Novedades Musicales: Tangana. Wham! Shakira. Rodrigo Cuevas. Final Fantasy XVI. Celular

Creo que estou (Creo que estoy enamorado)

dos teus dous ollos azuis (de tus dos ojos azules)

Son como da cor do ceo (Son como del color del cielo)

cando se apartan as nubes (cuando se apartan las nubes)

Todo comenzó con un simple tweet. Hace dos años, C. Tangana se ofrecía públicamente en redes sociales al Real Club Celta de Vigo para componer el himno de su centenario. Pero lo que muchos pensaron que se quedaría en simple anécdota, ha terminado por convertirse en toda una realidad. Dos años más tarde, Pucho cumple su promesa y nos presenta ahora Oliveira Dos Cen Anos, un nuevo himno oficial con el que el club gallego celebra en este 2023 sus 100 años por todo lo alto.

WHAM! THE SINGLES

La espectacular colección 40 aniversario

Se celebran 40 años de WHAM!, el dúo más querido y popular de Gran Bretaña, con WHAM! The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven. Este lanzamiento publicado el 7 de julio, incluye distintos formatos, además de contenido adicional y memorabilia. Tras varias generaciones de pop, este tesoro de joyas musicales sigue inspirando a legiones de nuevos fans.

Como broche a la celebración se estrena el documental WHAM! que llegó a Netflix el 5 de julio. En 1982, los mejores amigos y todavía adolescentes – George Michael y Andrew Ridgeley – se lanzaron a conquistar el mundo como WHAM!. Ahora, por primera vez, se cuenta la increíble historia de cómo en cuatro años dominaron las listas de éxitos de todo el mundo con canciones pop clásicas y atemporales. El documental muestra su increíble viaje de amigos de la escuela a superestrellas, con un acceso sin precedentes al archivo personal de ambos, que incluye imágenes y entrevistas nunca vistas.

EL HIT DEL VERANO ‘COPA VACÍA’

Shakira ft. Manuel Turizo

Shakira presenta su nuevo single ‘Copa Vacía’ junto a Manuel Turizo. El tema viene acompañado de un videoclip visualmente impresionante y fantástico, codirigido por Shakira y su colaborador de toda la vida, Jaume De Laiguana.

«Copa vacía» es una canción de los cantautores colombianos Shakira y Manuel Turizo, como el cuarto sencillo del próximo álbum de estudio la cantante. Fue lanzada el 29 de junio de 2023 a través de Sony Music Latin.

SONY MUSIC CELEBRA EL ORGULLO: CONCIERTO EXCLUSIVO DE RODRIGO CUEVAS

En palabras del presidente de Sony Music Iberia, José María Barbat: "Como diría nuestra querida Britney Spears: ‘’Amor es amor. La gente debería poder hacer aquello que les hace felices’’. Y eso, precisamente, es lo que hacemos hoy todos nosotros aquí esta noche. Hacer lo que nos hace felices. Celebrar la vida en igualdad y libertad, amor y buena música.

Sony Music celebró el pasado 28 de junio el Orgullo LGTBIQ+ con un invitado de excepción, Rodrigo Cuevas, en el patio del Institut Français de Madrid. El artista nos trajo su particular folclore y presentó, en un concierto exclusivo, su próximo disco Manual de Romería.

LO NUEVO DE KENSHI YONEZU: FINAL FANTASY XVI

Ya está disponible el nuevo tema de KENSHI YONEZU, Tsuki Wo Miteita - Moongazing, la canción oficial de FINAL FANTASY XVI, el esperado videojuego y decimosexta entrega de la emblemática franquicia de Square Enix.

Kenshi Yonezu escribió “Tsuki Wo Miteita – Moongazing” específicamente para el nuevo videojuego y, de hecho, es fanático de la franquicia. Comentó:

Las palabras no pueden expresar el impacto que Final Fantasy ha tenido en mi vida. Nunca pensé o imaginé que alguna vez recibiría una oportunidad como esta. Escribí esta canción especialmente para este juego. Gracias.

NICKY JAM, MALUMA Y THE CHAINSMOKERS SE UNEN EN UNA COLABORACIÓN EXPLOSIVA

El resultado de esta explosiva fusión es el nuevo sencillo titulado “Celular”, una melodía Latin-urban que combina los talentos y estilos de estos destacados artistas.

“Celular” es una canción que fusiona ritmos latinos y urbanos, con un toque especial al incluir sonidos de la música regional mexicana, lo cual añade una dosis de autenticidad y frescura al tema. El resultado es una propuesta musical vibrante y contagiosa que seguramente se convertirá en el próximo éxito del verano.

Pero eso no es todo, el video musical de “Celular” es una verdadera obra de arte que cautiva desde el primer segundo. Inspirado en el formato de reality show The Bachelor, el video sumerge a Nicky Jam, Maluma y The Chainsmokers en una apasionante historia de búsqueda del amor. Los tres artistas se convierten en concursantes en este singular concurso, rodeados de personajes fascinantes que añaden comedia y picardía a la trama.

Grabado en la vibrante ciudad de Miami, el vídeo de “Celular” fue dirigido por Justice Silvera y producido por Michael Brett Breslauer, quienes lograron plasmar la energía y el espíritu festivo de la canción en cada escena.