El Intra-Matic de Hamilton marca una nueva era en los cronógrafos automáticos

jueves 21 de agosto de 2025 , 09:58h

Hamilton vuelve a revolucionar el mundo de la relojería con el Intra-Matic Auto Chrono, un modelo que combina la herencia de un icono con la innovación del presente. Inspirado en el mítico Chrono-Matic de 1969, primer cronógrafo automático de la casa, este reloj mantiene vivo el espíritu de la cultura automovilística americana de los años 60, ahora reinterpretado con un lenguaje de diseño audaz y contemporáneo.

El nuevo Intra-Matic se presenta en tres versiones con caja negra de 40 mm, que destacan por su carácter y personalidad. Desde la elegancia sobria del negro con agujas e índices en blanco, hasta las vibrantes versiones con detalles en naranja y amarillo eléctricos, pensadas para quienes buscan un toque deportivo y energético. Cada detalle —desde las perforaciones de la correa hasta el taquímetro— está inspirado en el diseño de los superdeportivos modernos.

La caja y las hebillas, recubiertas con tecnología PVD (Physical Vapor Deposition), garantizan resistencia y durabilidad, gracias a un revestimiento multicapa anticorrosivo de precisión nanométrica. En el interior, la excelencia mecánica se hace evidente: movimiento con 28 rubíes, reserva de marcha de 60 horas y funciones de cronógrafo, fecha y taquímetro que aseguran un rendimiento impecable.

Con el Intra-Matic Auto Chrono, Hamilton no solo honra su legado, sino que lleva la precisión suiza y la estética automovilística a un nuevo nivel. Un reloj creado para quienes viven la carretera con pasión y buscan un cronógrafo tan potente como su espíritu aventurero.