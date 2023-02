PERSONAJES Ampliar Josema Yuste: “La risa produce endorfinas, que es la hormona de la felicidad” Redacción Más artículos de este autor Por Tweet





















En estos momentos tiene en la cartelera de Madrid dos obras, una como protagonista y otra como director. Nos referimos a Josema Yuste, el inolvidable componente de los míticos Martes y Trece … Ese fue un tiempo estupendo, inmejorable. Es mi mejor tarjeta de visita, lo sigue siendo, la que me sustenta realmente. Ahora es uno de los protagonistas de “El aguafiestas”, junto a Santiago Urrialde. La gente viene con muchas ganas de reírse al teatro, de pasarlo bien Josema es un asesino a sueldo y Santiago es el aguafiestas que le va a aguar, como la propia palabra indica, su tarea e impedir (en principio) que cumpla con sus luctuosa misión. Y como director tiene en la nueva versión de “La cena de los idiotas”. Con Josema Yuste hemos hablado de aguafiestas, de cenas, de idiotas y, cómo no, de humor … La primera pregunta es retórica: ¿Se pueden compaginar las labores de actor y director? Es evidente que sí, porque él lo hace con estas dos obras. La primera en el Teatro Reina Victoria, y la segunda en el Teatro Amaya? ¿Qué es más complicado dirigir o actuar en tu caso? Para mí es más complejo dirigir, porque tienes que pensar en las interpretaciones de seis personajes, como era el caso de “La cena de los idiotas”. Porque como director tienes que tener una visión en conjunto, del argumento y del espacio escénico muy amplia, pensar en todo y en todos, también tienes que pensar en el público, por lo que tiene más complejidad que centrarte en un solo personaje, pero dirigir me gusta mucho. También has dirigido y actuado en la misma obra, creo recordar … Sí, en “La cena de los idiotas” y en “Sé infiel y no miras con quién”, y esta última aún era más compleja porque eran nueve personajes. Porque tienes que estar dirigiendo a los demás y llevar tu personaje Claro, y por eso es muy importante tener un buen ayudante de dirección y yo lo tengo y es magnífico (en esta ocasión es Kiko Ortega). Cuando hago una escena, él la contempla y luego habla conmigo y me comenta, por eso es fundamental. Son tus otros ojos … Eso es. Pero centrémonos en “El aguafiestas” ¿qué tiene esta obra que no hayan tenido otras anteriores? Lo primero es que dura veinte minutos menos, lo cual yo lo agradezco, (nos lo dice con una enorme sonrisa) porque voy cumpliendo años y cuando salgo a un escenario, como no lo sé hacer de otra manera, me entrego en cuerpo y alma, por lo tanto eso se agradece. Más complicado es dirigir, porque tienes que pensar en las interpretaciones de los personajes Además creo que las comedias hoy de más de una hora y veinte … se hacen un pelín largas. Estamos acostumbrados, ya, digamos, a tener muchos impactos día a día, en televisión, en publicidad, en el ritmo de la vida, todo va muy deprisa y parar a la gente hora y media en la butaca se puede hacer largo. Creo que la risa es algo que hay que consumir, disfrutarla y ya, incluso si dejas un pelín de ganas al público, mejor. Yo me propuse hacer esta comedia en 75 minutos, una hora y cuarto, y lo he cumplido. La gente lo pasa bien, disfruta, se ríen y se van. Y les da tiempo a llegar a casa con tranquilidad y a tomarse lo que quieran y a cenar. Eso lo primero y luego, que tiene diferente el planteamiento, empieza de una forma trágica para convertirse en comedia poco a poco, cuando las comedias empiezan con un conflicto, siempre más o menos divertido y van a más, ésta no, ésta comienza con una situación trágica … Y tiene su puntito sentimental … Sí, tiene su puntazo sentimental grande que se va desarrollando conforme va pasando la trama. “El aguafiestas” viene rodado … Sí, porque estrenamos en febrero del año pasado y durante el año 2022 hemos hecho gira por toda España. ¿Con qué resultado? En términos generales muy bueno. Hemos observado que la gente viene con muchas ganas de reírse al teatro, de pasarlo bien, y va a ver una comedia diferente, tanto de planteamiento como de trama. Esta obra es de Francis Weber, autor de “La cena de los idiotas” ¿tiene puntos en común? Bueno, es verdad que el personaje del idiota sería el que se quiere suicidar, y el malo de la historia sería yo … tiene ese punto de crueldad a veces, aunque aquí es más suave. En ‘La cena de los idiotas’, que también hice hace años, el personaje que es el dueño de la casa, que invita al idiota para que vaya a la cena, es mucho más cruel que mi personaje en ‘El aguafiestas’, porque aunque también es cruel por sí mismo, es un asesino a sueldo, lo que quiere es quitarse de en medio al suicida, que no le moleste, pero no le trata de modo cruel. Tiene alguna connotación con los personajes, pero la trama es totalmente distinta. Por lo que veo estás totalmente centrado en el teatro Sí. De hecho llevo veinte años por lo menos centrado en el teatro al cien por cien. La profesión de actor es así, una montaña rusa, hoy te llaman, mañana no y hay que reinventarse ¿Has dejado la televisión y el cine? Un poco de todo, dejas tú y te dejan también. Esta profesión es así, una montaña rusa, hoy te llaman, mañana no y hay que reinventarse. Yo lo que he hecho es volver a los orígenes de mi carrera como actor de teatro. Yo me formé en teatro en la Escuela, luego hice teatro profesional como actor y es donde mejor estoy, donde más cómodo me siento y donde mejor desarrollo mi talento. ¿Qué supuso el parón de la pandemia? Una faena, pero la parte positiva, que siempre hay que sacar la parte positiva de todo, es que me ha dado tiempo a reflexionar, a pensar y ver por donde sigo y eso es siempre bueno. Ese tiempo de reflexión me ha servido para darme cuenta que soy del teatro, he sido, soy y seré del teatro el resto de mi vida y lo tengo muy claro y esto me ha reafirmado. “El aguafiestas” estará en Madrid hasta abril y después continuará con la gira. Ese tiempo de reflexión que supuso la pandemia me ha servido para darme cuenta que soy del teatro Este es uno de sus proyectos. El otro, como director es “La cena de los idiotas”… ¿Cómo compaginas los dos? Como director ya terminé de trabajar, que lo hacía por las mañanas y luego seguía por las tardes con “El aguafiestas”. Pero ya has dirigido más veces … Sí, esta es la tercera vez que dirijo. La primera fue con la segunda versión de “La cena de los idiotas”, que hizo Ramón Langa, luego dirigí “Se infiel y no mires con quién”, y está cena es la tercera. Por último ¿qué le dirías a nuestros lectores para que vayan a ver “El Aguafiestas” o “La cena de los idiotas”? Que el humor nos hace mejores personas, nos abre el corazón y nos produce endorfinas, que es la hormona de la felicidad, por lo que creo que consumir humor y ver una comedia de humor, divertida, saldrás del teatro más feliz, más contento y mejor de salud. Se puede decir que habrás tomado una buena dosis de vitamina D para reforzar tu sistema inmunológico. Qué hace falta … Sí, porque estamos todos con catarro … Y siempre mosqueados … Muy tensos, muy crispados y por eso hace mucha falta comedias. Así que ya saben, vayan al teatro, vean comedias, diviértanse un rato y puede que incluso salgan mejores personas, y si no es así -porque ya lo son – se habrán divertido, se habrán reído y por unos instantes se habrán olvidado de cosas que hacen que les duela la cabeza. ¡Hay que reír! No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Papeles de Teatro: Historia de una maestra. El aguafiestas. Italianeses Tweet

