DS Cascadeur, el icónico cronógrafo de 1995 regresa más fuerte que nunca

jueves 21 de agosto de 2025 , 10:00h

Certina celebra los 30 años de uno de sus relojes más legendarios: el DS Cascadeur. Presentado originalmente en 1995, este cronógrafo diseñado para los amantes de la aventura y la emoción vuelve al mercado con una reinterpretación robusta y moderna, limitada a 1.995 unidades.

El DS Cascadeur es mucho más que un reloj: es un símbolo de fiabilidad y resistencia. Su sistema de doble seguridad (DS) y las icónicas barras verticales que protegen el cristal, ahora rediseñadas, aseguran una durabilidad que supera los estándares habituales de la relojería suiza. Estas barras, inspiración directa del modelo original, no solo cumplen una función técnica, sino que se han convertido en un sello de identidad que refleja fuerza y carácter.

El nuevo modelo combina estilo industrial y funcionalidad avanzada. El cristal de zafiro antirreflejos, las agujas y la esfera con revestimiento SLN, junto con el movimiento de cuarzo Precidrive™ —con una precisión de ±10 segundos al año— garantizan un rendimiento impecable bajo cualquier circunstancia. Además, es hermético hasta 200 metros, pensado para acompañar a quienes buscan experiencias extremas y desafíos constantes.

Con más de 130 años de historia, Certina sigue demostrando que la innovación puede ir de la mano de la tradición. El DS Cascadeur es un reloj que mide más que el tiempo: mide la pasión por la vida activa, la confianza en lo sólido y la certeza de que cada aventura tiene un aliado inquebrantable en la muñeca.

La edición limitada estará disponible en distribuidores oficiales a partir de abril de 2025, lista para quienes quieren marcar la diferencia con un icono de la relojería suiza.