Las tendencias en barbas para el 2023

Este año 2023 la tendencia en barbas se dirige hacia una imagen más masculina, todas muy pobladas y sin espacio para la uniformidad. Aunque solemos elegir aquellas que más van con nuestras facciones o simplemente, las que mejor nos quedan, son cuatro las que dominarán: la Low Custer (cerrada, larga y voluminosa), la Spartan (tupida, presente incluso en mejillas), la Full Bear (su rollo vikingo es ideal para hípsters) y la Bicolor (no teñida, respetando las canas que nos dan ese aspecto de madurito interesante).

Cada vez vemos más barbas más allá de seguir una moda o tendencia, por disimular cicatrices o por el hecho de no ser excesivamente agraciados. Lucir una barba poblada y lustrosa no es algo tan fácil, tiene su trabajo, y no digamos ya si somos lampiños o se tienen calvas en alguna zona, como por ejemplo en las patillas, ya que dificultan que cierre. Este año recién comenzado, apunta a barbas al más puro estilo vikingo, como la de Alexander Skarsgård en la película “The Northman”, con pocas concesiones al arreglo, que no al cuidado, o la bicolor entre canosa y pelirroja del inmenso Brendan Gleeson en “Almas en pena de Inisherin”: “En este sentido, es una reivindicación de las canas y el paso del tiempo, hay que lucirlas con orgullo pero no de una manera descuidada, un hombre maduro con sus canas bien puestas siempre resulta atractivo” – nos cuenta Paul Tudor, del salón David Künzle Fuencarral.

Las barbas largas, que serán tendencia en 2023, son perfectas para aquellos hombres de cara redonda o aspecto aniñado, sobre todo algo recortadas en los laterales: “Tanto la Spartan como la Full Bear o la Low Custer reflejan muy bien el estilo de hombre masculino que proyectan. La Full Bear es la típica barba oso, larga y densa, que puede acompañarse con divertidas trenzas laterales. La Spartan tiene un delineado más cuadrado y aporta seriedad y rudeza. La Low Custer, une el vello facial con el capilar y es más salvaje y descuidada” – nos comenta David Lesur, director de formación en David Künzle.

Consejos y trucos para lucir una barba perfecta

Lavado : Toda barba necesita estar limpia, por lo que es imprescidible hacer acopio de los productos adecuados, como un buen jabón en barra para eliminar impurezas, un cepillo, un acondicionador para suavizar y disciplinarla, y un aceite especial que la mantenga hidratada. El jabón, a ser posible emoliente y con base de aceite, que aportará a la barba una hidratación extra y evitará la descamación y formación de caspa. Y también, con proteína para no romper la fibra capilar.

Maquillaje : Si no nos gusta que el color de nuestra barba sea completamente diferente al de nuestra cabeza o bien tenemos calvas en ella, podemos igualarlo por medio del maquillaje. La firma Gentleman Cosmetic cuenta con Mr.Groomed, un lápiz de doble punta con mina retractable que permite definir y dar color mientras su cepillo redondo disciplina los pelos y lo difumina. Puedes encontrar tu lápiz ideal según sea tu barba: rubia o pelirroja, castaña o morena. Para aplicarlo correctamente, no hay más que escoger el tono que queramos, centrarse en la zona “afectada” y asegurarnos de que el rotulador rellena los huecos de forma imperceptible. El color se adhiere con la punta del lápiz y después se usa el cepillo para peinar y difuminar, dando lugar a un resultado suave, discreto e indetectable a simple vista.