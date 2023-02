14 de febrero en Teatro del Barrio: Objetivo Birmania. Plan alternativo

miércoles 08 de febrero de 2023 , 08:27h

Teatro del Barrio propone un plan a quienes no tienen cena con velitas este 14 de febrero. A quienes están hasta el moño de aplicaciones para conocer gente que parecen más un catálogo del supermercado. A quienes le entren ganas, en estos días, de estrangular angelotes con arco.

El plan alternativo es Objetivo Birmania: Lxs amigxs de mis amigxs son mis amigxs. El Teatro del Barrio es más de corte predigital y el algoritmo le da pereza, así que propone un Tinder-Bumble-Grinder analógico con una fiesta que convoque a personas con ganas de… con ganas, vamos.

Habrá música para la ocasión, que inspirados temazos no faltan, a cargo de un DJ de lujo: Dr Música. Y habrá espacio también para el despecho: a quien traiga una foto de un/a/e ex que despechar, se le invita a un chupito de tequila. Con estas fotos, se hará una diana comunitaria a la que lanzar dardos de desahogo quien así lo quiera. Que para poder abrirse, primero hay que cerrar cosas del pasado y a veces no hay mejor manera que con un dardo y un grito al son de Chavela.

¿Cómo funciona? Las entradas cuestan 10 euros porque son dobles. Para asistir, ha de venirse en compañía de una persona disponible para aquello que cada persona busca, es decir, que esté buscando conocer a alguien. Si se es lesbiana, se debe venir con una acompañante lesbiana. Si es mujer hetero, con un hombre hetero. A quienes sean de género no binario, con el tipo de persona que le atraiga. Y así, sucesivamente. Y, claro, que esté disponible para lo que pueda suceder.

El roce hace el cariño y el Teatro del Barrio es muy cariñoso, porque quién sabe si la persona que con la que conocer el séptimo cielo o viajar al quinto pino está a medio metro de ti dándolo todo este 14 de febrero.