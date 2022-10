The Macallan presenta una colección única de tres whiskies de malta de edición limitada

lunes 10 de octubre de 2022 , 09:10h

Cada botella de la colección limitada de M Collection rinde tributo a los pilares fundacionales de The Macallan, los cuales han iluminado el camino a lo largo de los años para crear el espíritu único y excepcional que caracteriza a la marca.

The Macallan ha lanzado la edición 2022 de M Collection, una edición limitada de tres whiskies de malta que ejercen como prisma de la firma y que, además, reflejan los seis pilares fundacionales de la misma: el color natural, la maestría, las excepcionales barricas de roble, la icónica finca de la firma, los matices de Jerez y sus pequeños alambiques tan característicos. En esta ocasión, a los ya conocidos M y M Black se les suma el nuevo M Copper, formando de esta manera una de las triadas de single malts más buscadas y deseadas por coleccionistas y entendidos del whisky.

Para presentar esta edición tan exclusiva, The Macallan ha contado con la colaboración de renombrado director creativo, Fabien Baron y el fabricante de cristal francés Lalique, una de las casas de cristal más antiguas y lujosas de Francia. Juntos han diseñado tres decantadores que desafían los límites del estilo, diseño y tamaño tradicionales de una botella, apostando por una estética más estilizada de forma geométrica.

Unas auténticas obras maestras que representan de manera artística e impecable los seis pilares de marca y que acogen a cada uno de estos excepcionales líquidos.

The Macallan ha trabajado también con el afamado fotógrafo de moda de lujo, Nick Knight, para crear una serie de fotografías y vídeos abstractos que capturan las tres botellas de la colección en bloques de hielo, rindiendo homenaje a esa conexión intrínseca de la casa con la naturaleza y el río Spey que atraviesa los terrenos donde se ubica la finca The Macallan en Escocia

The Macallan M 2022

Extraído de barricas de roble que previamente han contenido jerez, The Macallan M es un single malt único que surge tras un largo proceso de maduración. Las notas de chocolate, los frutos secos y las especias revelan el color natural de The Macallan, un tono que refleja el compromiso de la marca con la artesanía y su pasión por ofrecer siempre la máxima calidad.

Se trata de una botella que transmite la honestidad y transparencia de la casa The Macallan a la hora de elaborar sus destilados, con ingredientes 100% naturales y sin ningún tipo de artificios ni colorantes.

ABV: 45%

Nariz: cereza negra dulce y azúcar con una mezcla sensorial de roble pulido y cuero, suavizado con toques de chocolate y vainilla.

Boca: notas herbales de regaliz y hojas de té, combinadas con suave crème anglaise y naranja chocolate con un toque de especias de madera.

Final: rico fruto seco y decadente chocolate negro.

The Macallan M Black 2022

M Black 2022 rinde tributo la implacable creatividad y artesanía de la casa The Macallan. En esta ocasión, hablamos de un whisky extraordinario que continúa explorando los propios límites de la casa para ofrecer una expresión única. Un whisky que, además, ha adquirido profundidad y distinción con el tiempo adquiriendo un llamativo color natural que se asemeja a los tonos del amanecer y que ofrece una experiencia inesperada pero inolvidable en el paladar.

ABV: 46%

Nariz: manzana fresca, pera y cítricos combinados con dátiles dulces, que tornan en una turba ligera y sutil.

Boca: naranjas confitadas, melocotones carbonizados e higo meloso, combinados con sultana, chocolate negro decadente, que desemboca en una turba caliente y jengibre especiado.

Final: humo largo y pasas dulces.

The Macallan M Copper 2022

Esta primera edición de M Copper es una expresión vibrante que pone de manifiesto el carácter y calidad tan representativo de The Macallan. M Copper es un tributo a los pequeños alambiques de la marca, los cuales siguen resultando claves para elaborar y mantener la calidad de The Macallan. Sus notas ricas y aterciopeladas y su carácter tan rico y robusto te trasladan a un viaje a la destilería The Macallan.

ABV: 42%

Nariz: plátano dulce, pera y melocotón blanco combinados con galleta maltosa, malvavisco y vainilla con un toque de limón cítrico.

Boca: gotas de pera, plátano caramelizado y sorbete, convirtiéndose en malta y roble especiado.

Acabado: roble tostado largo y suave.