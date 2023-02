Exposición fotográfica de Eugenio Recuenco sobre la presentación del whisky The 42

jueves 23 de febrero de 2023 , 09:01h

Apostar por los caminos diferentes siempre lleva a resultados diferentes. The Glenrothes apuesta por mantenerse siempre curioso y avivar el espíritu explorador para no quedarse en la superficie y ser capaces de mirar más allá. Siguiendo esta máxima, la marca organizó el pasado 21 de febrero una experiencia de lujo en Madrid con motivo del lanzamiento mundial de The 42, un whisky de edición limitada que contará con tan solo cinco botellas disponibles en España. Para esta presentación, el aclamado fotógrafo Eugenio Recuenco -con numerosos premios internacionales en su haber- retó a un selecto número de invitados a mirar más allá y descubrir la gema oculta solo apta para aquellos curiosos que se atreven a explorar The Glenrothes 42.

Cada uno de los invitados fue recogido en un excepcional vehículo de la marca Range Rover para comenzar así una de las experiencias más auténticas y singulares realizadas hasta el momento por The Glenrothes. Un viaje cuidado al detalle donde pudieron disfrutar de las espectaculares vistas que ofrece la sierra de Madrid y dejarse seducir por todos sus colores.

En pleno corazón de la sierra madrileña se encuentra Casa Levene, un icono de la arquitectura moderna concebida por el arquitecto Eduardo Arroyo y donde se ve reflejada la grandeza de un bosque centenario a través de sus impresionantes cristaleras que bien podrían recordar a las Highlands escocesas, hogar de la destilería en Rothes.

El equipo de The Glenrothes, encabezado por Sara Siles, Brand Ambassador de la marca, dio la bienvenida a los invitados y presentó al colaborador de lujo en esta experience, Eugenio Recuenco. De esta forma, el arte de fotografiar desempeñó un papel protagónico en la presentación al mundo de The Glenrothes 42.

La reconocida firma de cámaras de origen alemán Leica, con más de 170 años de historia, formó parte de este experience ofreciendo a los invitados algunos de sus modelos más icónicos, con las que pudieron realizar sus propias fotografías y ser co-autores del libro edición limitada Memories of Time, compuesto por una selección estas imágenes, todas ellas guiadas por tan reconocido fotógrafo español.

Juntos descubrieron y fotografiaron los valores que encarnan el espíritu de este lanzamiento tan simbólico para la destilería, el cambio a través del paisaje, el momento perfecto para capturar la esencia de la belleza, la calma y tranquilidad del entorno y la viveza de los colores que caracterizan el paraje. The 42 captura un momento en el tiempo y conmemora la paciencia y dedicación de la casa a la hora de elaborar sus destilados.

Eugenio Recuenco explicó que; “Parar la realidad en un instante determinado para ir más allá, esta experiencia tiene como objetivo ver las cosas de manera diferente y no quedarnos en la superficie. No nos evaluemos a nosotros mismos, experimentad y poned un componente personal en las fotografías que vais a hacer".

"Una fotografía tiene que generar un diálogo, lo más importante en ella es que lo que transmita no esté cerrado, debe plantear dudas y hacer que el espectador quiera volver a mirarla una vez más”, añadió.

Con aromas distintivos de albaricoques madurados al sol, almendras garrapiñadas, piel de naranja y semillas de cilantro, The 42 ofrece en el paladar notas de vainilla cremosa, panal de miel y aceite de naranja, con un final aromático y persistente.

Una edición exquisita y limitada a cinco botellas para España y que se podrán adquirir en los locales más exclusivos de hostelería, tiendas especializas tanto físicas como e-commerce.

De la botella a la sala de exposiciones

The Glenrothes pone el broche de oro a esta colaboración con Eugenio Recuenco organizando una exposición con algunas de las fotografías más relevantes realizadas en esta experiencia. Así, estas podrán ser disfrutadas desde el 9 de marzo y hasta el 24 de mayo en la madrileña Leica Gallery (C. de José Ortega y Gasset, 34, 28006 Madrid).