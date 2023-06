8ª Edición del Festival de Cine B-RETINA

miércoles 21 de junio de 2023 , 07:25h

B-Retina, el Festival de Cinema Sèrie B de Cornellá presentó en el Castillo de Cornellá la programación de su octava edición, que se celebrará del 12 al 17 de septiembre en el Auditorio San Ildefonso , con una selección del mejor cine de “indios y vaqueros” y que contará con la presencia del actor Fernando Esteso (“Los Bingueros”, “Yo Hice A Roque III”), quien recibirá el premio Golden Ticket en reconocimiento a su trayectoria.



En un divertido juego de palabras, la temática principal del evento será el cine de “indios y vaqueros”, pero no en la concepción clásica del género, como han explicado Sabina Pujol y David Bravo, responsables de programación y de comunicación, respectivamente. Y es que “los indios que formarán parte del certamen no son de los que llevan plumas y luchan contra el Séptimo De Caballería, sino que vienen directamente de la India”. De esta manera, el público podrá disfrutar de un “cóctel surrealista” de wésterns de serie B junto a grandes éxitos de industrias como Bollywood o Tollywood -ambas de la India-, con filmes tan importantes como “Krack”, uno de los blockbusters más taquilleros de 2021 en su país de origen. La cinta podrá verse gracias a la colaboración del festival Noches de Cine Oriental de Vic.



El citado cóctel de géneros alcanzará su máxima expresión con la proyección de “Por Un Puñado De Rupias” (1990), producción india ambientada en el Salvaje Oeste, donde no faltan los tradicionales números musicales y que está protagonizada por la superestrella Megastar Chiranjeevi, actor de tal popularidad en su país, que incluso llegó a ser ministro de Cultura y Turismo de 2012 a 2014. Chiranjeevi interpreta a un forajido que tiene que recuperar los tesoros escondidos por su padre, luchando contra un grupo de bandidos, para liberar a su madre de la cárcel.



El gran protagonista de la 8ª edición de B-Retina será Fernando Esteso, actor de dilatada carrera que, además de recibir el citado Golden Ticket, acudirá a la proyección de una de las películas más divertidas e insólitas del cine español, “Al Este Del Oeste” (1984). Una de las obras más famosas de Mariano Ozores y que parodia sin tapujos el género wéstern, con absurdos números musicales e hilarantes canciones.



Asimismo, el evento refleja la buena salud de la que goza actualmente el cine independiente de serie B rodado en España. En este sentido, una de las películas más relevantes será la epopeya de acción “Balas y Katanas” (2023), rodada por el campeón mundial de artes marciales Nacho Serapio y que se encargará de inaugurar el festival el martes 12 de septiembre a las 19:00 horas. La sesión se beneficiará de la asistencia del propio Serapio y otros miembros del equipo del filme.



Otra reseñable producción española que podrá verse es “El Hijo Del Hombre Perseguido Por Un Ovni” (2020), tardía secuela del clásico de bajo presupuesto “El Hombre Perseguido Por Un Ovni” (1976) y filmada por el mismo autor de la original, Juan Carlos Olaria, que a sus 80 años de edad todavía se anima a rodar. Igualmente, se proyectará “Delirio Profundo” (2021) de la directora Marta Montes, largometraje surrealista que consiguió el Premio del Público en la última edición del Festival Internacional CUTRECON de Madrid.



En lo relativo al género wéstern, destaca “Algo más que morir” (2014), cinta rodada en el País Vasco por Oier Martínez De Santos y José Luis Murga. Se alzó con el premio especial Almería Collection en la cuarta edición del Almería Western Film Festival que, junto a las Noches de Cine Oriental, es uno de los festivales invitados.



Pero no solo de cine español vive B-Retina, ya que su sección a concurso también incluirá premieres nacionales de esperados títulos extranjeros, como por ejemplo la cinta de terror estadounidense “Malum” de Anthony DiBlasi -y que es un remake con más presupuesto de “The Last Shift”, también rodada por DiBlasi- o la canadiense “Enter The Drag Dragon”, la nueva película de Lee Demarbre, autor de la cinta de culto “Jesucristo Cazador de Vampiros” (2001).



Durante la presentación, que contó con el espectáculo de danza y música “Kirwani Express” -a cargo de Shreyashee Nag Dance Company-, también se mostró el cartel final del festival, obra de Krea / Ilustración & Tattoos, así como el spot oficial, producido por el propio equipo organizador y que está centrado en la temática de “indios y vaqueros”.



ACTIVIDADES PARALELAS



Además del pase de los filmes seleccionados para la Sección Oficial y de los que se proyectarán fuera de concurso, B-Retina volverá a acoger actividades gratuitas dentro y fuera de sala, como el mercado exterior, el Concurso Internacional de Cortometrajes y diversos espectáculos musicales.



El colectivo cómico Cinemasacre comentará en vivo la película “La Venganza Del Mono Sagrado” el 13 de septiembre a las 20:00 horas y también se grabará en directo una entrega del pódcast “La Guarida Del Titán”, el 14 de septiembre a las 18:00 horas.



Los asistentes podrán disfrutar del espectáculo gratuito 'Bollywood Sitarem', el viernes 15 a las 21:00 horas en el exterior del Auditorio. Será conducido por la compañía de danza Bollywood y amenizará la pausa de la cena, trayendo al público “la energía y el buen rollo que caracterizan a este baile de orígenes cinematográficos”, como apuntan los organizadores.



El 16 de septiembre a las 11:30 horas se celebrará una nutrida masterclass dedicada al wéstern rodado en Cataluña, en la que se mostrará el documental “Goodbye Ringo” (2018) y donde intervendrán Pere Marzo, director del citado documental; Javier Ramos Altamira, autor del libro “Las Rutas Del Wéstern En Cataluña Y Aragón”; y los actores Paco Marín y Alberto Gadea, que participaron en películas del Salvaje Oeste rodadas en nuestro país.



Ese mismo día a las 21 h en el exterior del Auditorio habrá un show gratuito de theremin, con el dúo de música Spaghetti Western "Django y Sartana". Formado por Víctor Estrada y Juanjo Molina, ambos interpretarán obras de Morricone, Bruno Nicolai o Antón García Abril.



En lo referente al Concurso Internacional De Cortometrajes, en esta ocasión se han recibido más de 300 trabajos, de los cuales, los diez finalistas se podrán visionar el domingo 17 a las 18:00 horas en la jornada de clausura, donde competirán por un premio en metálico de 500 euros.