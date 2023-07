Nuevos modelos de camisetas, sudaderas y bañadores para verano de Pedro Gómez

La mítica firma madrileña Pedro Gómez ha lanzado nuevos modelos de camisetas, sudaderas y bañadores que son perfectos para completar cualquier look de verano.

Los diseños se incorporan al catálogo de producto ofrecido por la marca y destacan sobre todo sus bañadores en impactantes colores como el verde, el amarillo o el negro.



Las prendas se combinan a la perfección con los nuevos modelos de camisetas y sudaderas que cuentan con el reconocible logo de Pedro Gómez o de El Igloo (su tienda propia en el corazón de Madrid), en diferentes formatos, y presentan además mensajes claves que hacen alusión a la vinculación de la marca con el universo del alpinismo, la escalada y la exploración de la naturaleza.



¡Error! Nombre de archivo no especificado. ¡Error! Nombre de archivo no especificado. Llama especialmente la atención el modelo de camiseta y sudadera “Tent” que cuenta con las instrucciones de cómo montar una tienda de campaña en la parte posterior de la prenda y está disponible en atractivos colores como el rosa pálido, el azul cielo o el verde esmeralda entre otros.

Además, aprovechando el periodo estival, Pedro Gómez pone en marcha hasta el próximo 3 de septiembre una original promoción denominada “ El Tiempo Dirá ” y que consiste en la aplicación de un porcentaje de descuento en una selección de productos en función de la temperatura máxima que se alcance cada día en la ciudad de Madrid.Si, por ejemplo, en el día se alcanzan un máximo de 28 grados, se aplicará un 28% de descuento sobre estos productos seleccionados que forman parte de la promoción.La marca Pedro Gómez fusiona a la perfección el amor por la montaña y los materiales de primera calidad a través de la interesante historia que su fundador inició en 1.954 al confeccionar el primer saco de dormir, a base de relleno de plumón y revestido de nylon, para protegerse de las inclemencias meteorológicas durante sus expediciones de montaña en los Alpes suizos.A partir de ese momento, Pedro Gómez comenzó a recibir los primeros encargos de prendas para combatir el frío y fundó su propia firma en el año 1.959, contribuyendo de manera decisiva al desarrollo del alpinismo español.La marca continúo su avance y reconocimiento durante las siguientes décadas, alcanzado gran reconocimiento en la década de los 80 y los 90 por convertirse en un sello distintivo de la sociedad madrileña de aquella época y marca de referencia de la Casa Real.A partir del año 2019, la firma pasó a manos de José Luís Serrano y Virginia Negral, que reinterpretaron los orígenes de Pedro Gómez sin dejar de lado su esencia, al mantener el modelo de negocio basado en la pequeña producción con la elaboración de prendas por encargo personalizables; manteniendo así su exclusividad.¡Error! Nombre de archivo no especificado. A día de hoy, Pedro Gómez cuenta con tienda propia ubicada en el corazón de Madrid y bajo el nombre de El Igloo. Un espacio que merece la pena descubrir por aunar la tradición e historia de la marca a través de la exposición de sus prendas más míticas, junto con las actuales.