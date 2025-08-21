VP Hoteles destaca la tendencia de redescubrir Madrid sin salir de la ciudad

jueves 21 de agosto de 2025 , 10:07h

Según datos recientes de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), la ocupación hotelera en la capital alcanzará un 52,87% en agosto de 2025, con picos del 55% en la segunda quincena, impulsada por el turismo internacional y eventos clave como el Congreso Europeo de Cardiología. Este crecimiento refleja el atractivo de Madrid como destino urbano, con un aumento del 21% en el gasto turístico internacional en 2024, superando los 16.000 millones de euros. En este contexto, el staycation, la tendencia de disfrutar de las vacaciones en la propia ciudad o en destinos cercanos, está en auge. En un mundo donde el tiempo y la calidad de las experiencias priman, Madrid se consolida como un destino ideal para quienes buscan desconectar sin alejarse demasiado.

La capital ofrece una experiencia completa en verano: desde su riqueza cultural, con museos como el Prado o el Thyssen, hasta su escena gastronómica y sus terrazas con vistas panorámicas. Visitantes de provincias cercanas, como Toledo, Segovia o Ávila, eligen Madrid por su combinación única de patrimonio, ocio y tranquilidad estival. En palabras de Javier Pérez, director general de VP Hoteles: “Staycation no es quedarse en casa: es redescubrir la ciudad desde otro ángulo, con tiempo y calma. Puede parecer inusual alojarse en un hotel en la propia ciudad, pero cada vez más personas eligen esta experiencia para ver Madrid desde otra perspectiva. Desde VP Hoteles consideramos que agosto es el momento perfecto para hacerlo: la capital se llena de ambiente, música y tradición, y nuestros hoteles ofrecen el punto de partida ideal para vivirla como nunca antes.”

Madrid en agosto

En agosto, Madrid se llena de luz, música y tradición con las verbenas más emblemáticas del verano. VP Hoteles anima a descubrir la ciudad desde una nueva perspectiva, recorriendo sus barrios más castizos y disfrutando del ambiente festivo que transforma sus calles. Los hoteles del grupo, de naturaleza 100% madrileña y situados cerca de zonas con gran vida cultural y gastronómica, son el punto de partida ideal para adentrarse en la esencia más auténtica de la capital.

Entre las experiencias recomendadas, destacan pasear por calles adornadas con mantones de Manila, escuchar chotis en plazas históricas y saborear especialidades castizas como gallinejas, entresijos o rosquillas en bares tradicionales. Desde San Cayetano hasta La Paloma, estas fiestas populares combinan música, gastronomía y costumbres que permiten vivir Madrid como un local, y desde recepción se facilitan rutas y sugerencias para aprovechar al máximo la estancia.

Lo que hace especial Madrid es la capacidad de unir a personas de todas las edades y procedencias. Desde los más pequeños, que disfrutan de juegos y actividades infantiles, hasta los mayores, que rememoran las fiestas de su juventud, e incluso turistas que visitan la capital con el objetivo de descubrirla, todos encuentran su lugar en estas celebraciones. Los bares y terrazas de los barrios se llenan de vida, y las plazas se convierten en escenarios improvisados donde se canta, se baila y se comparte. Es una oportunidad para que los madrileños refuercen su sentido de comunidad y para que los visitantes descubran el alma acogedora y festiva de Madrid.

En este sentido, los hoteles de VP Hoteles, estratégicamente ubicados en el corazón de Madrid, permiten a los huéspedes sumergirse en esta atmósfera tan castiza. Tanto es así, que recientemente el grupo inauguró la división VP SOGNIO Metropolitano, ofreciendo una experiencia inmersiva que combina diseño, confort y la esencia de Madrid. Y es que los hoteles de VP Hoteles, no solo están en Madrid, son parte de la vida de la ciudad, integrándose en las experiencias que ofrecen los barrios y ofreciendo a los visitantes la oportunidad de vivir las fiestas desde dentro.

Septiembre, el broche final del verano

Con todo ello, desde el grupo señalan que el verano madrileño no termina en agosto. En septiembre, la fiesta de La Melonera pone el cierre perfecto con su tradicional carrera popular, eventos gastronómicos y un ambiente festivo junto a Madrid Río. Esta celebración refuerza la idea de una staycation extendida, invitando a madrileños y visitantes a alargar las vacaciones sin salir de la ciudad. Javier Pérez destaca: “En VP Hoteles creemos que el verano no se mide en días, sino en momentos. Y Madrid en verano tiene mucho que ofrecer.”

VP Hoteles: Madrid nunca acaba

En definitiva, VP Hoteles invita a redescubrir Madrid, ya sea como local o como visitante, con una oferta que combina diseño, ubicación y atención personalizada. Desde el exclusivo rooftop de Ginkgo Restaurante & Sky Bar en VP Plaza España Design 5*, hasta el jardín interior de 1.600 m² en VP Madroño, pasando por las terrazas privadas de las suites de VP Jardín de Recoletos en el barrio de Salamanca o las suites con vistas del renovado VP SOGNIO Metropolitano cerca del Bernabéu, cada hotel ofrece una experiencia única. Asimismo, VP Tres Cantos se presenta como una opción ideal para desconectar cerca de la sierra madrileña. Con presencia en localizaciones icónicas como Plaza de España, Gran Vía o Recoletos, VP Hoteles es el anfitrión natural para disfrutar de un verano completo, tanto en el corazón de la capital como en su entorno más natural.