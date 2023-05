La presentadora Maria Casado madrina de la primera clinica dental en Andalucia de Maex

jueves 11 de mayo de 2023 , 08:29h

Maex, marca que forma parte de DONTE GROUP, la compañía especializada en cuidado y salud bucodental, ha inaugurado esta mañana su primer centro en Andalucía, tras integrar a su red la prestigiosa clínica dental malagueña Cuevas Queipo, que ha contado con la periodista y presentadora de televisión María Casado, como madrina de un acto inaugural.

Dirigida por el Dr. Alberto Cuevas, la primera clínica MAEX de Andalucía es un espectacular espacio de más de 795m2, distribuido en tres plantas, que se ubica en la calle Especería 11, en el corazón de Málaga, y está formada por 37 profesionales. Tras más de 30 años de actividad en el sector odontológico y siendo un referente del cuidado bucodental en Málaga, la clínica Cuevas Queipo se integra en el proyecto MAEX de maestría y excelencia.

Casado ha confirmado que "cuando uno llega a una ciudad nueva busca sus sitios de referencia, como la panadería. Yo necesitaba un dentista y hablé con Antonio Banderas y me dijo "María, no busques, te voy a pasar el teléfono de Alberto Cuevas y estarás en muy buenas mano". Y es así. Cada vez que entro en MAEX Málaga, me siento como en casa, por su profesionalidad, su cariño, no hay sensación de miedo cuando vas al dentista. Hay una manera de hacer que da el aval a la clínica por sus más de 30 años en el sector".

Además, la presentadora ha destacado que "la saludbucodental forma parte de la salud general. Aquí me habéis enseñado que es fundamental el cuidado de la boca porque puede ser el foco de otras enfermedades. Para mí es un día muy especial. Estoy encantada de formar parte de esta nueva etapa de Cuevas Queipo, un paso más para seguir apostando por la maestría y la excelencia, ahora de la mano de MAEX".

Sobre su nueva etapa en Málaga confiesa sonriente que "llevo 3 años maravillosos en los que uno llega con dudas, miedos de empezar una vida nueva pero Málaga me ha traído muchas cosas bonitas, estoy en una etapa muy feliz. Además, ha servido para el reagrupamiento familiar. Está mi madre también aquí y yo he comenzado a formar mi familia. Ya tenemos a Daniela en camino".

Sin duda, María vive una etapa muy feliz desde que Antonio Banderas sorprendió a todos fichándole para su nueva productora en mayo de 2020. "Málaga es para venir y vivirla. Málaga son sus gentes, hay una palabra para mí que define la ciudad, es la alegría", asegura la periodista.

Recientemente ha terminado la emisión de su programa de entrevistas 'Las tres puertas' en La 2 de TVE y María confiesa que "es posible que haya una tercera temporada. También estamos en la fase de intentar preparar nuevos proyectos. Hay muchas cosas en mente: documentales, ficción. esperamos rematar pronto y seguir sorprendiendo a la gente. En cualquier caso, hay mucho material ya preparado".