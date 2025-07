La comedia ¿Me entiendes o te lo explico? Llega al Teatro Amaya

lunes 07 de julio de 2025 , 08:38h

Tras dos exitosas temporadas en Barcelona arranca su gira en Madrid con la temporada estival

Nueve personajes y un bar que cambia de ambiente son los protagonistas de esta historia pre-Olimpiadas del 92.

Octavi Pujades y Anna Senán, del reparto original, junto a Santiago Urrialde y Sergio Pazos forman el reparto de esta comedia olímpica escrita y dirigida por Jordi Calvet.

HASTA EL 24 DE AGOSTO EN EL TEATRO AMAYA (MADRID)

Se estrenó en el Teatro Amaya la temporada estival con el vodevil “¿ME ENTIENDES O TE LO EXPLICO?” que retrata con humor y sarcasmo la España de 1992.

UNOUT VIAJES estuvo en el estreno en la capital y tal como la vimos queremos comentar que…

Hay comedias que se limitan a hacer reír, y otras que, sin perder el ritmo, consiguen dejar una reflexión suave, como quien coloca una nota debajo de la puerta antes de irse. ¿Me entiendes o te lo explico? pertenece más a la segunda categoría. Su humor no es revolucionario ni excesivamente audaz, pero tiene una cualidad que la vuelve cercana: se ríe con cariño de sus propios estereotipos.

Ambientada en la primavera de 1992, en una España que se maquillaba a toda prisa para los Juegos Olímpicos y la Expo, la obra nos invita a entrar a una tasca catalana en el madrileño barrio de Chueca. En ella, el dueño, Pepe (Santiago Urrialde), se enfrenta a un giro insólito: su bar se convertirá, contra todo pronóstico y con muchas copas mediante, en un local de ambiente. Esa premisa, simple pero con posibilidades, funciona como detonante de una serie de enredos y malentendidos que beben tanto de la farsa clásica como de la comedia televisiva de los 90.

Lo mejor de la obra es su tono desprejuiciado y la vitalidad de su elenco. Urrialde encarna a Pepe con el desparpajo justo, sin pasarse de frenada. Su interpretación recuerda al humor físico de una España anterior al filtro de lo políticamente correcto, pero logra no caer en la caricatura total.

A su lado, Sergio Pazos (en sus dos papales) aporta una vis cómica que resiste bien el paso del tiempo. Octavi Pujades y Anna Senan completan el reparto con entrega y una naturalidad que equilibra la escena.

La dirección de Jordi Calvet apuesta por un ritmo alto —sin descanso durante los 85 minutos— que a veces juega en contra de los momentos más íntimos. Hay lugar para la risa, pero no siempre para el respiro. Y eso puede restar hondura a ciertos momentos en los que la obra insinúa temas más profundos: la identidad, el miedo al cambio, el valor de la amistad intergeneracional, el deseo de pertenecer.

El texto no rehúye los clichés —de hecho, los abraza con gusto—, pero lo hace desde un lugar lúdico. No busca educar ni adoctrinar: prefiere provocar sonrisas cómplices. A ratos recuerda a esas comedias populares con las que crecimos en televisión, donde todo se resolvía entre copas, malentendidos y mucho chascarrillo. El riesgo aquí es evidente: ¿se sostiene hoy ese humor en una ciudad tan diversa y crítica como el Madrid de 2025? Curiosamente, sí. Tal vez porque la obra no se empeña en parecer moderna. Tiene la inteligencia de no disfrazar lo que es: una comedia popular, nostálgica, ligera, pero bien hecha.

Donde podría mejorar es en el desarrollo emocional de sus personajes. Hay momentos donde se intuye una historia más compleja —el miedo de Pepe, la soledad latente, los prejuicios que se desarman a regañadientes—, pero el guion se conforma con mencionarlos y pasar de largo. Una pausa, una mirada más detenida, habría elevado el conjunto. El humor no está reñido con la profundidad.

Dicho esto, el público ríe, y mucho. La noche del estreno fue un desfile de carcajadas, aplausos espontáneos y esa sensación cálida de haber asistido a algo reconocible. No es poco en un tiempo donde el teatro lucha por llenar salas y ofrecer experiencias compartidas.

¿Me entiendes o te lo explico? no es una comedia perfecta, pero sí una comedia eficaz. Ofrece un viaje rápido, divertido y con el punto justo de nostalgia. No cambiará el rumbo del teatro español, pero tampoco lo pretende. Su mérito está en lo que sí logra: entretener sin caer excesivamente en la vulgaridad, provocar sin herir, y dibujar un Madrid de hace 30 años donde, entre copas y sorpresas, aprendíamos a convivir con nuestras diferencias.

SINOPSIS: Situada en Madrid, en Chueca, Pepe (Santiago Urrialde) tiene una taberna catalana que no funciona. El mismo día se entera que Mónica, su mujer (Anna Senán) lo deja por un mulato y que el banco le quiere desahuciar, y decide suicidarse. En el último momento, aparecen sus amigos y lo salvan. Cuando se enteran de la situación, Uno de sus amigos, el más culto (Octavi Pujades), le propone montar una sociedad para arreglar su situación económica: cambiar esa taberna ruinosa por un pub de ambiente gay. Su amigo cree que puede ser un gran negocio, Su otro amigo, un homófobo de manual (Sergio Pazos), finalmente se unirá para salvar su amistad y los tres abrirán el pub.

Esta temporada en el teatro Amaya de Madrid supone para la función su tercera temporada tras las dos en catalán en el Teatro Aquitania de Barcelona.

“ Es la segunda vez que acudo a Madrid con una función que previamente había hecho en catalán. Es muy divertido porque parece que ya te sabes la función pero añadiendo conceptualmente los cambios que te ofrece el idioma, y al final te das cuenta de que es una función nueva”

A nivel cultural y social, ¿ME ENTIENDES, O TE LO EXPLICO? es una radiografía de una época clave en la historia de España, marcada por la apertura social y la normalización del colectivo LGTBIQ+. Refleja la evolución de los valores de la sociedad, poniendo en el centro del debate los prejuicios, los estereotipos y la capacidad de adaptación al cambio. Con un libreto de Jordi Calvet, que también dirige, reconocido por su éxito en cine, este texto es su debut en el teatro.

Jordi Calvet. El director:

“Como autor me hace mucha ilusión debutar en Madrid después de lo bien que han ido mis tres primeros cortos. Y además después de escribir esta obra en catalán y de estar dos temporadas en Barcelona, Madrid también me acoge también como director teatral y no puedo estar más feliz”.

Jordi Calvet, además de creador y director del Blanes Costa Brava Film Fest, es escritor y cineasta. Con su primer cortometraje Takbir ganó en el 2023 más de 100 premios a nivel nacional e internacional, además de ser candidato a los Premios Goya. En la actualidad compite con los cortos “A una Bala” y “Elefante caliente” en varios festivales de todo el mundo con multitud de premios recibidos. En cuanto a la literatura, su obra más destacada es “La espada de Alá”. También es autor de “Tras los pasos de Jack” y “Jaque al Rey”.