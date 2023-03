Paseo por la gastronomía africana

África es el hogar de una mezcla de etnias coloridas, tradiciones artísticas y algunos de los mejores animales salvajes naturales de nuestro planeta, todos mezclándose mágicamente en medio de paisajes deslumbrantes.

Durante siglos, viajeros implacables de todo el mundo han visitado el gran continente en busca de aventuras e inspiración.

El equilibrio imposible entre el ingenio humano, la maravilla natural y el desierto rugiente continúa fascinando a los viajeros que resultan en bandadas para explorar África.

África tiene para ofrecer un regalo escondido a plena vista que permanece relativamente inexplorado: sus cocinas

Hasta el día de hoy es bien sabido que África, en todo caso, deletrea aventura. Sin embargo, a pesar de un número creciente de viajeros cada año que parten para descubrir las muchas joyas ocultas de África

Mientras que los turistas desafían los safaris bajo el sol abrasador, haga rafting por el Río Zambeze y caminata por el Kilimanjaro, pocos son los que traen el Experiencia africana a sus papilas gustativas. Inexplicablemente, entre los muchos tesoros que el continente esconde, la comida sigue siendo quizás el más grande misterio de todos ellos.

Pero ¿qué comen los africanos?

La respuesta no es sencilla porque África es un continente muy extenso.

COCINA AFRICANA

Un viaje de sabores y especias. Desde Argelia hasta Zambia, desde Côte d’Ivoire a Uganda, el continente africano presenta recetas de platos locales irresistibles. En toda África, el turismo gastronómico puede servir para impulsar el crecimiento económico y crear empleo –también en las comunidades rurales–, y ayudar a proteger y promover el patrimonio cultural.

Una invitación a descubrir África a través de su gastronomía...

Gran parte de la cultura de una nación se define por la comida.

Los ricos e infinitamente diversos sabores del continente lo cuentan historias y rituales cargados de historia.

El cuscús se gana un lugar entre el Patrimonio Cultural Inmaterial del Mundo

Los conocimientos, el know-how y las prácticas relacionadas con la preparación y el consumo del cuscús se ha inscrito en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO el 16 de diciembre de 2020 como resultado de una solicitud conjunta de Argelia, Mauritania, Marruecos y Túnez. El cuscús generalmente se sirve con una variedad de guarniciones, como guisos picantes, carnes, pescados o verduras, que varían según las tradiciones de cada uno colocar o cocinar.

Creado para promover una mejor protección de intangibles importantes los patrimonios culturales en todo el mundo y la conciencia de sus importancia, la lista de la UNESCO incluye prácticas sociales de un país o región expresado por medio de conocimientos, know-hows, celebraciones, formas de arte y otras actividades. El inscripción de la tradición culinaria del cuscús, que se unió otros rituales inscritos, es un reconocimiento y una oportunidad para llevar la gastronomía africana al mundo…

Efectivamente la cocina africana es la gran desconocida de todos los continentes analizados, ofrece una gran variedad de platos con distintos sabores. En la cultura africana, la comida está presente como símbolo de hospitalidad y es una parte importante de festejos, homenajes o celebraciones destacadas.

La cocina africana, como la propia África, refleja elementos de varias culturas, árabe, europea o asiática.

Históricamente, el gusto y el uso de ingredientes por parte de los africanos ha ido cambiando. Antes de que se iniciara el comercio internacional a gran escala, los productos culinarios más importantes eran el arroz, el sorgo, el mijo, la cebada y las lentejas. En la zona este del continente, especialmente en Kenya, los árabes comenzaron a expandir su cocina local incorporando frutos secos, arroz, especias... trajeron también naranjas, limones y limas desde China e India, así como cerdos de granja. Después fueron los ingleses los que influenciaron los hábitos de consumo de los africanos, importando nuevas razas de ovejas, cabras y ganado vacuno además de fresas y espárragos. También los ingleses plantaron café de alta calidad.



En general los exploradores y comerciantes europeos introdujeron varios importantes productos alimenticios al continente africano, después de haber viajado ya a América y Asia. Productos como las alubias, mandioca, cacahuetes, maíz, tomates y batatas son productos que eran cultivados por los indígenas americanos y que fueron introducidos como consecuencia de la expansión europea hacia América. Otros productos como la pimienta, la canela, el clavo, el curry y la nuez moscada se introdujeron en la cocina africana procedentes de Asia.

La cocina africana hoy



La cocina africana es variada, interesante y deliciosa.



El ñame, las bananas y la mandioca son los productos de siempre de la gastronomía africana. La carne, por otra parte, se usa más como condimento para dar más sabor a los platos que como ingrediente principal. Las verduras, las alubias y las lentejas son los ingredientes que más se consumen en la cultura gastronómica africana, aunque cuando es posible también les gusta comer carne u otros productos derivados de animales.



Hoy en día los principales cultivos de la parte occidental de África son cereales: mijo, sorgo, arroz y maíz; tubérculos como el ñame o la batata y cultivos industriales como el cacahuete y la soja.

En el África subsahariana la comida más común es una sopa o un guiso acompañado con arroz o algún producto similar; incluso habiendo comido un pescado o una carne a la plancha con guisantes pueden tener la sensación de no haber almorzado hasta no haberse comido una sopa o un estofado.



No es habitual terminar la comida con un postre dulce o helado, aunque árabes, asiáticos, europeos e hindúes que vivieron en África durante generaciones trajeron sus propias tradiciones de dulces y postres. En todo caso podría considerarse como postre más africano la ensalada de frutas o cualquier fruta natural.



Aunque los africanos no suelen tomar postres, sí suelen tomar como snacks algunos alimentos picantes como el akara o algunos dulces como las frutas frescas o el azúcar de caña.



Comida y costumbres



La comida en África es quizá más importante en la vida social diaria que lo que es en las culturas occidentales. Se dice que la hospitalidad africana es única en el mundo y buena muestra de ellos es que en muchas partes de África la llegada de un invitado va seguida automáticamente de una invitación a comer; se considera un insulto no ofrecerlo e, incluso cuando uno no tiene hambre, es un insulto no aceptar.