Saint-Lary cumple 35 años

Cuna del termo ludismo, Saint-Lary es la meca del Ski & Spa en los Pirineos. La estación transfronteriza y el mayor dominio de nieve del Pirineo francés abrió el centro termal Sensoria Rio en 1988 que, desde sus inicios, se ha convertido en el santuario de numerosos esquiadores y visitantes. A lo largo de estos 35 años ha sumado adeptos atraídos por las múltiples propiedades del agua natural de manantial que brota a 32oC; por sus excelentes instalaciones ubicadas en el centro del pueblo y sus magníficas vistas a las cumbres pirenaicas. ¡Disfruta todavía de más de 100 km de deslizamiento y mucho más sol!

Los meses de primavera son perfectos para descubrir el Ski & Spa en Saint-Lary porque la estación pionera de los Pirineos franceses ofrece fantásticos descuentos en el forfait. Son más de 100 km, 700 hectáreas y 59 pistas que recorren los tres amplios sectores de Pla d'Adet, Espiaube y Le Vallon du Portet; que culminan a 2.515 metros de altitud y recorren hasta dos reservas naturales (Aulon y Néouvielle).

A ello se suman las múltiples y agradables sensaciones que ofrece el Sensoria Río, un must have si estás en Saint-Lary. El céntrico edificio termo-lúdico no pasa desapercibido y sus instalaciones te dejan siempre con ganas de volver. El centro permite el acceso a los más pequeños, incluso a bebés de a partir de seis meses; la primera planta destinada a los espacios de máxima calma y tranquilidad son accesibles a mayores de 16 años. El centro está equipado con un nuevo sistema de insonorización que absorbe el ruido ambiental para disfrutar al máximo de los momentos de relax.

Sol, termas y relajación premium

Una de las ventajas que ofrece el Sensoria Río son las piscinas exteriores creadas en 2021. Con ellas se duplicó la zona acuática, que pasó de tener capacidad para 120 personas a 360. La desconexión aquí está más que garantizada gracias a las cascadas artificiales, los chorros de masaje, hidromasajes, géiseres y camas de burbujas rodeadas de una fascinante decoración pirenaica.

El acceso a la zona exterior es muy fácil gracias a la nueva área de bienestar situada en la primera planta y que se divide en dos partes: la piscina de diversión acuática para todos y la piscina con vistas a las montañas nevadas para tomar el sol con total tranquilidad. La piscina familiar es accesible a niños y bebés a partir de 6 meses, cuenta con 100 m² y la profundidad máxima es de 1,30 metros. Dispone de remolinos, caracoles y cuellos de cisne. La otra parte, separada por tabiques de piedra, da acceso a una piscina de 50 m² reservada a los mayores de 12 años y está equipada con chorros de masaje, camas de agua y sublimes tumbonas de diseño.

La primera planta acoge la zona de relajación premium y sólo es accesible para los mayores de 16 años. Está decorada con madera clara y hermosos mosaicos; y, ofrece una zona de cromoterapia única, hammam, jacuzzi exterior y rincón de té de hierbas para hidratarse y recargarse (suplemento de 5 €/persona).

Mercure Saint-Lary

Vecino del centro termo lúdico Sensoria Río, el hotel de montaña Mercure Saint-Lary es uno de los alojamientos más sublimes en el dominio de nieve de Altos Pirineos. Su ubicación ideal, cerca del corazón del pueblo y de los remontes, es la garantía de una estancia perfecta y cuenta con área de restauración, club infantil y tratamientos de belleza Nuxe. Dispone de 65 habitaciones equipadas con balcones y vistas a las bellas cumbres pirenaicas. Por su parte, Karim Faures, chef del restaurante La Mangeoire, sublima los productos locales con una gastronomía refinada que cuenta con sutiles acentos pirenaicos.