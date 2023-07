Propuestas del resort palaciego Anantara Villa Padierna Palace para este verano

lunes 03 de julio de 2023 , 07:25h

Anantara Villa Padierna Palace, comienza la temporada de verano con emocionantes planes cuidadosamente diseñados para brindar experiencias únicas e inolvidables a todo el público.

El resort palaciego, miembro de LHW (The Leading Hotels of the World) y reconocido como uno de los destinos más exclusivos de la Costa del Sol, inaugura la temporada de verano con un programa de actividades, con la excelencia y lujo como sellos característicos de la marca, con su idílico By the Sea Beach Club, para desconectar bajo el sol marbellí durante el día, mágicas noches de verano con música y exquisitas propuestas gastronómicas para disfrutar en su icónico restaurante La Veranda o en la renovada terraza de espacio 99 Sushi Bar & Restaurant.

"Queremos ofrecer a nuestros huéspedes experiencias exclusivas y memorables con los más altos estándares de calidad", afirma Jorge Manzur, director general del hotel. "Este verano, contamos con una propuesta gastronómica exclusiva con cenas a la luz de las velas, conciertos Candlelight y un nuevo pop up libanés. Tenemos pasión por la hospitalidad y ofrecemos experiencias únicas siempre con la misión de brindar un espacio cálido y acogedor donde los huéspedes se sientan cómodos, relajados y muy bien atendidos y esto lo conseguimos haciendo que su estancia en Anantara Villa Padierna Palace sea inolvidable".

La Veranda, el restaurante icónico del hotel, abre su terraza para disfrutar de cenas bajo las estrellas

El restaurante La Veranda da la bienvenida al verano con la apertura de su terraza, que cuenta con preciosas vistas a un maravilloso jardín con fuentes. Con un ambiente íntimo y cálido, gracias a una iluminación cuidadosamente estudiada, el restaurante más icónico del hotel destaca por su delicada decoración con tapices centenarios adornando sus paredes. “La Merienda”, del fotógrafo Jesús Chacón, es una imagen de tres vecinas de Marbella merendando en una casa tradicional. Esta obra decorativa, que viste la pared de la chimenea, es una muestra de cotidianidad que evoca sonrisas entre los espectadores.

La propuesta gastronómica del restaurante cuenta con un menú cuidadosamente diseñado por el talentoso Santiago Altuna, en el que predominan ingredientes y recetas de la zona. Desde la terraza del hotel y a la luz de las velas, los comensales podrán deleitarse con una experiencia culinaria inigualable mientras disfrutan de la brisa veraniega. El exquisito menú cuenta con una variada propuesta de entrantes como la crema fría de melón de cantalupo o la ensalada de bogavante con canónigos crujientes, tomates azules y vinagreta de frambuesas, entre otros, y una selección de platos principales con deliciosas carnes y pescados como protagonistas. La preparación en mesa del steak tartar, el tradicional chateaubriand de simmental o sus famosos crepes suzettes son propuestas que no dejarán indiferente a nadie. Además, y durante todo el verano, el restaurante contará con música en vivo los viernes, sábados y domingos.

Auténtica cocina libanesa tradicional en el restaurante Hole 55

La cocina libanesa está considerada una de las más saludables del mundo y durante todo el verano, los clientes podrán disfrutar de una velada al estilo del Medio Oriente y degustar una deliciosa selección de platos libaneses en este pop up, situado en la terraza del restaurante Hole 55, que además dispondrá de un servicio de take away.

Con platos elaborados con los ingredientes más frescos, junto con una sutil armonía de hierbas y especias, la gastronomía de este nuevo espacio contará con suculentos platos como la coliflor al horno con salsa Tahini (Arnabeet meshwe) o las brochetas de carne picada de cordero y ternera a la brasa con arroz blanco (Kafta Mashwi), entre otros, y también propuestas dulces como la cheesecake de pistacho o el pudding de leche con agua de rosas.

Como complemento para ambientar las noches de temática oriental, la coqueta terraza, situada junto al campo de golf, se convertirá en un acogedor espacio destinado para shishas y bar de copas. Con vistas privilegiadas al lago, es el lugar ideal para descansar, relajarse al aire libre y recrearse en la puesta del sol.

Conciertos Candlelight Summer: una experiencia musical única

Los conciertos Candlelight Summer llegan al Anfiteatro de Anantara Villa Paderna Palace para llevar a los amantes de la música a través de un cautivador viaje. Con tributos a grupos icónicos como Queen, ABBA, Los Beatles o Coldplay, los artistas llevan la experiencia musical a otro nivel creando un ambiente íntimo y vibrante bajo el cielo estrellado de las noches de verano y a la luz de un sinfín de velas.

By the Sea Beach Club: relajación y disfrute en un oasis costero exclusivo

Este verano el Beach Club contará con un exclusivo Gipsy Truck, el camión hippie de moda con una bohemia y exótica propuesta de moda. Decorada con coloridas flores y mariposas, esta tienda nómada dispone de las últimas tendencias de moda playera, trajes de baño y complementos, tanto de la propia marca Gipsy Truck como de otras muchas reconocidas a nivel nacional e internacional.