Novedades Musicales: Chambao. Pelae y Melody. Delaporte. DEM. Edith Salazar. Funambulista …

miércoles 28 de junio de 2023 , 07:50h

CHAMBAO INVITA A CUIDAR LA SALUD FÍSICA, EMOCIONAL Y MENTAL EN "TE LO DIJE"

Desde el viernes 23 de junio de 2023 está disponible en todas las plataformas digitales y YouTube “Te lo dije”, nuevo single y videoclip de CHAMBAO. Con letra, voz y música de La Mari y producido por Juan Medina, es un tema pura esencia Chambao, desde el sonido y el mensaje comprometido, hasta el espectacular videoclip rodado junto al mar de Málaga, que contiene una gran carga simbólica.

‘Te lo dije’ es el tercer single del nuevo disco de Chambao: ‘En La Cresta Del AHORA’, y trata sobre la complejidad que albergan las relaciones interpersonales y sobre la relación que uno tiene para consigo mismo, que tipo de palabras y de trato usamos en nuestra intimidad para referirnos a nuestra persona.

En palabras de La Mari, “se habla sobre relaciones tóxicas y la mala influencia que una persona pueda ejercer sobre otra. A veces pensamos que nos va mal porque tu jefe, pareja o familiar te trata de una manera que no te mereces, sin pensar que puede ser un espejo de tu propia relación. La vida no tiene la culpa que te vaya bien o mal, o que una persona te haga sentir que está jugando contigo y tus sentimientos. Somos el espacio que nos damos, somos tiempo, y todas las decisiones que tomamos y las que no tomamos. Somos lo que nos contamos y si hay conciliación o disputa en nuestro interior”.

‘PUTUKITA’: MARÍA PELÁE Y MELODY, DOS DIVAS COMPARTEN ARTE

Este viernes 30 de junio se lanzará en todas las plataformas digitales y YouTube “La Putukita”, el nuevo single y videoclip de María Peláe que en esta ocasión se ha unido a la cantante Melody.

Tras el éxito de su último disco 'La Folcrónica’ , recientemente galardonado con el Premio 'ODEON 23' a 'Mejor Álbum Flamenco' y nominado en la misma categoría en los Premios MIN 2023, María Peláe se une a la gran cantante y artista, Melody para presentar un tema compuesto por la propia María junto a Alba Reig y Miguel Ángel Márquez, producido por Alba Reig, mezclado por Felipe Guevara y masterizado por Carlos Hernández. La historia nos lleva a conocer a dos mujeres de poderío con mucho que contar y nos introduce en la vida de las artistas, sus luces y sus sombras, el sentido de propiedad en el consumo de arte y lo que no es arte.

El single va acompañado de un videoclip grabado por MARIO KREA FILMS en un lugar tan mítico como Florida Park, en Madrid.

NUEVO SINGLE DE DELAPORTE: "PANTERA"

DELAPORTE se juntan con Eva de Marce en su nuevo single de adelanto que lleva por título ‘PANTERA’.

La ciudad de México, a veces llamada "la jungla de asfalto", es un lugar intenso. Sus altos edificios, calles siempre ocupadas y sonidos únicos, se unen a la dureza de la violencia diaria para formar un panorama vibrante y ajetreado. Sin embargo, al igual que en cualquier jungla, percibimos que esta ciudad está llena de "Panteras": figuras que evocan la vitalidad y la energía que la noche trae consigo. Por ello, sentimos el deseo de dar un tributo a estos rostros, a estas calles y a estos colores que nos ayudan a enfrentar la oscuridad, no con miedo, sino viéndola como una aliada que nos ofrece oportunidades de aprendizaje y crecimiento.

DEM FEAT SHARIF PRESENTAN ‘QUERIA VIVIR’…

es el quinto tema del nuevo disco de DEM, "NEXO".

A través de un camino melancólico DEM y SHARIF crean una historia en la que una persona llega a lo último de sus días, sin saber cuál es el sentido de su existencia.

Un mensaje claro y poético, en el cual invitan a seguir un rumbo elegido, sin hacer nada que no queramos hacer.

Lanzan el mensaje textualizando esta agónica historia. ¡Una fusión entre el Rap y el Rock al estilo DEM

EDITH SALAZAR PRESENTA NUEVO SINGLE ‘VIVE QUE LA VIDA SE VA’

"Vive que la vida se va" está disponible en las principales plataformas desde el 23 de junio y lo estará presentando en las fiestas de Madrid Orgullo el Domingo 2 de julio.

La cantante y compositora Edith Salazar presenta su nuevo sencillo "Vive que la vida se va", compuesto por ella, y en el que ha vuelto a contar en la producción con el talentoso productor venezolano Benny Terán, con quien ya trabajó en el disco "Mater África" basado en música afrocubana. La letra de "Vive que la vida se va" es toda una declaración de intenciones y Edith destila una voz potente y afro.

Es un tema de género tribal house, enérgico y con un estribillo y un beat poderosos. Todas las voces y coros están grabados por Edith Salazar.

YSY A PRESENTA “ESTA QUE QUEMA” JUNTO A SIXTO YEGROS FT. BAXIAN

“ESTA QUE QUEMA” una canción candidata para ser la gran protagonista del verano. Disponible desde el día 20 de junio en las principales plataformas.

Mientras continúa colgando carteles de Sold Out a lo largo y ancho del mundo con la gira presentación de su más reciente disco de estudio, Y$YSMO, el máximo referente del trap Argentino y Sudamericano, YSY A confirma que el sonido del futuro poco tiene que ver con las categorías tradicionales que, a esta altura ya quedaron viejas.

“PREOCÚPATE MAÑANA” ES LO NUEVO DE EMILIA PARDO Y BAZÁN

“Preocúpate mañana” es el anti-himno generacional que nos presenta el grupo tras la salida de su primer single “Electrodomésticos”.

“Preocúpate mañana” trata de bailar a la decepción, de cantar al desencanto, de soportar la vida con la única esperanza de que llegue el viernes y olvidar por un momento la pisada de lo ordinario, el ingrato puñetazo de ser uno más en un océano occidental, que mira por encima del hombro a quien no sabe adaptarse.



Qué nada nos impida celebrar que ya no podemos celebrar nada, de nada. Qué estimulante resulta eso de poder bailar la derrota.

FUNAMBULISTA ABRE UN NUEVO CAMINO CON EL SINGLE "SABES"

ya está disponible en todas las plataformas digitales y YouTube “Sabes”, el nuevo single y videoclip de FUNAMBULISTA. Un tema lleno de sabores como el de la rumba y el pop fusionados como sólo sabe hacerlo Diego, y que recuerda a los grandes temas de Alejandro Sanz o Calamaro, pero con un sonido totalmente actualizado.

Como parte de este nuevo proyecto, Funambulista ha querido hacer partícipe a todo el mundo de cómo se gesta un hit y, al más puro estilo Gran Hermano, ha instalado una cámara en su estudio que está grabando todo el proceso de creación y producción. Con todo el material se irán colgando videos a modo de capítulos en el Canal de YouTube del artista, en los que se podrá ver a Diego Cantero de una manera personal y cercana trabajando en cada uno de los pasos de su trabajo.

Funambulista sigue evolucionando y lo demuestra con este nuevo camino que fusiona su faceta musical con la visión más personal.

BIG LOIS PRESENTA “UNA NOCHE” CON LA COLABORACIÓN DE DAVILES DE NOVELDA

“UNA NOCHE” relata una historia de amor donde se implora la vuelta de una pareja y está disponible desde el 23 de junio en las principales plataformas digitales.

Big Lois es un artista flamenco, del barrio de Barón de Viver, en Barcelona. Durante los últimos años, se ha labrado una carrera llena de éxitos y reconocimiento en el mundo de los tablaos flamencos y el flamenco tradicional. Con logros como su papel como productor en la obra de El Conde Drácula, representada en Miami por el Ballet Flamenco La Rosa y con Pepe Flores como artista estrella de la obra. Ahora Big Lois decide dar el salto como artista y compositor.