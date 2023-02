Andorra: experiencias en la nieve para calmar la sed de adrenalina

El esquí y el snowboard son los deportes más practicados en la nieve, pero a veces a la hora de salir a la naturaleza blanca buscamos un extra de adrenalina y actividades atípicas que despierten todos nuestros sentidos. Para aquellos que buscan además del entretenimiento, aventuras que pongan los pelos de punta, Andorra presenta actividades sorprendentes con las que calmar la sed de adrenalina. Estimula todos tus sentidos con actividades extremas y atípicas, desde realizar freeride en nieve virgen o recorridos nocturnos en moon bikes hasta heliesquí

¿Te atreves a esquiar fuera de pista?

Conviértete en un freerider y esquía sobre nieve virgen, atraviesa caminos con saltos y obstáculos, zonas boscosas y pendientes que te darán vértigo.

El Principado cuenta con 39 rutas de freeride de libre acceso con distintos niveles de dificultad: Alt del Griu 2875 m - Nord con un nivel fácil en Grandvalira; Alt de la Capa i Pic de Setúria con un nivel moderado, al cual se accede desde el teleférico que conecta Pal con Arinsal; si tienes un nivel más alto en Ordino Arcalís puedes intentar Canal Carnissera de nivel difícil, un trecho desafiante que te propone diversos retos para poder completar el recorrido. Un plus de adrenalina con oportunidades para cada nivel.

Si la adrenalina es lo tuyo, la moto de nieve será tu mejor aliada

De día o de noche, disfruta conduciendo una moto de nieve a través de los bosques del país donde descubrirás la belleza de su naturaleza mientras recorres en velocidad todos sus caminos para tener una experiencia motorizada inolvidable.

Hasta que no te subes a una Moon Bike, no lo has vivido todo

La combinación justa entre una moto de nieve y una snowbike, un vehículo eléctrico con el que podrás adentrarte en la naturaleza sin dejar rastro.

Disfruta en Pal Arinsal de un circuito que te permitirá recorrer los paisajes más espectaculares del puerto de Cabús y del valle de Setúria, entre tantos otros. En Naturland podrás disfrutar salidas durante el día hasta los 2000 mts de altura, o en las noches distintos recorridos con experiencias únicas llenas de adrenalina.

Pasa al siguiente nivel y aventúrate con el Heliesquí

En Ordino Arcalís, encontrarás una aventura sin igual, traspasar las fronteras y practicar heliesquí en las salvajes montañas del pirineo. Esta propuesta incluye vuelos en helicóptero con el freeride más salvaje: el aparato lleva a los esquiadores hasta los picos más altos para que a partir de allí, disfruten libremente de las canales más extremas de las montañas de Ordino Arcalís, donde deberás atravesar desafiantes bajadas abiertas, descensos entre bosques y pendientes que te pondrán los pelos de punta.