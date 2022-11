Loro Parque tiene una de las directivas más jóvenes de España

viernes 11 de noviembre de 2022 , 09:41h

Cybell Kiessling es directora administrativa de Loro Parque, nombrado en dos ocasiones como el mejor zoológico del mundo según Tripadvisor y que cuenta con la mayor reserva genética viva de loros del planeta. La compañía lleva 50 años trabajando por el cuidado y la protección de la biodiversidad. Como Chief Administrative Officer (CAO), Kiessling coordina todos los departamentos del grupo y supervisa los proyectos de innovación y digitalización de la compañía.



En 2020, durante la pandemia de Covid-19, se incorporó a la empresa familiar para dirigir el equipo de marketing. Ante la oportunidad de asumir más retos, empezó a trabajar junto a los departamentos de recursos humanos, IT y financiero.



Su labor diaria en Loro Parque está marcada por la pasión y el amor hacia los animales. “Mi abuelo siempre me decía que los animales no pueden hablar por sí mismos, por eso tenemos que hablar por ellos y protegerlos”, detalla. Ante esta motivación, Kiessling lucha por concienciar sobre la importancia de proteger los ecosistemas.



Nacida en Portugal en 1998, Kiessling pasó su infancia en Tenerife. Siendo mitad alemana y mitad española, es nativa en ambos idiomas, así como en inglés debido a su educación en colegios y universidades británicas.



Cybell Kiessling se ha formado en Dirección y Administración de Empresas en la School of Oriental and African Studies (SOAS) de Londres y en el Máster en Emprendimiento en la Cass Business School, donde se graduó suma cum laude.

Con sólo 24 años, también es la fundadora de la tienda de ropa y accesorios Ginger y del Restaurante Muxacho en Puerto de la Cruz. Su emprendimiento y su labor en Loro Parque la sitúan como una de las directivas más jóvenes de España.