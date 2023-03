Village People en Madrid

miércoles 01 de marzo de 2023 , 08:58h

Macho, macho man (yeah)

I gotta be a macho man

Macho, macho man (yeah, yeah)

I gotta be a macho…

El legendario grupo estadounidense Village People, conocidos por sus disfraces y sus canciones de música disco pegadizas estarán en concierto en Madrid el 1 de junio en la sala La Riviera. Aunque su último disco «Sex Over the Phone» data del año 1985, el grupo continuó siempre en activo hasta la actualidad, ofreciendo sus divertidos conciertos con temas tan icónicos como «Macho Man» o «In The Navy».

Los Village People se crearon en el año 1977 en Nueva York por el productor francés Jacques Morali y el músico también francés Henri Belolo, que dieron vida al grupo para divulgar sus temas disco de temática homosexual.

Jaques y Henry reclutaron a los cantantes y bailarines Felipe Rose, Alexander Briley, Randy Jones, David Hodo, Glenn Hughes y Victor Willis, para dar vida a los personajes del grupo vestidos de vaquero, motociclista, soldado, indio, policía y un trabajador de la construcción.

Su debut se produce en 1977 con el disco «Village People», aunque su mayor éxito se produce con su segundo y tercer disco «Macho Man» y «Cruisin'».

Village People es un GRUPO MUSICAL estadounidense formado en la ciudad de Nueva York en 1977, reconocida a nivel internacional tanto por sus peculiares disfraces como por sus canciones pegadizas, con letras sugerentes y llenas de doble sentido. Los miembros originales del grupo eran Victor Willis (el policía), Felipe Rose (el amerindio), David Hodo / Apolo (el constructor), Alex Briley (el militar), Glenn Hughes (el motero) y Randy Jones (el vaquero). Estas personificaciones masculinas eran insinuaciones nada sutiles sobre la presunta homosexualidad del grupo, plasmadas de acuerdo con los estereotipos o típicos gays de la época.

In the navy

Yes, you can sail the seven seas

In the navy

Yes, you can put your mind at ease

In the navy

Come on now, people, make a stand

In the navy, in the navy

¿DÓNDE?

¿CUÁNDO?

1 junio 2023, 20:00h

sala La Riviera