Masa madre en el Price

jueves 20 de abril de 2023 , 08:10h

EL CIRCO AÉREO MÁS IMAGINATIVO, POÉTICO Y ENÉRGICO

El Teatro Circo Price continúa las andanzas de su programación de primavera con una nueva propuesta para acercar al público el mejor circo contemporáneo actual de la mano de la joven Cía. CAí.

La troupe madrileña llega al Price en Primavera para presentar el estreno absoluto de su nueva creación, Masa Madre, una pieza plástica, atrevida, enérgica e imaginativa que evoca un universo atemporal para cuestionarse el destino del ser humano y nuestra 'predeterminada' línea temporal. El espectáculo podrá verse dos únicas funciones, el viernes 28 y el sábado 29 de abril, a las 20.00 horas.

Nadie sabe qué pasa con las princesas cuando se cierra el libro. Seguramente nos sorprenderíamos al leer todas las segundas partes que no han sido escritas. Porque las historias continúan y no es verdad que nos pasamos la vida comiendo perdices. Masa Madre evoca un universo atemporal, en constante desarrollo, desde que nacemos hasta que morimos. En una sala de hospital, una cocina, en un parque, se juega al juego de doblar la cuerda, masas de harina toman toda clase de formas, se manipulan cabellos con trenzas, cuerdas de aéreos nos evocan cordones umbilicales y mesas y taburetes se transforman en terrenos inestables de superación. Masa Madre se cuestiona si el destino de las personas es nacer, reproducirse (o no), morir. y mira más allá.

Sobre la compañía

Cía. CAí es una compañía de circo contemporáneo formada por Sabrina Catalán y Elia Pérez, aerealistas que se formaron y conocieron en la Escuela de Circo Carampa. Un proyecto artístico, escénico y personal. La troupe utiliza el circo como un lenguaje de comunicación y expresión con el que llevar a escena materiales personales, reales, vivos y espontáneos.

La compañía crea en 2015 su primer espectáculo de calle No es la boca la que va a la cuchara sino la cuchara la que va a la boca, una recopilación de historias reales que se acerca a las realidades comunes del público. Se estrenó en octubre del 2015 en el Teatro Circo Price y ha estado programada en numerosos festivales y eventos en el ámbito nacional e internacional, como Trapezi (Reus), TAC (Valladolid), Fit Carrer (Castelló), Sul Filo (Torino), Corpo(a)terra (Ourense), Festival des 30 ans du thèâtre-Cirqule (Ginebra) o Ripattoni in arte (Ripattoni), entre otros.

En marzo del 2017, con motivo del Día de la Mujer, Cía. CAí crea, junto a otras 10 artistas, el colectivo Arte Muhé, un colectivo de mujeres que reúnen diferentes disciplinas artísticas con el objetivo de dar sororidad a las mujeres en el mundo de las artes escénicas.

En 2021 comienza a trabajar en su segunda pieza, Masa Madre, un espectáculo de sala en el que el proceso de creación consiste en realizar, en una primera fase, dos piezas (o solos) de 25 minutos llamados Masa y Madre, que, en una segunda fase, cohabitan en el mismo espacio-tiempo para conformar la pieza final, todo un reto para la segunda creación de la compañía.