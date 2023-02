Notas Musicales: Juicy Bae. DEM. Tacho

martes 21 de febrero de 2023 , 07:56h

JUICY BAE EN VALENCIA

Juicy BAE, la artista multidisciplinar que está impactando en el panorama urbano nacional e internacional, ¡llega a Valencia! La cantante actuará el próximo 5 de mayo en un concierto muy especial en la Sala Repvblicca.

La artista ha generado curiosidad en los colectivos locales por sus mezclas de R&B, afrobeat, trap con tintes de soul y barras aflamencadas. Todo ello, la ha hecho despuntar en la esfera urbana española.

Sin duda, su concierto va a ser puro espectáculo.

Desde que debutó en 2017 con su sencillo "Smok wit u", ha publicado los EPs "On my first shifts", "No more tearz 2 cry" y la "Noche ke me muera". Tanta actividad no ha pasado desapercibida por los diggers del otro lado del charco.

Nada más salir, fue apadrinada por Duki y se ha convertido en una de las colaboradoras de cabecera de Taichu, Yesan y Polimá We$tcoat. Llegando a publicar "Arrepentio" junto con Nicki Nicole, Aleesha y Taichu.

Juicy BAE es una fuera de serie tanto en puesta en escena como en creación, gracias a su mezcla genuina de estilos y el arte que lleva en vena.

Con una variedad de formatos en vivo hasta ahora insuperable, ha actuado en Sónar, Primavera Sound, Festival BAM y el Lollapalooza de Argentina, la culminación de su gira por LATAM.

DEM PRESENTA “ALGO ME DICE” FEAT. EL NINO DE LA HIPOTECA

No será hasta octubre del 2023 cuando la banda de la periferia de Barcelona, que combina el lenguaje jamaicano del reggae con el punk-rock, la electrónica y el jungle, edite su 2º disco bajo el título de “NEXO” (KZoo Music)

Un disco que viene cargado de colaboraciones de lujo, donde el pasado enero publicaron “ATEMPORAL” el primer single del nuevo disco con la colaboración exclusiva de PURE NEGGA. Mes a mes, iremos descubriendo sus nuevas canciones.

Ahora presentan "ALGO ME DICE" con EL NIÑO DE LA HIPOTECA, y donde ambos artistas dan protagonismo a las indescriptibles voces que hay dentro de nuestras mentes; valorando sus funciones sanadoras en situaciones complicadas dentro de nuestra existencia y a la vez ligeras pinceladas de desconfianza.

Grabado y mezclado en la Panchita, por Gerard Casajús aka Chalart58 I Masterizado por “Lek” I Videoclip por Brain Thunder

Tras el éxito de “ÁGORA” (2021), su primer disco, donde la comunión entre personas a través de la asamblea les llevó a un único discurso musical; y donde pudieron tener el apoyo de artistas de la talla como Morodo, Microbio (LDS), Silvia Tomas o Suzanna; con su nuevo disco “NEXO” (KZoo Music), van a poder seguir demostrando a través de colaboraciones de primera talla, la fusión de sus liricas poéticas y reivindicativas con su estilo único y original.

TACHO ANUNCIA SU GIRA

Descarado, surrealista, divertido, sensual... son algunos de los adjetivos que definen a Tacho, un artista con mucho carisma y una apasionante trayectoria musical en la que el pop, el funk, la electrónica y la música urbana se mezclan para crear un universo particular y único.

Como trombonista y músico, ha realizado giras nacionales e internacionales con artistas de la talla de C.Tangana, de quien también recibe algunas influencias. Después de su primer álbum 'Movimiento' (2020), que contó con la colaboración de Rita Payés y Vic Mirallas, Tacho estrena un segundo álbum “Sepia” (Ventilador Music, 2023), cuyo lanzamiento se realizará el próximo 10 de marzo, Ha contado con la colaboración de Las Migas (“Soberbia”), Rita Payés (“Te quiero seducir”) y Juan Pablo Vega (“Repetir”). Y fusiona diversos géneros musicales como el pop, el funk, la electrónica y la música urbana, donde a través de sus ocurrentes letras, se invita al oyente a cantar, bailar y hacer un viaje. Un viaje surrealista del ego al ser, de dentro a fuera, de la cabeza al corazón, conduciéndonos hacia la libertad. Las canciones han sido producidas y mezcladas por Andreu Marquès, Oriol Padrós y Tacho.