill, Glasgow

Church at the Hill está situado en la moderna zona sur de Glasgow. El bar y el restaurante apoyan a la comunidad local utilizando productos locales siempre que sea posible. El local organiza saludables asados los domingos y románticas veladas a la luz de las velas, con deliciosos cócteles de su creativo menú.

CHAPEL 1877, Cardiff

El vibrante restaurante Chapel 1877 está repartido en tres plantas de la iglesia gótica, y es un local de alta cocina en el corazón de Cardiff. Todos los días se sirven productos frescos de temporada y uno de los platos más destacados de su menú es la oferta de brunch los domingos. El elegante entorno y el ambiente relajado dentro del edificio histórico renovado crean el lugar perfecto para una experiencia gastronómica de lujo en Cardiff.

RECONVERTIDAS EN CAFETERÍAS

Host Café, Londres

La acogedora cafetería comunitaria Host Cafe sirve café de especialidad, sopa orgánica y pasteles horneados localmente. Puedes tomar un café y a la vez estar colaborando con una buena causa ya que retribuyen a la comunidad apoyando a los negocios locales: su café y té son suministrados por los productores locales Mission Coffee Works y Nemi Teas; y los productos de panadería son elaborados por Galeta Bakery - todos ellos fabricantes londinenses.

The Pantry, Cardiff

La iglesia Cornerstone, bellamente renovada, se ha convertido en la animada cafetería "The Pantry", que cuenta con las vidrieras originales de la iglesia para crear un ambiente auténtico. Además de sabrosos tés y cafés, este moderno local sirve deliciosa comida, como sopas caseras, paninis y deliciosos pasteles.

RECONVERTIDAS EN HOTELES

Iglesia de San Bartolomé, Lower Failand, cerca de Bristol

Para los que quieran acampar en algún lugar especial durante una noche, la iglesia de Bartholomew se encuentra en la pintoresca campiña, a menos de una hora de Bristol en transporte público. Lejos del bullicio de la ciudad, se garantiza una estancia tranquila; y hay muchos senderos públicos y rutas de ciclismo de montaña de Ashton en las cercanías. La iglesia está abierta entre abril y septiembre.

The Church at the Old Manse, Lanark (entre Edimburgo y Glasgow)

The Church at the Old Manse es la base perfecta para explorar lo que ofrece el centro de Escocia, ya que se puede llegar a Glasgow y Edimburgo en menos de una hora en coche desde la iglesia. La lujosa propiedad con cocina tiene capacidad para diez personas y dispone de una sauna para relajarse, así como de una zona de billar para divertirse sin límites con los seres queridos.

El Teatro Iris tiene la sede en la iglesia de San Pablo, en Covent Garden

DIFERENTES USOS

Teatro Iris, Londres

Con sede en la iglesia de San Pablo, en Covent Garden, el Teatro Iris invita a los visitantes a disfrutar de premiados espectáculos teatrales en un entorno único. En la antigua iglesia tienen lugar una gran variedad de actuaciones, desde teatro clásico hasta acrobacias de estilo circense. Durante los meses de verano, se llevan a cabo actuaciones inmersivas en el exterior.

Jardín de la Iglesia de San Dunstan en el Este, Londres

St Dunstan in the East Church Garden, un oasis verde en el corazón de la ciudad, es un lugar maravillosamente sereno. La iglesia original sufrió graves daños en el bombardeo de 1941 y se decidió no reconstruirla. A finales de los años 60, la ciudad de Londres convirtió los restos en un jardín público con bancos y una fuente.

Iglesia de San Lucas bombardeada, Liverpool

La iglesia de San Lucas, conocida localmente como la "iglesia bombardeada", sufrió daños catastróficos durante el bombardeo de mayo de 1941, dejando en pie sólo su mampostería exterior. A principios del año 2000, el lugar se transformó y se abrió de nuevo al público. Convertido en un lugar de encuentro para el teatro, la danza, la música clásica y del mundo, las artes visuales y mucho más, el lugar es ahora un testimonio del espíritu de la comunidad y del poder de las artes para promover el cambio.