Comienza Inverfest 2023: rock, flamenco, hip-hop, folclore, indie y mucho más

jueves 05 de enero de 2023 , 15:25h

Un mes entero para disfrutar de música en vivo y mucho más en Madrid…

Inverfest celebra desde el jueves 5 de enero su novena edición. Con una oferta cultural que ha demostrado superarse cada año, en este 2023 propone con más de 100 conciertos que comprenden un amplio abanico de estilos, además de poesía, comedia, clubbing, coloquios y hasta su propia serie televisiva.

Presentamos la programación de cada semana del festival:

The Real Mckenzies serán los encargados de inaugurar Inverfest 2023 con su concierto en Gruta 77. A ellos les sucederá Sex Museum en El Sol el viernes 6 y Derby Motoreta’s Burrito Kachimba que cerrarán la gira de Hilo Negro en La Riviera el día 7. También en la sala aledaña al río Manzanares el conjunto de hip-hop Space Hammu darán un derroche de flow el domingo 8. La primera sesión de Inververso se celebrará el día 11 en Siroco de la mano de Suso Sudón. Y el jueves 12 será una de esas jornadas en las que elegir a qué concierto ir es una completa encrucijada: Alice Wonder tocará en La Riviera, Gilipojazz en El Sol y Red Cactus en Siroco, además de una sesión de Inververso en Gruta 77 con Alejandra Martínez De Miguel, Silvia Nieva y Olaia Pazos.

A partir del viernes 13 la programación condensa cada vez más conciertos con hasta siete y ocho actuaciones por día: Nøgen en El Sol, Tindersticks en Circo Price, Miren en C. C. Conde Duque, Varry Brava en formato electroacústico en Fuenlabrada, Iseo & Dodosound en La Riviera, Camela en el Wizink Center y Pablo Undestruktion en Gruta 77 completan el cartel del día 13. Para el 14, Tomasito tomará el escenario de Lula Club, Carlos Nuñes el Circo Price, Rulo y la Contrabanda el Wizink Center, Subze el de El Sol, Anni B Sweet estará en Fuenlabrada, Bones of Minerva en la sala Siroco, y Amaia ya ha firmado el sold out en La Riviera en las noches del sábado y el domingo. Completan la jornada dominical Funambulista en el Wizink Center, Club del Río en el Circo Price y Jimmy Barnatán en El Sol. El martes 17 Fetén Fetén pondrán música en directo a la mítica película El Milagro de P. Tinto en el Circo Price, donde al día siguiente Anni B Sweet y Los Estanques presentarán el proyecto conjunto que tan buenas críticas ha recibido. El jueves 19 jóvenes proyectos como L3mur, Nothingood y Coco Wine en Gruta 77, y Le Nais y Paloma en Siroco. A ellos se suma la vuelta de Eladio y Los Seres Queridos a los escenarios en El Sol. El viernes 20 DePedro ha colgado el carte de “no hay entradas” en el Circo, pero todavía se podrá disfrutar de Los Zigarros en el Wizink Center, Valiria en Lula Club, Marina Herlop en Conde Duque, Soleá Morente en Fuenlabrada y Anabel Lee en El Sol.

El sábado 21 vuelven los dilemas para elegir a qué concierto ir. Begut presenta su primer EP en Siroco, Morgan & The Golden Family estarán en el Wizink, Leo Jiménez en Fuenlabrada, Antílopez en el Circo Price, Amatria en Lula club y Grison pinchará en el Teatro Infanta Isabel. Inverfest continúa el domingo con La Sra. Tomasa en el Teatro Eslava, La Pantera en El Sol, Belén Aguilera en el Circo Price y la Big Swing Party en La Riviera. Prosigue la semana con Titilamel en Siroco y Arcangel en el Circo Price el día 24, y Sharif en El Sol, Pau Vegas en Siroco, Christina Rosenvigne en el Circo Price, y Rock en Familia en Fuenlabrada el miércoles 25. Completan los días 26, 27 y 28, Baiuca y Nacho Vegas en La Riviera; La Plazuela (con sold out), Ona Mafalda y Biela en El Sol; María Peláe, Izaro y la despedida de Second en el Circo Price, Soleá Morente y Litus en Pozuelo, Robledo en Fuenlabrada, L.A. en Lula Club, y Grex y Casero en Siroco.

Es la última semana de Inverfest, pero la programación no decae y mantiene su intensidad habitual. El día 29 Ede presenta su álbum debut en el Teatro Eslava, Vinson y Mr. Cobol tocarán en Siroco, y Los Niño Jesús con su nuevo proyecto en El Sol. En esta misma sala, Victor Coyote presentará Los Comarcales el martes 31. El día 1 uno nos trae cuatro conciertos para todos los gustos con Pecker en Siroco, Israel Fernández en el Circo Price, Tangerine Flavour y Suso Díaz & The Appaloosas en El Sol, y Lagartija Nick en el Teatro Eslava. Los cuatro conciertos para el jueves 2 los protagonizarán Soledad Vélez en El Sol, Kevin Johansen en Circo Price, Moanday en Siroco y Sexy Zebras en La Riviera. Para las tres últimas jornadas del festival, los días 3, 4 y 5 de febrero se han reservado a modo de traca final las actuaciones de: La Bien Querida en La Riviera, Egon Soda (sold out) y Doctor Explosión en El Sol, Recycled J, Guitarricadelafuente en Circo Price; Irenegarry y Nuria Graham en Conde Duque; 31 Fam, Jenny and The Mexicats, Aiko El Grupo y Pipiolas en Lula Club, y Le Birrette en Gruta 77.