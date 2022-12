La mejor despensa para esta Navidad en la Ruta del Vino de La Mancha

jueves 15 de diciembre de 2022 , 07:30h

Vinos del mayor viñedo del mundo: tintos, rosados, blancos, espumosos, dulces, ecológicos; productos de calidad, respetuosos con el medio ambiente y con tu compromiso con la vida sana. Así son los vinos de las 17 bodegas de la Ruta del Vino de La Mancha que puedes incluir en la carta a los Reyes Magos, en tu lista de deseos para Papá Noel o en tu cesta de la compra para Nochebuena.

Motivos hay muchos y productos más. Porque en la Ruta del Vino de La Mancha no solo hay vino, hay sabor, campo y tradición. Hay ovejas cuya leche da el mejor queso manchego, olivos para extraer el mejor aceite, vinagres o la exquisita selección de Casa Ortega, una fantasía para cualquier sibarita amante de los sabores del mundo.

La Ruta del Vino de La Mancha es la despensa de la que sacar los mejores productos para poner en la mesa esta Navidad. Si eres de los que prefiere escapar de casa en estas fechas, acércate a vivir una Navidad enoturística entre barricas, viñedos, patrimonio y gastronomía. Pero si para ti estas fiestas tienen indiscutible sabor a hogar, aquí tienes algunas ideas para que te corones como el mejor anfitrión. En casa o fuera de ella, que sepa siempre a Ruta del Vino de La Mancha.

Espumosos y vinos Gran Oro

Porque 400.000 hectáreas de la llanura manchega son viñas y, si de ellas no se obtuviese vino de calidad, estarían dedicadas a otro cultivo. No hay lógica más aplastante para creer en las bondades de los caldos de la Ruta del Vino de La Mancha. Tres mil horas de luz al año riegan de salud estos viñedos, territorio de la D.O. de La Mancha. Un mar de viñas del que salen los mejores vinos para maridar tu mesa esta Navidad.

Desde espumosos como el Laminio Brut de Bodegas César Velasco, al Gran Prior Alameda de la Cooperativa San Lorenzo, un blanco que este año se llevó el Gran Oro en los Premios Airén por el mundo, un reconocimiento que confirma la calidad de los productos que salen de las bodegas de la Ruta del Vino de La Mancha.

Tintos de concurso para maridar la caza

Para acompañar las carnes de caza mayor como el venado o el jabalí, o de caza menor como la liebre o la perdiz, tan presentes en los menús navideños, nada mejor que el Baldor Old Vines de Bodegas y Viñedos Castiblanque o el María Torres Gran Selección orgánico de Bodegas EHD. Dos apuestas de carácter que no pueden faltar en la bodega de cualquier amante del buen vino, al igual que el elegante y sutil Lienzo Premium Blend de Bodega y Almazara Virgen de las Viñas o el Torre de Gazate Reserva, de Vinícola de Tomelloso, Medalla de Oro en el Concours Mondial de Bruxelles 2018.

El mejor vino español

Galardonado este año con Medalla de Plata en la Paris Wine Cup fue el Tempranillo Pedroteño de Vinos Coloman, que también recibió mención especial al Mejor Tempranillo del Concurso y al Mejor Vino Español; distinciones que lo invitan a la mesa esta Navidad. Para los pescados, mariscos o incluso los consomés, Finca Tinedo sirve la frescura de su Moscatel Seco Selección Parcela y Bodegas Cristo de la Vega triunfa con cualquiera de sus Yugo, de los preferidos entre los verdaderos entendidos con paladares ligeros y afrutados.

Diseño, carácter y los reyes de entrantes y postres

Para los amantes de la intensidad, Finca El Refugio propone Quorum Private Collection, un vino de diseño, potente y equilibrado que dará cuerpo a todo el menú, al igual que Vale Serie Oro de Bodega Campos de Dulcinea, un tempranillo que, tras treinta meses en barrica de roble francés, bien merece ser abierto en ocasiones especiales. Como el Yemaserena Tempranillo de Roble Americano 2016 de Bodegas La Tercia, un vino ecológico de gran carácter.

Si hablamos de diseño, la botella del Fata Morgana de Bodega Mont Reaga 100% Merlot y Medalla Gran Oro International Wine Awards 2022 se llevará todas las miradas. Para acompañar quesos, patés, mazapanes y demás dulces navideños, el Moscatel Dulce de Finca Antigua o el Tempranillo Rosado de Bodegas Don Octavio son un triunfo seguro.



Queso manchego, AOVE y delicatesen

Pero la Ruta del Vino de La Mancha es mucho más que vino. Bodegas como Pago de La Jaraba puede presumir de hacer un queso artesano de oveja manchega, Medalla de Oro en el Mondial du Fromage et des Produits Laitiers, los Premios Oscar de los quesos. Si bien los Quesos Serrano Flores no se quedan atrás. Elaborados con leche cruda de oveja manchega los hay curados, semicurados, al romero, al azafrán, a las finas hierbas… ¡un regalo de categoría!

Y si aparte de vinos hay queso manchego, en la Ruta del Vino de La Mancha también hay aceite. El Primacía, de la Almazara de la Bodega Virgen de las Viñas, es una opción selecta que apuesta por el diseño y encaja a la perfección en lo gourmet, al igual que el Virgen Extra de Pago de La Jaraba, auténtico zumo de aceitunas. Los Hermanos Delgado suman una propuesta original a su AOVE, como es el aceite elaborado a base de pepitas de uva. Sus vinagres de vino tinto, blanco y balsámicos son también una delicia para los amantes de los productos ecológicos.

Para foodies y debilidades gourmet está Casa Ortega. Una despensa abarrotada de delicatessen de cualquier parte del mundo que satisfará tus deseos a cualquier hora y en cualquier momento. Cualquier antojo que tengas, por sibarita que sea, Casa Ortega te lo manda a casa: ibéricos, conservas, ahumados… y para los que hacen de la comida su propio lifestyle, una selección de accesorios y menaje perfectos para regalar y regalarse.

Para los que gustan de los productos revolucionarios, los vinos en lata de Bodega Campos Reales y Vinícola de Villarrobledo, que han adaptado sus formatos a los tiempos modernos con una forma nueva de envasar el vino que está arrasando en muchos mercados.

Te puedes llevar en tu cesta buena parte de estas delicias en Hijas de Gabino García, todo un templo de la gastronomía manchega ubicado en Tomelloso donde se puede comprar buena parte de los tesoros culinarios y vinícolas de la Ruta del Vino de La Mancha.