Santiago Urrialde, de ser un rambo de andar por casa a ser un aguafiestas

Sergei es un asesino a sueldo que se hospeda en un hotel, para poder cumplir con su rifle desde la ventana, uno de sus 'encargos'.

Pero su tarea se verá constantemente interrumpida por Ramón, el huésped de la habitación contigua. Un hombre muy, pero que muy pesado, que pretende suicidarse después de que su mujer le ha abandonado.

Lo que se dice UN AGUAFIESTAS…

Como me gusta el humor, todo lo relacionado con el humor me vale y lo hago

Y ese aguafiestas para un asesino, que no va a poder cumplir su “trabajo”, no es otro que Santiago Urrialde …

Santiago Urrialde es un actor español, nacido en Madrid, que es conocido por su peculiar sentido del humor, un tanto loco y un tanto gamberro. Ahora se mete en la piel de un tipo abandonado por su esposa y por eso quiere acabar con su propia vida, pero se convierte en un pesado, con la complicidad de Josema Yuste, ese asesino pero menos …

Todo esto ocurre en la obra teatral “El aguafiestas”, de Francis Veber, que protagonizan Josema Yuste y Santiago Urrialde, junto a Maribel Lara, Vicente Renovell, Kiko Ortega y Arturo Venegas, que tras su paso exitoso por Madrid, sigue de gira por distintas ciudades españolas…

¿Y cómo se porta un aguafiestas?

Bastante cansino. Puede ser un tío tranquilo, o un atacado, depende de la situación, pero el tío te va a aguar la fiesta…

¿Y cómo has llegado a ser así?

Por guion, yo normalmente soy lo contrario, animó las fiestas, eso dice la gente… (Risas)

Se te conoce como humorista, pero has hecho mucho teatro…

La verdad es que he hecho de todo, humor, shows, teatro… y como me gusta el humor, así que todo lo relacionado con el humor me vale…

¿Y que supone esta obra?

Un paso más en mi trabajo…

¿Y qué aporta?

El mensaje que trae tiene su quid, aunque sea humor blanco, tiene su cosita, es el mal contra el bien y el bien gana al mal, o el mal gana al bien, más o menos…

¿Qué tal es trabajar con Josema Yuste?

La verdad es que muy bien. Nos conocemos desde hace unos cuantos años y nos entendemos perfectamente y sabemos que cualquier problemilla que haya que arreglar y suceda en el escenario, estará arreglado.

El aguafiestas empezó su historia en 2022 y ya lleva más de un año girando. Tras estar en Madrid, en el Teatro Reina Victoria, con éxito y carcajadas, sigue su camino y en septiembre continuará su gira con Josema Yuste, en el papel de sicario frustrado, y Santiago, en el de aguafiestas amateur…

Josema Yuste y yo nos conocemos desde hace unos cuantos años y nos entendemos perfectamente

Y en todos los sitios a los que hemos ido le ha encantado a la gente, y se ríen mucho, que es de lo que se trata, de que pasen un buen rato…

Has hecho teatro, cine o televisión ¿qué es lo que te llama más la atención?

Depende del tiempo… quiero decir que a lo mejor me surge algo que no me apetece y no lo hago… ya he hecho de todo y me he convertido en un comodón … pero para mí el teatro es lo mejor y lo más cómodo.

Allá por el año 1995, Santiago se incorpora al programa de Pepe Navarro, un late-night titulado “Esta noche cruzamos el Mississippi”, donde interpreta varios personajes, uno de ellos Rambo, basado en el papel de Silverter Stallone…

En mi familia te conocíamos como el Rambo español…

Se ríe…

¡Qué bueno! El Rambo español…

Sí, porque aquello de “no siento las piernas” se convirtió en un clásico. ¿Qué recuerdas de aquella época?

Pues imagínate, aquello fue lo que me encumbró y con un personaje americano, es una paradoja, y todavía me siguen diciendo eso de “no siento las piernas” por la calle, y eso que han pasado unos treinta años.

¿Esa fama molesta?

No, al contrario, te hace sentirte bien porque has creado una cosita que ha quedado ahí, en la historia de la televisión…

Y en la memoria de la gente…

Yo hice récord de audiencia en la televisión con la publicidad, con eso te digo todo…

¿El anuncio de que era?

Una mención que hacíamos en el programa y conseguimos un pico de audiencia, y entonces hablar de audiencia era otra cosa, había muchos menos cadenas que ahora.

Yo hice récord de audiencia en la televisión con una mención publicitaria cuando hacía de Rambo

Tan famoso se hizo su Rambo, que incluso se llegó a sacar un disco LP, con su voz (la de Santiago) y canciones veraniegas mezcladas y remezcladas a mayor gloria de ese Rambo Español, es decir un mix de la época en toda regla…

Volviendo al tema del teatro, ¿qué tiene de bueno respecto al cine o a la televisión?

Se dice que el contacto con el público, pero no hay contacto, el público está ahí, enfrente, pero lo bueno es que tienes que hacerlo bien todos los días, si te sales…

En este caso, con El aguafiestas, Josema y yo nos podemos permitir el lujo de morcillear, cambiar algunas cositas, y así, cada día es como una obra nueva…

De eso te quería hablar ¿habéis cambiado algo desde que empezasteis?

Un montón de cosas, y hemos recuperado algunas que habíamos quitado, lo vamos moviendo…

¿Cómo lo hacéis, según reacciona el público o según vuestro criterio?

Depende, algunas veces cuando vemos cómo reacciona la gente y otras porque no nos gusta y decimos que hay que cambiarlo, otras pues dejémoslo como estaba, es mantener la obra fresca.

En definitiva la obra trata de la relación entre un asesino y un hombre desesperado porque lo ha abandonado la esposa…

¿Qué puede salir mal? -Se pregunta Santiago entre risas- y se plantean situaciones surrealistas, totalmente, porqué ¿cómo pueden interactuar dos personas con esos comportamientos tan distintos cada uno… ahí está el punto para decir “Hay que ir a verla” …

Con El aguafiestas, Josema y yo nos podemos permitir el lujo de morcillear

Y a ver cómo se sale adelante…

La amistad es el hilo conductor, como ocurre en la vida, y el buen compañerismo… pues esto es lo mismo, dos personas que comparten sus vidas por medio de una puerta…

Y para terminar, di algo a nuestros lectores para que vayan a veros…

EN LA VIDA TODO PUEDE ACABAR BIEN… O ACABAR MAL… PERO ACABA

Pues aquí acaba la entrevista.

Nosotros seguimos hablando con Santiago Urrialde de los tiempos pasados, de cuando coincidíamos en un garito de la calle Sainz de Baranda, un lugar de reunión de músicos, actores, de nombre El Ratón Vaquero, pero esos tiempos ya han quedado atrás…

Santiago ha pasado de vivir en el barrio de Retiro a Majadahonda, un lugar más tranquilo… y es que los años no pasan en balde, y hay que sentar la cabeza… o no…