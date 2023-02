The 42, un whisky de malta inspirado en las Highlands de Escocia

lunes 13 de febrero de 2023 , 07:39h

The Glenrothes es sinónimo de pasión y artesanía. Su característico espíritu aventurero y valiente invita a ser curioso y descubrir el valor del tiempo y el camino hacia la excelencia, un camino que muchas veces hace falta desafiar para descubrir la joya escondida solo apta para aquellos curiosos que se atreven a explorar.

Siguiendo esta premisa, The Glenrothes lanza The 42, un whisky de malta edición limitada que captura un momento en el tiempo, celebra generaciones de excelencia y conmemora la paciencia y dedicación de la casa a la hora de elaborar sus destilados. Ubicada en Rothes, Escocia, la destilería evoca la vitalidad y el color de los paisajes cambiantes que la rodean y que envuelven este whisky excepcional. Un entorno idílico que se transforma lentamente a medida que fluyen las estaciones del año, convirtiendo The 42 en una expresión viva y con una paleta de colores llena de tonos vibrantes y audaces.

Este rico y frondoso terreno que evoluciona mes a mes se ve representado en el colorido y contorneado estuche que contiene este sublime líquido. Una elegante caja teñida en verde, amarillo, azul, rojo o, incluso, violeta, donde se ve representado el ADN de la marca a lo largo de sus más de doscientos años de historia. Con aromas distintivos de albaricoques madurados al sol, almendras garrapiñadas, piel de naranja y semillas de cilantro, The 42 ofrece en el paladar notas de vainilla cremosa, panal de miel y aceite de naranja, con un final aromático y persistente.

Laura Rampling, whisky maker de la marca, seleccionó personalmente cuatro barricas de roble que, a su juicio, habían alcanzado la cima de su sabor, dando como resultado un líquido que refleja los colores cambiantes de tan icónico paisaje escocés.

“Este whisky de 42 años personifica el carácter de la destilería de The Glenrothes. Estas cuatro barricas han llevado nuestro espíritu a un viaje de maduración de más de cuatro décadas, refinando el carácter original delicado y afrutado de nuestra nueva destilación sin sobrecargarla. En parte ciencia, en parte alquimia y en parte magia, el resultado es un

hisky elegante que permite que el carácter brillante y vibrante de The Glenrothes salga a la luz", asegura Rampling.