Kingston Digital Technology Europe Co LLP, una división de memorias flash de Kingston Technology Company Inc., de productos de memoria y soluciones tecnológicas, acaba de lanzar el nuevo Kingston IronKey™ Keypad 200C, una unidad USB tipo C con cifrado de hardware que garantiza tanto la seguridad como la comodidad al alcance de la mano.

Gracias a esta actualización, los usuarios pueden lograr una protección de datos y compatibilidad perfecta sin necesidad de utilizar adaptadores cuando usan dispositivos equipados con USB-C.

IronKey KP200C ofrece una seguridad de grado militar certificada FIPS 140-3 Nivel 3 (pendiente) con un teclado alfanumérico independiente del sistema operativo para un acceso sencillo mediante PIN. Además, incorpora un cifrado de hardware XTS-AES de 256 bits con protección contra ataques de fuerza bruta y una protección BadUSB con firmware de firma digital, lo que garantiza un nivel incomparable de protección para los datos.

Con la opción de múltiples PIN (Admin/Usuario), el teclado puede utilizarse para establecer un PIN alfanumérico fácil de recordar para las cuentas de administrador o usuario. El administrador puede restaurar un PIN de Usuario para proporcionar acceso a la unidad en caso de que sea olvidado.

El Kingston IronKey Keypad 200C está disponible en capacidades de hasta 256GB y cuenta con una garantía de 3 años con soporte técnico gratuito.

“La necesidad de una mayor protección de datos continúa aumentando. Los datos sensibles requieren la protección militar de mayor nivel disponible en unidades con cifrado de hardware que pueden ser aseguradas físicamente fuera de Internet mientras protegen los datos en tránsito y en reposo”, explica Oscar Escayola Kaloudis, Flash Business Manager y Sales Manager para EMEA, DACH, Medio Este y África, Grecia e Israel. “Con la incorporación del KP200C, nuestra segunda unidad USB tipo C en la línea IronKey, ofrecemos aún más flexibilidad en diversas plataformas y sistemas operativos, lo que permite a los usuarios acceder a los datos sin esfuerzo independientemente del dispositivo”.