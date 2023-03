Jazz Szu-Ying Chen: Todo lo que pinto tiene que ver con mis vivencias

Estoy en el Hotel Petit Palais Santa Bárbara, en Madrid, porque allí he quedado con una persona …

Me dirijo a la habitación 14, situada en la primera planta.

Allí me encuentro con Jazz Szu-Ying Chen.

El debut de la carrera artística de Jazz fue en 2007, con una exposición individual llamada "Karnival" en la Sincewell Gallery

En esa habitación vamos a hablar de arte, de su arte y de artistas…

Jazz Szu-Ying Chen, es una artista taiwanesa, que participa en Hybrid Art por primera vez, que ha estado exhibiendo constantemente su trabajo tanto en Taiwán como en el Reino Unido, en donde ha residido durante 10 años, y actualmente es uno de los artistas residentes en el Distrito de Arte Banqiao 435 de la ciudad de New Taipei.

Su obra busca integrar la estética del arte medieval y la estructura anatómica médica para dar forma a un lenguaje de arte visual único que combina el arte y la música para expresar pensamientos. Pero esa sería una definición técnica …

Estamos rodeados de muestras de su pintura, parece mentira que en tan poco espacio puedan cohabitar tal cantidad de arte, la artista y los eventuales visitantes que quieren contemplar esa exhibición…

La Hibrid Art se celebra en distintas habitaciones de este Petit Palais, cada una destinada a una galería de arte.

En la 14 está la Chini Gallery y repartidas por todos los lugares están las huellas creativas de Jazz…

En cuanto entras en la 14 te fijas en ella. Es una mujer esbelta, pelo negro liso, vestida totalmente de negro, aire gótico, elegantemente inquietante, siempre sonriente …

Es la primera vez que viene a España, y por lo tanto a Madrid, y está admirada del ambiente que se respira en la ciudad (ambiente artístico naturalmente).

Y lo que más le ha gustado es: “Me parece una ciudad muy bonita, ya solo en el recorrido del aeropuerto hasta el centro he visto edificios muy bonitos, no he parado de sacar fotos. En esos edificios me he fijado mucho en los detalles porque me pueden servir de inspiración”.

No ha conocido la noche madrileña, solo la comida, o mejor la cena y le ha gustado mucho lo que ha probado, ya sea jamón ibérico o paella…

No está mal…

Pero vamos a hablar de ella, de su obra, y de sus influencias.

Viene invitada por la Oficina Económica y Cultural de Taiwán, y para ella supone una alegría como artista haber sido elegida.

Para confirmar esa elección, el embajador José María Liu, como representante de ese país en España, visitó esta muestra y departió amigablemente con la artista, e incluso en algunos momentos nos explicó algunas curiosidades y características de la pintura de Jazz.

La muerte es un punto de partida para mi obra

José María Liu la define como una artista genial que expresa toda su fuerza a través de sus pinturas, elaboradas con acrílico sobre tela o madera (especial que se consigue en Japón, porque no existe en Europa).

Con esta artista hemos podido hablar (gracias a la traductora que nos ha facilitado la Oficina de Taiwán en España, Tania Song) durante unos minutos en medio del caos reinante en ese lugar, porque es un continuo ir y venir de personas, visitantes, curiosos, gente del mundillo del arte, incluso galeristas que muestran su interés por el trabajo de Jazz …

Pero, a lo que vamos …

¿Qué supone exponer tus obras en un lugar un tanto especial o curioso como una habitación de hotel?

En realidad no es la primera vez que expongo en una habitación, porque en Taiwán hay varias ferias y este tipo de lugares están de moda, entonces ya he expuesto en varios hoteles, pero es una experiencia muy interesante porque no tiene nada que ver con exponer en un lugar blanco, donde toda la iluminación está muy estudiada y no supone un problema. En una habitación de hotel hay que tener en cuenta muchos factores, sin embargo se acerca mucho más al visitante porque es un lugar más cercano que una sala, más acogedor. Y aunque es interesante también supone muchos retos.

La colocación de los cuadros en esta habitación ¿ha sido idea tuya?

Estoy muy agradecida porque esta experiencia la he podido compartir con una galería, por lo que el resultado es una colaboración entre las dos.

Jazz utiliza mucho la mitología, de hecho uno de los cuadros más grandes que se exponen, 20/20 Vision, es un autorretrato a través de su particular ojo, porque como dijo el embajador, eso es lo que diferencia a los artistas de las demás personas, su visión del mundo para convertirlo en su mundo…

¿Mitología china, japonesa?

Principalmente me nutro de la mitología china y de la escandinava, por ejemplo ‘El árbol de la vida’ aparece mucho en mis obras, por lo que todo es una combinación de Occidente y de Oriente. A veces hay elementos de la mitología griega, pero con mi interpretación, por ejemplo aparece mucho el murciélago, un símbolo muy potente.

Principalmente me nutro de la mitología china y de la escandinava

‘El árbol de la vida’ era, según la mitología nórdica, el lugar donde se encontraban ubicados los nueve mundos que conformaban dicha mitología y lleva por nombre Yggdrasil.

En la mitología griega, los murciélagos están asociados con Perséfone y Hades, ya que ellos son los señores y amos del Inframundo.

Cuando Jazz mueve sus manos en las explicaciones es como si fueran los pinceles que dibujan en el aire esas figuras a veces siniestras, a veces góticas, siempre mágicas …

Creo ver que en su obra hay un tema recurrente: la muerte

La muerte es un punto de partida para mi obra, sin embargo todo tiene que ver con mis vivencias, porque siempre me ha interesado mucho lo gótico y lo punk, y es una mezcla de estas inspiraciones.

Y también está la música…

En mi vida la música es un elemento muy importante. Especialmente me gusta el rock gótico, el heavy metal, y eso también se traduce en mi obra.

En concreto ¿Qué grupos o que influencias musicales?

Muchos, muchos. No necesariamente es la música gótica o de tendencias, por ejemplo me gusta mucho Bjork…

A mí también…

Nos reímos.

Me gusta el rock gótico, el heavy metal, y eso también se traduce en mi obra

En definitiva me gustan muchos tipos de música, y puedo escucharlos, tengo una amplia gama en cuanto a gustos musicales que me interesan, por lo que puedo escuchar metal, pero al mismo tiempo me gusta Beyoncé…

Y K POP que está tan de moda en muchos lugares

¡No! K POP no.

¿No te interesa el Pop en general?

I like pop… Lady GaGa, Madonna, Rihana is amazing… Pero también me gusta la música clásica y grupos…

¿Has colaborado con músicos?

Sí he colaborado con grupos y con una marca de música electrónica. ¿Quieres ver una de mis colaboraciones?

Si la tienes a mano, me gustaría mucho

Me enseña un disco, y tanto la portada como todo los dibujos de contraportada e interior son de ella.

Es que tenía entendido eso, que colaborabas con músicos, y no sabía hasta qué punto, si era así diseñando y dibujando portadas o tocando algún instrumento, incluso cantando …

Este trabajo es para una discográfica británica. Yo solo diseño la portada, no participo en la composición de la música, solo he hecho la portada. Pero como tengo muchos amigos que son músicos y los admiro, me parece más divertido bailar al ritmo de la música…

¿Cantas?

Cuando tenía 15 años intenté meterme en un grupo de música como cantante, pero lo dejé.

Y nos tenemos que despedir, solo me queda desearla que el próximo año vuelva a la capital, disfrutemos de nuevas obras y podamos seguir charlando…

Solo me queda dar las gracias al embajador José María Liu, a Verónica Tsao por sus gestiones, a Tania Song por su ayuda con los idiomas, y al resto del personal que me han hecho muy fácil trabajar, a pesar de todo el follón de arte que hemos tenido estos días.

JAZZ SZU-YING CHEN EN LAS REDES:

https://www.instagram.com/jazzszuyingchen/

https://twitter.com/jazzszuyingchen

Jazz Szu-Ying Chen 陳思穎 | Facebook