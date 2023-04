Mira Mira by Ricardo Costa restaurante con la firma del chef portugués abre en WOW Porto

viernes 21 de abril de 2023 , 08:13h

El restaurante Mira Mira, ubicado en WOW Porto, tiene ahora la firma del chef Ricardo Costa. La propuesta cuenta con dos menús degustación, uno de ellos vegetariano, platos a la carta y una selección de vinos que incluye pequeños productores portugueses. El renovado Mira Mira aporta una visión más relajada del "fine dining", sin descartar el respeto por la estacionalidad y la gastronomía portuguesa que caracteriza al Chef con dos estrellas Michelin.

Vila Nova de Gaia, 17 de abril 2023.- Mira Mira by chef Ricardo Costa es la nueva firma que trae una vida renovada al restaurante de WOW Porto, abierto desde 2020, pero también a la carrera de este chef, que abre en el distrito cultural de Vila Nova de Gaia su primer restaurante fuera de un hotel.

"Encontré en el restaurante Mira Mira el local ideal para comenzar este proyecto. Por un lado, por la seguridad de continuar integrado en el grupo The Fladgate Partnership, con quien tengo una relación larga y de confianza mutua. Por otro lado, el nombre y el espacio ya existentes me cautivaron, me di cuenta de que el camino estaba abierto para concretar una nueva forma de aplicar mi gastronomía, manteniendo la libertad de crear todo el concepto y pensar cada detalle, desde los platos hasta los vinos con los que maridarlos", ha explicado el chef Ricardo Costa.

Costa suma la dirección del restaurante Mira Mira a su reconocido y premiado trabajo como chef ejecutivo del hotel The Yeatman. Esto supone la culminación de un viaje de 13 años que alcanzó su máximo esplendor en el restaurante Gastronómico, que ha cosechado dos estrellas Michelin bajo la dirección de Ricardo Costa.

"Hay elementos de los que no prescindiré en Mira Mira: la inspiración en la tradición portuguesa y el respeto por el origen del producto, pues son los pilares en mi cocina. Con todo ello, manteniendo la exigencia y el rigor del "fine dining", quiero traer a este restaurante una postura más desenfadada de la cocina. Esta forma más leve y espontanea de trabajar y crear es algo que he procurado anteriormente, pero aquí en Mira Mira esa visión y la capacidad de experimentar se verán reforzadas", ha detallado Ricardo Costa.

El ahora también chef de Mira Mira desarrolló dos menús degustación, a los que ha llamado "Cosecha", en referencia a estos nuevos "frutos" de su carrera y a la incontrolable unión al vino, que se extiende desde el hotel The Yeatman hasta WOW Porto. Una de las propuestas (150? por persona) es totalmente vegetariana, una cocina no solo apreciada sino también incentivada por el propio chef.

"Bola de Berlim" con queso. Créditos de la imagen WOW Porto.

En la versión con carne y pescado (150? por persona), la experiencia comienza con tres aperitivos - tres exquisitas combinaciones servidas todavía en el exterior del restaurante Mira Mira, enmarcadas por la vista del río Duero y Oporto: Fish & Chips, "Bola de Berlim" con queso y Chalota y foi gras. Este primer momento se completa, todavía en la terraza, con un último aperitivo llamado Mejillón, un cremoso donde se destacan también los percebes o camarones de la costa.

El menú continúa en la sala principal de Mira Mira, cuyo aspecto moderno inspiró un menú en el que priman las combinaciones más "urbanas, jóvenes y versátiles", como las clasifica el propio chef, apostando en cada plato por una mezcla de dos o tres ingredientes clave.

La experiencia prosigue con un plato de Mollejas combinadas con Bloody Mary de crustáceos y acelgas. Después, tres entradas homenajean al mar que siempre inspiró las creaciones gastronómicas de Ricardo Costa. Primero, Canelones de cangrejo recubiertos de pepino fermentado y complementados con la suavidad de la espuma de jalapeños y la textura crujiente del maíz dulce frito. Le sigue el Cangrejo de río, servido como un tartar sazonado al momento y acompañado de manzana verde Granny Smith, piel de pollo y caldo dashi. Por último, el Salmonete se presenta sobre un fino carpaccio de pulpo, al que se añade puré de pimientos y caldo de pimientos asados, así como una colorida ensalada de primavera.

A esta altura del menú, llega a la mesa un generoso y tradicional pan, que se encuentra todavía caliente. Éste viene acompañado de mantequilla casera y aceite, un elemento habitual en los menús diseñados por Ricardo Costa.

La "Cosecha" continua con dos platos principales: el plato de pescado se trata de una Feijoada de sames de bacalao, con gambas de la costa y un taco de bacalao de maduración media, al que el aceite de chorizo ayuda a dar fuerza. Para la carne la propuesta es un cordero lechal asado, donde la nobleza de la carne exige la sutileza del resto de ingredientes (berenjena, romesco y cebolleta).

Para los postres, Ricardo Costa propone tres sugerencias: Ovos moles nitro (en homenaje a Aveiro, de donde el chef es natural), Naranja sanguina con azafrán y pistacho y Taco de chocolate.

En la versión vegetariana, el primer plato principal está adaptado para que sea una Feijoada de calabaza con aceite de cebollino. Después, la berenjena gana un lugar destacado, al sustituir al cordero lechal del otro menú, pero sus acompañamientos son los mismos: berenjena, romesco, cebolleta y ajo blanco.

Desde las entradas hasta las sobremesas, algunos platos del menú degustación pueden ser igualmente pedidos a la carta, donde se añaden como platos principales una langosta Brás y la Vaca Vieja.

Para complementar la experiencia, la carta de vinos fue diseñada a semejanza de la propuesta gastronómica desarrollada por el chef Ricardo Costa para Mira Mira, esto supone una unión de lo ineludible de Portugal con una fuerte base de experimentación, sin olvidar algunas notas internacionales.

Además de una serie de grandes productores de vino (incluidas todas las marcas de vino de Oporto del grupo The Fladgate Partnership), hay una clara apuesta por los pequeños productores, por los productos ecológicos y por la agricultura regenerativa. Los vinos de las regiones de Dão y Bairrada figuran entre las favoritas de Ricardo Costa para acompañar sus creaciones.