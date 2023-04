El dilema que divide los viajes sostenibles en 2023: Costes vs conciencia

viernes 21 de abril de 2023 , 08:15h

Booking.com publica un nuevo estudio, con información recopilada entre más de 33.000 viajeros en 35 países y territorios, donde se destaca el dilema al que se enfrentan las personas que se sienten potencialmente obligadas a elegir entre reducir costes y elegir opciones más sostenibles en sus viajes.

En un momento de incertidumbre global general, viajar de manera más sostenible sigue siendo una prioridad para la comunidad viajera. De hecho, tres cuartas partes (73%) creen que las personas deben actuar ya y tomar decisiones más sostenibles para salvar el planeta para las generaciones futuras. Las noticias continúan siendo un factor de influencia decisivo para el 54%, que afirma que la reciente agenda de noticias sobre el cambio climático los ha animado a ser más sostenibles. Sin embargo, también expresan el dilema al que se enfrentan las personas cuando se trata de ser más conscientes de cuándo, dónde y cómo viajar. Mientras que algo más de la mitad (53%) piensa que el medio ambiente empeorará en los próximos seis meses, el 76% cree que la crisis del coste de la vida también irá a peor, lo que generará incertidumbre entre la gente a la hora de priorizar mientras trabajan para conciliar lo que es importante para ellos con las exigencias de la vida cotidiana.

Dos aspectos para conciliar en un clima global inestable

El clima económico ha cambiado drásticamente desde el año pasado, y los grandes temas que preocupan a la gente hoy día son el aumento del coste de la vida y la crisis climática. Más de las tres cuartas partes (79%) de la comunidad viajera afirma que quiere viajar de manera más sostenible en los próximos 12 meses, mientras que casi el mismo número (80%) piensa que la crisis energética mundial y el aumento del coste de la vida están afectando a sus planes de gastos. Para algunas personas que viajan, ambas cosas se excluyen entre sí. Con el aumento de la inflación, casi la mitad de las personas que viajan tiene la idea fija de que deben elegir entre la sostenibilidad y el gasto, de las cuales un 58% cree que las opciones de viajes más sostenibles son demasiado caras (un 43% más respecto a los datos de 2022 de Booking.com). A estas personas encuestadas, la combinación de sostenibilidad y viajes puede que no les parezca tan urgente frente a otras preocupaciones como pagar las facturas y afrontar la crisis energética. En contrapartida, con la vuelta definitiva de los viajes y un enfoque más urgente en las decisiones conscientes, el 39% de las personas que viajan hoy en día estarían dispuestas a pagar más por opciones de viaje con una certificación sostenible, aumentando su gasto para tener la seguridad de que están generando impacto.

Cada vez más personas notan presión económica y, por eso, buscan opciones de viaje más sostenibles que incluyan premios. Esto pone de relieve la necesidad de encontrar una solución entre tomar decisiones conscientes, ahorrar dinero y la necesidad de incentivos. Casi la mitad (47%) quiere descuentos e incentivos económicos para optar por opciones ecológicas (un 35% más que en 2022), mientras que el 39% se animaría a viajar de manera más sostenible con puntos de recompensa por tomar decisiones más sostenibles, que podrían utilizar para conseguir descuentos o ventajas extra gratis a través de los sitios de reserva de viajes online.

Rompiendo barreras para impulsar el cambio

No es solo el coste lo que se considera un obstáculo para viajar de manera más sostenible. Desde datos limitados hasta una aparente falta de opciones, las barreras para viajar de manera más sostenible parecen más altas que nunca, y se han producido algunos cambios reveladores en los últimos 12 meses. Más de la mitad (56%) de los viajeros cree que no hay suficientes opciones de viajes sostenibles, mientras que el 75% quiere que las empresas de viajes ofrezcan opciones de viaje más sostenibles (un 69% respecto a 2022). A pesar de sus buenas intenciones, el 45% de las personas que viajan no sabe dónde encontrar opciones más sostenibles. Por ejemplo, el 74% busca experiencias auténticas que sean representativas de la cultura local, pero en claro contraste, el 43% no sabe cómo ni dónde encontrar estos tours y actividades que garanticen que redundarán en beneficio de la comunidad local.

Adoptar micro hábitos sostenibles en vacaciones

A pesar de las barreras existentes y el endurecimiento de los presupuestos, está claro que hay una gran demanda de soluciones, ya que casi nueve de cada diez (87%) viajeros confirma que considera importante viajar de manera más sostenible. La comunidad viajera afirma que está llevando sus intenciones a la práctica dando pequeños pasos activos en casa, así como cuando viaja, para impulsar un futuro más sostenible. Es alentador saber que, hoy día, el 74% usa bolsas de compras reutilizables y recicla residuos y el 59% lleva su propia botella de agua reutilizable. Además, ha habido un aumento significativo de personas que han adoptado hábitos cotidianos durante sus vacaciones en el último año.

Un 74% apaga el aire acondicionado del alojamiento cuando no está allí, un 43% más respecto a 2022

Un 66% reutiliza la misma toalla varias veces, un 40% más respecto a 2022

El 57% usa su propia botella de agua reutilizable, un 32% más respecto a 2022

Más de las tres cuartas partes (77%) afirma apagar las luces y electrodomésticos del alojamiento cuando no está allí, mientras que casi la mitad (45%) ahora recicla su basura cuando viaja. Y lo que es todavía más prometedor, las personas que viajan están tomando medidas para adoptar decisiones conscientes sobre las vacaciones, que van más allá de estos micro hábitos cotidianos. Cuando se trata de transporte, el 43% actualmente planifica sus visitas turísticas de tal manera que puedan caminar, montar en bicicleta o usar el transporte público, mientras que el 43% viaja fuera de la temporada alta a fin de evitar las aglomeraciones, ambos casos suponen un 10% más respecto a 2022. También hay consenso entre las personas que viajan sobre el mantra de "compra en la zona" durante las vacaciones, ya que el 43% prefiere acudir a las tiendas pequeñas e independientes.

Confianza, verdad y el sector de los viajes

Sin duda, en el contexto de ansiedad climática en aumento, las personas que viajan se están convirtiendo en consumidores más responsables, ya sea en su alojamiento o en sus opciones de transporte. Teniendo en cuenta que dos tercios (67%) desea dejar los lugares que visitan en mejores condiciones que cuando llegaron, los viajeros de hoy en día adoptan cada vez más un enfoque regenerativo para viajar y se interesan por vacaciones con el máximo impacto positivo, mientras buscan una garantía creíble cuando reservan en todos los niveles de la experiencia viajera. Por ejemplo, las personas que viajan ahora pueden filtrar fácilmente sus resultados de búsqueda de coches de alquiler para encontrar con rapidez coches completamente eléctricos e híbridos en 111 países para su próximo viaje. O también pueden elegir una de las más de 500.000 opciones más sostenibles para su próxima estancia, independientemente del tipo de alojamiento. Casi dos tercios (70%) se sentiría mejor quedándose en un alojamiento concreto si supiera que tiene una certificación o etiqueta sostenible, mientras que el 59% quiere filtrar sus opciones para buscar alojamientos con certificación sostenible la próxima vez que reserve.

En consecuencia, el sector de los viajes debe adaptarse para cumplir con las expectativas cambiantes de estos consumidores más conscientes, a fin de dar cabida a un tercio (28%) que siempre busca marcas que promuevan la sostenibilidad, así como a un 70% que está interesado en obtener más información sobre el motivo por el que algunas opciones específicas se consideran más sostenibles, como la iluminación LED ecológica y la cisterna de doble descarga para una estancia más sostenible. Aun así, debido a que una de cada cuatro (52%) de las personas que viajan hoy día no confían en que las opciones de viajes sostenibles con la etiqueta oficial sean realmente más sostenibles, todavía hay mucho camino que recorrer para que el sector de viajes se gane la confianza de los consumidores.