Fiestas del Orgullo en Manchester

martes 18 de julio de 2023 , 07:38h

Con el mes de junio ya celebrado y conmemorado con diferentes eventos en todo el mundo, llega el turno de disfrutar de un verano que da continuidad a la causa a través de diversas fiestas del Orgullo en Reino Unido.

La ciudad de Mánchester cuenta con la mayor comunidad LGBTQ+ del Reino Unido fuera de Londres y es famosa por su Gay Village, ubicado en Canal Street. También acogió el primer acto del Reino Unido dedicado al Orgullo (aparte de los desfiles) en 1990 y el primer Jardín Conmemorativo Trans permanente del mundo, inaugurado en los Jardines Sackville de Mánchester en 2013.

Y como broche final, es Manchester la encargada de cerrar el circuito británico por todo lo alto, con una fiesta que inunda toda la ciudad y que llega a todos sus habitantes y viajeros, la ciudad tiene una rica y fascinante historia LGBTQ+, lo que significa que puedes encontrar una forma de celebrar el Mes del Orgullo al más puro estilo mancuniano.

Tanto si te identificas como LGBTQ+ como si simplemente crees en la igualdad y la inclusión, reconocer la importancia del Mes del Orgullo y celebrar los avances logrados en materia de derechos LGBTQ+ no sólo es algo importante, sino que también puede ser educativo y divertido para toda la familia.

Planes LGBTQ+ en Manchester

Visita el Gay Village

Faro de celebración en la ciudad e icono de la escena LGBTQ+, el Gay Village de Manchester es una acogedora comunidad de bares, discotecas, restaurantes y comercios abiertos a todos. Centrada en torno a Canal Street, puedes esperar encontrar una floreciente escena queer con entretenimiento para todos los gustos, todas las noches de la semana. La fiesta nunca se detiene y tú tampoco tienes por qué hacerlo.

Visita la estatua de Alan Turing

El pionero de la informática Alan Turing trabajó en la Universidad de Manchester y se le honra con una estatua en los Jardines Sackville. Cada año, en el cumpleaños de Turing, una vigilia con velas recuerda su trabajo pionero en informática y la persecución a la que se enfrentó por ser gay. Si buscas una forma de conocer los problemas a los que se ha enfrentado la comunidad LGBTQ+ a lo largo de la historia, éste es un lugar conmovedor para empezar.

Cómete una tarta en Richmond Tea Rooms

En la calle Sackville, justo al borde del Gay Village, está Richmond Tea Rooms. Distribuida en dos plantas, esta encantadora experiencia gastronómica con temática de "Alicia en el País de las Maravillas" es todo lo que deseas de una tarde de (LGB)Té... y la experiencia de té de la tarde más extravagante de la ciudad. Es brillante, colorido e individual, el lugar perfecto para celebrar deliciosamente el orgullo.

Vida nocturna LGBT+ fuera del pueblo

Aunque el Gay Village es el centro de la vida LGBT+, han surgido locales alternativos por toda la ciudad que ofrecen noches queer alternativas; en el Northern Quarter, la sesión Kiss Me Again tiene lugar en Soup Kitchen, mientras que Bollox se vuelca en la protesta queer en Deaf Institute; y Hidden, un almacén industrial convertido en club, acoge Homoelectric en medio de un polígono industrial de Salford. En otros lugares, The Refuge da la bienvenida regularmente a Come As You Are en sus fiestas queer, mientras que HOME exhibe cine y arte LGBT+.

Aunque el Manchester Pride es la celebración del orgullo más conocida de la región, no es la única. Todos los distritos tienen sus celebraciones, en las que hay espectáculos en directo, diversión familiar, eventos y oportunidades educativas. Estos espacios seguros significan que todo el mundo es bienvenido a venir y festejar juntos como uno solo.

Para ayudarte a celebrar la inclusividad, el amor y mucho más, aquí tienes todos los actos del orgullo que se están celebrando este verano en la región de Manchester:

Picnic Rosa de Salford

Sábado 17 de junio

En el acto anual del Orgullo de Salford, el Picnic Rosa toma el Peel Park para celebrar a las lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y personas no binarias de la ciudad. Con cabezas de cartel como Nadine Coyle, Black Peppa, Big Brovaz y Booty Luv, además de puestos, actividades y entretenimiento, el Picnic Rosa pretende construir una comunidad más fuerte y diversa que celebre la inclusión y la igualdad.

Rochdale en Arco Iris

Sábado 24 de junio

Con teatro, música, drag y danza, talleres, debates sobre historia, fiestas y mucho más, Rochdale in Rainbows es el acontecimiento anual del orgullo del municipio. Todo el mundo es bienvenido, la mayoría de los actos son gratuitos, pero algunos pueden requerir entrada.

Fin de semana Sparkle 2023

Del sábado 8 al lunes 10 de julio

El Sparkle Weekend, la mayor celebración gratuita de la diversidad de género del mundo, es un festival familiar con música en directo, espectáculos, charlas y talleres para cualquier persona que se identifique como género no conforme, sus familias y amigos.

Orgullo de Tameside

Sábado 15 de julio

Con una gran variedad de actuaciones durante toda la tarde, comida, puestos de mercado y un parque de atracciones, el Orgullo de Tameside es divertido para todas las edades. Este evento gratuito para todos se celebra a partir del mediodía del sábado 15 de julio en Cheetham's Park, Stalybridge, para celebrar la inclusividad, el amor y la autoexpresión.

Orgullo de Oldham

Viernes 21 - Domingo 23 de julio

El Orgullo de Oldham tendrá lugar entre el viernes 21 y el domingo 23 de julio. El viernes habrá una fiesta previa al Orgullo en The George Tavern, el sábado un desfile, un escenario al aire libre y puestos comunitarios, y el domingo se celebrará un picnic comunitario en Alexandra Park con un Servicio del Orgullo en la Iglesia Parroquial de Oldham. Hay un montón de diversión para toda la familia.

Orgullo de Bolton

Viernes 28 - Domingo 30 de julio

El Orgullo de Bolton volverá con otro fantástico cartel del viernes 28 al domingo 30 de julio. El Orgullo de Bolton, que reúne a las diversas comunidades del municipio, incluye un desfile, actuaciones y más diversión para empoderar a la comunidad LGBTQ+ y celebrar el compañerismo en todo el municipio.

Orgullo de Stockport

Domingo 30 de julio

El Orgullo de Stockport es un festival anual para la comunidad LGBTQ+ local que se celebra en el histórico Market Place de la ciudad el domingo 30 de julio. Organizaciones benéficas, grupos comunitarios, drags, músicos y creadores locales saldrán a la calle para celebrar la igualdad y el empoderamiento de toda la comunidad. Puesto que Stockport es oficialmente la ciudad de la cultura del Gran Mánchester para 2023, ¡esperamos grandes cosas!

Orgullo de Levenshulme

Del viernes 11 al domingo 13 de agosto

El Orgullo de Levenshulme, un acontecimiento totalmente gratuito, inclusivo y fabuloso, es el mayor Orgullo local gratuito de Manchester, fuera del centro de la ciudad. Celebrado del viernes 11 al domingo 13 de agosto, el Orgullo de Levenshulme contrarresta el odio mostrando el orgullo de la comunidad y celebrando la variedad de personas que viven en ella. Es una celebración para todos, con una serie de actos y actividades para mostrar solidaridad y apoyo.

Orgullo de Wigan

Sábado 12 de agosto

Promoviendo y celebrando la igualdad y la diversidad, el Orgullo de Wigan reúne arte, música, desfile callejero y mensajes positivos. Esta fiesta veraniega para sentirse bien es un fantástico día de entretenimiento para toda la familia, que incluye a personas de todas las razas y credos, de todas las sexualidades y géneros. El desfile y las actuaciones, entre ellas la de las Cheeky Girls, como cabeza de cartel, pretenden recordar a la comunidad local que la igualdad no debe darse por sentada y asegurarse de que continúe.

Festival del Orgullo de Manchester

Del 25 al 28 de agosto

El Festival del Orgullo de Mánchester, que se celebra durante el fin de semana festivo de agosto, rinde homenaje a las personas, la cultura y la expresión queer de la forma más ruidosa y pública posible, negándose a esconderse en la vergüenza. Es una de las celebraciones del orgullo más famosas del Reino Unido y con razón, ya que siempre hay una gran variedad de actos, como el famoso Desfile del Orgullo de Mánchester y la Fiesta del Gay Village, con artistas como Bimini, Jodie Harsh, Jake Shears, Danny Beard, Gok Wan y Natasha Bedingfield. También incluye el Orgullo Juvenil y Superbia, un programa de arte y cultura que celebra la vida LGBTQ+ a través de la poesía, el arte, la música y la danza. La fiesta se cierra con una emotiva Vigilia a la Luz de las Velas para un momento de reflexión en los Jardines Sackville.

Orgullo de Chorlton

Sábado 16 de septiembre

El Orgullo de Chorlton, una celebración local, reúne a todos los miembros de la comunidad para promover la visibilidad de las personas LGBTQ+ y borrar el odio. Es un acto para toda la familia, con comida, bebida, actividades benéficas y entretenimiento local, y tendrá lugar el sábado 16 de septiembre de 2023.