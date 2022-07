Disfrutar de un verano económico en Gran Bretaña

jueves 28 de julio de 2022 , 09:11h

Experimente Gran Bretaña por menos dinero este verano con una variedad de eventos gratuitos, experiencias de bajo coste y oportunidades para ahorrar. Con la llegada del verano, la opción de ir de vacaciones con los amigos y los seres queridos puede resultar a menudo cara, pero la mejora del tiempo ofrece el escenario perfecto para disfrutar de los acontecimientos de la comunidad, las celebraciones de la ciudad y las atracciones asequibles. Disfrute del West End gratis en el centro de Londres o aventúrese en varias de las experiencias creativas de UNBOXED sin gastar un céntimo.

Eventos gratuitos

Verano junto al río, Londres

Hasta el 2 de septiembre

En tres lugares del Puente de Londres, este festival gratuito con temática de la Miami de los años 30 ofrecerá comida, entretenimiento y actividades al aire libre durante todo el verano. Summer by the River es el mayor festival gratuito de arte y entretenimiento de la capital, y tiene lugar junto al Támesis en The Scoop, Hay's Galleria y The Pier. Habrá un bar-terraza junto al río con vistas a The Scoop, con empanadas y piñas coladas. La Taquería García de The Pier servirá tacos y tequila. En todos los locales habrá actividades de entretenimiento, como la proyección en directo de Wimbledon, noches de karaoke y clases de ejercicio al aire libre.

Green Space Dark Skies, en toda Gran Bretaña

8 eventos a lo largo del verano hasta septiembre de 2022

Ilumine la campiña británica y participe en esta serie de encuentros masivos en el campo, invitando a hasta 20.000 personas a experimentar hermosos paisajes en todo el Reino Unido, como parte de UNBOXED 2022. Los eventos al anochecer celebrarán la naturaleza, pondrán de relieve nuestra responsabilidad de protegerla y romperán las barreras para las personas que normalmente no experimentan el campo. Utilizando luces de bajo impacto, cada participante formará parte de la creación de momentos mágicos al aire libre en Parques Nacionales y Áreas de Extraordinaria Belleza Natural (AONB).

Fiesta Internacional del Globo de Bristol

11 - 14 de agosto de 2022

La mayor fiesta gratuita de Bristol vuelve a Ashton Court Estate, en Bristol. Más de 100 globos aerostáticos se reúnen para realizar ascensos masivos, exhibiciones atadas y el esperado espectáculo Night Glow, en el mayor evento de este tipo en Europa. A lo largo de cuatro días, los puestos del mercado, la música en directo, las atracciones de feria y los puestos de comida callejera también contribuyen a atraer a más de medio millón de personas a la fiesta cada año.

Festival Fringe de Edimburgo

Del 5 al 29 de agosto de 2022

Durante tres semanas de agosto, las calles y los escenarios de Edimburgo son tomados por artistas e intérpretes, con actividades para todos los gustos, desde grandes nombres del mundo del espectáculo hasta artistas desconocidos que construyen su carrera. El festival, que celebra su 75º aniversario en 2022, incluye teatro, comedia, danza, teatro físico, circo, cabaret, espectáculos infantiles, musicales, ópera, música, palabra hablada, exposiciones y eventos. Las entradas para los eventos varían en precio, desde los lugares de alto perfil hasta los eventos más pequeños, siendo algunos gratuitos o pagando lo que se siente.

Atracciones asequibles

Upside Down House, Brighton

Las casas al revés son una experiencia fotográfica que desafía los sentidos, ya que el suelo es el techo, lo que crea divertidas imágenes ilusorias. Una de las casas se encuentra en el paseo marítimo de Brighton, mientras que otras se encuentran en centros comerciales de Londres y Essex.

Visita autoguiada a Notting Hill y la cultura negra británica

Descubra uno de los barrios más pintorescos de Londres y conozca la influencia y el origen de la cultura negra británica con esta visita autoguiada en podcast. Explore algunos de los lugares más conocidos, como Portobello Road, y otros menos conocidos, como el Museo de las Marcas y St Luke's Mews.

Plantasia, Swansea

Plantasia, la casa caliente de alta tecnología de Swansea, con más de 40 especies de animales y una de las mejores colecciones de plantas de Gales, es un día completo para las mentes curiosas. Atraviese un árbol gigante para adentrarse en su selva tropical, explore una zona subterránea llena de bichos espeluznantes y el suelo del bosque con un estanque lleno de peces arco iris y una pitón de 3 metros.

La arquitectura del dinero: Una visita audioguiada en la Ciudad Nueva de Edimburgo

Una visita autoguiada de 90 minutos con comentarios de un diseñador arquitectónico experto. Explore la ciudad a su aire y conozca sus influencias, desde la primera unión entre Escocia e Inglaterra hasta sus raíces como "ciudad modelo".

La mejor excursión a pie por Bristol: de Barbanegra a Banksy

Pasee por las calles de Bristol con un guía local experto. Descubra historias de historiadores y artistas, y conozca el fascinante pasado de la ciudad mientras camina. Sea testigo de los daños causados por el bombardeo en la ciudad, vea antiguos lugares de piratas y busque los renombrados murales de arte callejero de la ciudad realizados por artistas como el propio Banksy de Bristol.

Oportunidades para este año

Buckingham Palace abre sus puertas para visitar sus Salones de Estado

De Julio a Octubre de 2022

Celebre el Jubileo de Platino de la Reina Isabel II con una visita a los impresionantes Salones de Estado del Palacio de Buckingham, abiertos al público sólo por tiempo limitado. Explore los salones utilizados por Su Majestad para recibir a los invitados oficiales y durante las ceremonias, como el Salón Blanco, el Salón del Trono y el Salón de la Música, entre otros.Admire las numerosas y destacadas obras de arte de la Colección Real expuestas en cada sala: desde objetos y muebles de magistral factura hasta magníficos cuadros de artistas como Rubens, Van Dyck y Canaletto, entre otros.

Oferta destacada

El Pase Nacional de Arte

El National Art Pass, de la organización benéfica Art Fund, ofrece a sus miembros acceso gratuito y descuentos en museos y galerías de toda Gran Bretaña. Actualmente hay más de 800 lugares que utilizan el Art Pass y más de 250 sólo en Inglaterra, incluyendo la entrada gratuita a la Courtauld Gallery de Londres, el Museum of the Jewellery Quarter de Birmingham y el National Football Museum de Manchester. Hasta el 30 de junio, hay una versión de prueba de 3 meses por sólo 15 libras (el abono anual es de 45 libras para los menores de 30 años y de 73 libras para los adultos estándar), perfecta para un uso a corto plazo y para ahorrar dinero en próximas visitas.