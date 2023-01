Fin de semana de Reyes en las estaciones de nieve del Pirineo francés y disfrutar del espíritu alpino

Font-Romeu Pyrénées 2000 se prepara para la Copa del Mundo de Esquí Freestyle que se disputará en la estación del Pirineo francés del 10 al 14 de enero.

Correr por la nieve a los pies del Vignemale y revivir los 118 años de historia de la Trail Blanc de Cauterets (Altos Pirineos) que este año llega a su 5ª edición. Celebrar el 10º aniversario del Garosnow y deslizarse por las pistas de Les Angles (Pirineo Oriental). O, alargar las vacaciones navideñas y acercarse al snowpark de la Calme en Font-Romeu Pyrénées 2000 (Pirineo Oriental), escenario por sexto año consecutivo de una etapa de la Copa del Mundo de Freeski. Son las tres propuestas más interesantes y genuinas para vivir el fin de semana de Reyes y disfrutar del espíritu alpino de las estaciones de nieve del Pirineo francés.

Cauterets acoge la carrera de montaña más antigua de los Pirineos

Este año se cumplen 118 años de historia de la Trail Blanc, la carrera de montaña más antigua de los Pirineos a pesar de no haberse celebrado todos los años. De hecho, este sábado, 7 de enero, se celebrará su 5ª edición. Se trata de una carrera en la nieve mítica que transcurre a los pies del dios Vignemale (3.299 m), junto al Pont d’Espagne y el parque nacional de los Pirineos, a tan solo 7 kilómetros de la idílica estación de Cauterets.

Se espera que en esta edición un total de 300 dorsales recorran los bellos senderos nórdicos del Pont d’Espagne en su paso hacia el Vignemale, en la Trail Blanc Pont d’Espagne. La mítica Trail es ideal para coger tono para la temporada y para disfrutar de paisajes pirinaicos de ensueño. Cuenta con dos modalidades de trazados: el recorrido más asequible, de 10 kilómetros presenta desniveles de hasta 250 metros; y, el largo, de 20 kilómetros se alza hasta los 500 metros de desnivel. Ambos discurren sobre las pistas de esquí nórdicas, entre bosques y ríos, de la maravillosa estación de Cauterets, pero, aun así, correr por la nieve supone un gran reto.

Les Angles celebra el 10 aniversario del Garosnow

Del 6 al 8 de enero, la estación pueblo del Pirineo francés celebrará el décimo aniversario del Festival itinerante de música y deslizamiento. El Garosnow Les Angles contará con grandes y esperadas actuaciones en directo como las de Popof, Betty y Sieges Even que tendrán lugar en el espacio Angléo.

El Festival arrancará a las 15 horas del viernes en La Louvre, con las actuaciones gratuitas del colectivo Secte formado por Nico Rodas, Alya, Tev y Esteban; seguirá con los espectáculos de Mix Killaz, William Mc y Yellie en Le Bowling/Chez Bibiche, a las 18 horas; y, a partir de las 22 horas, serán Voilaaa Sound System, Marnina Trench, Feder y Popof, quiénes finalizarán la jornada festivalera en el Espacio Angléo.

Para el sábado 7 están previstas nuevas y numerosas actuaciones gratuitas en las pistas. A partir de las 11 horas en el Snowpark se podrá ver de forma gratuita a S EVEN. A partir de las 12 horas, en el Chalet, estarán No Name Brass Band, Dj Janfi y Nico Rodas. A las 15 horas del sábado será el turno del colectivo Super Daronne y otros 4 dj’s en La Louvre. A las 18h, en el Bowling, estarán Mix Killaz, William Mc, Yellie vs Esteban. Y, a las 22 horas, el Espacio Angléo acogerá las actuaciones de Ed Banger Party, Clementine, Pedto Winter, Myd y Betty.

Font-Roméu Pyrénées 2000 acoge la Copa del Mundo de Esquí Freestyle

Del martes, 10 de enero al sábado, 14, la estación de los Pirineos Orientales será la meca del esquí de estilo libre. El snowpark de Calme snowpark en Font-Romeu Pyrénées 2000 acogerá, por sexto año consecutivo, una etapa de la Copa del Mundo de Freeski. Los 100 mejores slopestylers internacionales, hombres y mujeres, desafiarán los módulos especialmente diseñados para la ocasión. Serán cuatro días de actuaciones y espectáculo está garantizado.