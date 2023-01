Photo Ark, fotografías para salvar a animales de la extinción

lunes 16 de enero de 2023 , 07:42h

Tras 20 años, el fotógrafo estadounidense Joel Sartore ha fotografiado a un total de 13.677 especies para su proyecto Photo Ark, un trabajo pionero que tiene como objetivo mostrar la biodiversidad del planeta y concienciar al mundo de las amenazas a las que se enfrentan los animales.

Ahora, una de sus fotografías, tomada al lorito de Edwards (Psittaculirostris edwardsii) en el zoológico Loro Parque de Tenerife, ha sido seleccionada por National Geographic entre las 100 mejores fotografías del siglo en su última revista para coleccionistas.

“El proyecto Photo Ark me ha llevado a estar en más de 700 zoológicos, pero he encontrado pocos lugares que rivalicen con Loro Parque. Su centro de cría para la conservación es enorme, de categoría mundial y está atendido por personas que se preocupan profundamente en el bienestar de los animales. Saben lo importante que es no sólo salvar aves exóticas, sino educar al público en que merece la pena salvar a la naturaleza... y que aún estamos a tiempo”, explica Sartore.

El fotógrafo de National Geographic acudió a Loro Parque para fotografiar a aves, peces y delfines de esta embajada animal, que cuenta con la mayor reserva genética viva de loros del mundo.

Alrededor de 44.000 fotografías para sensibilizar en el cuidado de la biodiversidad

Unas 25.000 especies se encuentran bajo cuidado humano y, hasta ahora, Sartore ya ha fotografiado a 13.677 en sus más de 44.000 imágenes y vídeos tomados en zoológicos, acuarios y reservas de todo el mundo, como España, Nueva Zelanda, Vietnam o Uganda.

“Seguiremos hasta conseguirlas todas, tardaremos otros 10 años más o menos. El objetivo es conseguir que todo el mundo se preocupe por salvar a las especies mientras aún haya tiempo”, detalla el fotógrafo.

El catálogo de National Geographic muestra retratos en fondo negro que miran directamente a los ojos de los animales, recordándonos lo necesarios que son para la supervivencia del planeta. Para detener el declive y extinción de muchas de estas especies, Photo Ark invita a salvar la vida salvaje con donaciones que financian trabajos de conservación.

Más de 42.100 especies en la Tierra amenazadas de extinción

Según Joel Sartore, trabajos de este tipo contribuyen a sensibilizar a la población sobre la importancia de estas especies en la sostenibilidad de nuestro planeta.

“Estas asombrosas criaturas no sólo enriquecen nuestro mundo, sino que mantienen el planeta sano y próspero. Proteger sus hábitats es esencial para nuestro propio bienestar. Cuando salvamos a otras especies, en realidad nos estamos salvando a nosotros mismos”, subraya.

En este sentido, desde Loro Parque inciden en la necesidad de concienciar a la sociedad sobre las amenazas a las que se enfrentan los animales ante la crisis climática y la sexta extinción masiva, acelerada por el aumento de la población, que el pasado mes de noviembre alcanzó los 8 mil millones de personas.

Gracias al apoyo técnico y financiero de Loro Parque Fundación a proyectos internacionales, se ha logrado conocer mejor a los animales bajo cuidado humano y se han salvado a 12 especies de loro de la inminente extinción. En esta línea, señalan la importancia de los centros zoológicos avanzados en la conservación de ecosistemas.