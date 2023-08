Festival de Cine de San Sebastián: Proyectos. Wip Europa. Wip Latam. Zinemaldia

miércoles 16 de agosto de 2023 , 08:57h

PROYECTOS EN EL FORO DE COPRODUCCIÓN EUROPA-AMÉRICA LATINA

Agua caliente, de Juan Pablo González y Ana Isabel Fernández de Alba; El Mensaje / The Message, de Iván Fund; Estoy bien / I'm fine, de Alicia Scherson; Fauna, de Federico Veiroj; La reserva / The Reserve, de Ezequiel Yanco; Little War, de Bárbara Sarasola-Day; Los días libres / The Days Off, de Lucila Mariani; Mil pedazos / A Thousand Pieces, de Sergio Castro San Martín; Ninho Tinto / Red Nest (Nido rojo), de Alice Stamato y Val Hidalgo; Nostalgia del futuro / Nostalgia From the Future, de Florencia Colman; Okonomiyaki, de Gabe Klinger; Todo esto eran mangas / These Were All Fields, de Daniela Abad Lombana; Tres balas / Three Bullets, de Génesis Valenzuela; Tres noches negras / Three Dark Nights, de Theo Court; y Un cabo suelto / A Loose End, de Daniel Hendler son los quince proyectos que se presentarán en el Foro de Coproducción Europa-América Latina. Procedentes de ocho países, han sido escogidos de entre 222 trabajos inscritos. La edición de este año se celebrará del 25 al 27 de septiembre y sus representantes que asistan al evento tendrán la oportunidad de dar a conocer los proyectos a potenciales socios internacionales para completar su financiación y mejorar su acceso a mercados internacionales.

WIP LATAM PRESENTARÁ SEIS PELÍCULAS

Reas, de Lola Arias; Quizás es cierto lo que dicen de nosotras / Maybe it's True What They Say About Us, de Camilo Becerra y Sofía Paloma Gómez; Mi bestia, de Camila Beltrán; Selva / Jungle, de Juan Miguel Gelacio y Esteban Hoyos García; Los domingos mueren más personas / Most People Die on Sundays, de Iair Said, y Sombra Grande / Big Shadow, de Maximiliano Schonfeld, son los seis largometrajes latinoamericanos en fase de postproducción que se presentarán ante una audiencia de profesionales en la 71ª edición del Festival de San Sebastián. Los seis títulos, de los que cuatro son primeras o segundas películas, optarán al Premio de la Industria WIP Latam y al Premio EGEDA Platino Industria.

CINCO PRODUCCIONES DE ALEMANIA, ESPAÑA, HUNGRÍA Y TURQUÍA PARTICIPARÁN EN WIP EUROPA

Cinco producciones de Alemania, España, Hungría y Turquía conforman la selección de WIP Europa, iniciativa del Festival de San Sebastián que se celebrará del 25 al 27 de septiembre y que está dirigida a películas de producción mayoritaria europea en fase de postproducción.

El Premio de la Industria WIP Europa, otorgado por las empresas Best Digital, BTeam Pictures, Deluxe Content Services Spain, Dolby Iberia, Laserfilm Cine y Vídeo, Nephilim Producciones y No Problem Sonido, consiste en la postproducción de una de las películas presentadas hasta un DCP subtitulado en inglés y castellano y su distribución en España.

KLASIKOAK ACOGERÁ EL ESTRENO MUNDIAL DE ‘EL REALISMO SOCIALISTA’

El Festival de San Sebastián acogerá en su sección Klasikoak el estreno mundial de El realismo socialista / Socialist Realism (1973-2023), una película inconclusa del realizador chileno Raúl Ruiz que ha sido rescatada y reconstruida por la cineasta Valeria Sarmiento, su viuda y colaboradora habitual. El mundo obrero y el lumpen se encadenan con el de la pequeña burguesía intelectual en este filme inédito concebido como una lectura satírica del proceso de la Unidad Popular del presidente Salvador Allende, previo al golpe cívico militar que tuvo lugar en Chile hace ahora 50 años.

El realismo socialista es una producción de POETASTROS, productora de cine que lideran la actriz y cineasta Chamila Rodríguez y el montajista y director Galut Alarcón, que también estuvieron detrás de la recuperación y finalización de otras dos obras póstumas del célebre director chileno: La telenovela errante (2017), estrenada en el 70º Festival de Locarno, y El tango del viudo y su espejo deformante (2020), presentada en la sección Forum de la 70ª Berlinale.

SELECCIÓN ZINEMALDIA STARTUP CHALLENGE

Diez proyectos tecnológicos, cinco españoles y cinco europeos, competirán en Zinemaldia Startup Challenge, el concurso para personas emprendedoras y startups de reciente creación cuyo desarrollo se basa en tecnologías aplicables al ámbito audiovisual.

Los proyectos estatales participarán en un concurso específico que forma parte de ‘Spanish Screenings: Financing & Tech’, uno de los cuatro ejes de ‘Spanish Screenings XXL. Un mercado internacional para la producción audiovisual española’. El proyecto se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para reforzar el papel de España como Hub audiovisual de Europa y está impulsado por el Ministerio de Cultura y Deporte a través del ICAA, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través del ICEX, el Festival de Málaga y el Festival de San Sebastián.

PAULA HERNÁNDEZ INAUGURARÁ HORIZONTES LATINOS CON 'EL VIENTO QUE ARRASA' Y CAROLINA MARKOWICZ CLAUSURARÁ LA SECCIÓN CON 'PEDÁGIO / TOLL'

Doce historias que transcurren en Argentina, Chile, México y Brasil integran la sección Horizontes Latinos, la selección de largometrajes del año, inéditos en España, de entre todos los producidos total o parcialmente en América Latina, dirigidos por cineastas de origen latino, o que tengan por marco o tema comunidades latinas del resto del mundo. En la selección de títulos que en la 71ª edición del Festival de San Sebastián competirán por el Premio Horizontes figuran dos películas premiadas en la última entrega de WIP Latam –El castillo / The Castle y Estranho caminho / A Strange Path (Extraño camino)– y en el Foro de Coproducción Europa-América Latina –Alemania– .

ONCE PRIMERAS Y SEGUNDAS PELÍCULAS COMPETIRÁN POR EL PREMIO KUTXABANK-NEW DIRECTORS

Todos los filmes de la sección optan a un galardón de 50.000 euros.

Once producciones de diecinueve países se disputarán el Premio Kutxabank-New Directors del Festival de San Sebastián, que celebrará su 71ª edición del 22 al 30 de septiembre. Del total de trabajos elegidos, siete son óperas primas y el resto son segundas películas de sus autoras o autores, según han desvelado en rueda de prensa el director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, y la directora de la Red Gipuzkoa de Kutxabank, Marta Madinabeitia.