Infinitos planes en Las Canteras, una playa, tres kilómetros

Las Palmas de Gran Canaria, ciudad cosmopolita, llena de vida y cultura durante todo el año, ofrece siempre incontables planes y experiencias a los viajeros para aprovechar en cualquier momento su clima suave y sus temperaturas agradables. Y ningún sitio en la ciudad para empaparse de su esencia como la playa de Las Canteras. Una de las playas urbanas más reconocidas del país, Las Canteras es uno de los puntos vitales del día a día en la capital grancanaria y esconde muchos atractivos por descubrir. La Barra: el secreto clave de Las Canteras A lo largo de sus tres kilómetros de largo, Las Canteras se divide en distintas zonas con características diferenciadas, lo que permite que tenga opciones para todo tipo de viajeros. ¿Cuál es el secreto para conseguir esto? La respuesta se encuentra en el mar y recibe el nombre de La Barra. Un arrecife natural que surca en paralelo las aguas que bañan la orilla y actúa como protección frente a las olas en gran parte de la superficie. La Barra aporta su carácter propio a Las Canteras y la convierte en una playa urbana única. Muchas playas en una Gracias a la presencia de La Barra, Las Canteras presume de muchas playas en una, empezando en un extremo por La Cícer, el paraíso de los surferos adornado por la silueta del Auditorio Alfredo Kraus, uno de los edificios más reconocidos de la capital e inspirado en la arquitectura característica de los faros marítimos. Continuando el recorrido, La Cícer da paso a Peña la Vieja, caracterizada por ser una franja más rocosa. Tras pasar por Playa Chica, una de las zonas favoritas para practicar snorkel, y Muro Marrero, se pasa a Playa Grande, donde la protección de La Barra ofrece un refugio de aguas tranquilas, creando la zona turística de Las Canteras por excelencia y la más fotografiada por los viajeros. El final del recorrido llega en la zona de La Puntilla, tradicionalmente de pescadores y ya en el istmo que lleva a La Isleta. El paraíso del surf Son muchas las claves que hacen de Las Canteras una de las playas urbanas más importantes del país, y entre ellas destacan sobremanera sus olas. El litoral es uno de los enclaves favoritos de los surferos de todo el mundo, que encuentran en sus aguas el escenario perfecto para practicar su deporte favorito. Además, sus condiciones hacen que este sea el lugar ideal tanto para surfistas profesionales y experimentados como para principiantes deseando aprender a surcar las olas del Atlántico. Más allá del surf, en las zonas protegidas por La Barra con aguas más tranquilas, las condiciones son ideales para otros deportes acuáticos como el kayak o el snorkel. Todo un mundo bajo el mar Además de todos los deportes y actividades que se pueden disfrutar en la superficie de Las Canteras, bajo sus aguas esconde todo un mundo de vida marina. Más de 150 especies de peces y algas viven en el fondo de Las Canteras, una zona de gran importancia a nivel biológico y en la que poder observar especies como el angelote, también conocido como "pez ángel", o las espectaculares mantas raya, entre otras muchas. Las condiciones perfectas para descubrir todo un mundo nuevo al practicar buceo en la playa. Inteligencia Artificial y servicios 365 días Más allá de la arena dorada y las aguas del Atlántico que llaman a cualquier viajero a acercarse, Las Canteras también destaca como una de las más importantes gracias a sus servicios de calidad, presentes los 365 días del año, sus instalaciones y la innovación constante. Actualmente, Las Canteras es la única playa en España gestionada con Inteligencia Artificial, lo que permite monitorizar en tiempo real la afluencia de gente o las mareas, entre otros muchos datos. Gastronomía a pie de playa Tras un día de sol, la exquisita oferta gastronómica de Las Palmas de Gran Canaria espera en los restaurantes y terrazas que adornan el paseo marítimo de Las Canteras. Entre las mejores opciones, Pizka, la pizzería artesanal más especial de la capital; Fuji, el primer restaurante japonés abierto en España; La Marinera, o Casa Carmelo, especializado en brasa. Para rematar un día redondo mientras se degustan los sabores de la capital, Las Canteras ofrece desde su costa uno de los atardeceres más bonitos de la isla. En días despejados, mientras se observa al sol esconderse tras el horizonte, es posible vislumbrar en la distancia la silueta del Teide. Una postal inolvidable en Las Palmas de Gran Canaria.

