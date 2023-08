PLAYA Ampliar Ciudades, playas y olas: Destinos para hacer surf Redacción Más artículos de este autor Por Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Telegram Cuando uno piensa en surf, lo primero que le viene a la mente es Hawái, o tal vez Indonesia y la siempre turística Bali, o Australia y la llamada Gold Coast, paraíso de surferos. Con el surf como protagonista, existen otros destinos que aúnan no solo las mejores olas del planeta, sino también historia, arte, diseño o gastronomía. Y no, no hay por qué irse al otro extremo de la Tierra haciendo escala; llegar a ellos es más directo de lo que crees. Algunos están cerca, otros más lejos pero Civitatis, la marca en actividades, excursiones y visitas guiadas en español por todo el mundo, propone descubrirlos todos con multitud de alternativas más allá del mar. En este sentido, las playas infinitas y el inmenso océano se combinan con ciudades vibrantes, espectacular naturaleza, recorridos culinarios y un sinfín de posibilidades para explorar. Cómo no, tanto si eres profesional del surf como si buscas comenzar a aprender, tendrás tu buena dosis. Ciudades, playas y olas Son los tres ingredientes fundamentales que Civitatis reúne en esta selección. Te conquistarán las villas portuguesas, el fragor californiano, el sabor del norte de España, de sus islas, o el ritmo caribeño. Algarve: El sur de Portugal es un paraíso de arenas doradas, aguas cristalinas y un clima cálido y excepcional para disfrutar durante todo el verano. Lo común es visitar Nazaré para no salir del agua, pero las espléndidas aguas del Algarve son maravillosas para practicar surf y todo tipo de deportes acuáticos como buceo, paddle surf o kayak. Otro plan interesante es reservar algún paseo en barco y navegar por los imponentes acantilados y las cuevas marinas de la costa del Algarve, avistar delfines o visitar Albufeira y tantos otros municipios con guía en español. Los Ángeles: La meca del cine, final de la ruta 66 o como viaje individual siempre es un buen plan. Allí es posible aprender surf en Venice Beach y después, muy cerca, disfrutar del famoso muelle de Santa Mónica, que cuenta con un parque de atracciones con noria incluida. Un crucero por la Marina del Rey, visitar los estudios Universal, un tour completo por la ciudad, Hollywood incluido, son otras posibilidades. País Vasco: Las aguas del mar Cantábrico son el escenario perfecto para coger olas. En Mundaka, por ejemplo, es posible inscribirse en cursos de surf de 1 a 5 días, o en divertidas rutas de paddle surf. Pero hay mucho más. ¿Qué tal suena un tour en kayak por Hondarribia? ¿Y una bicicleta acuática por el Flysch de Getxo? ¿Y si combinas deporte y turismo gastronómico? ¿Y si te marcas una excursión a San Sebastián y San Juan de Gaztelugatxe? Islas Canarias: Seguimos en España pero mucho más al sur. Las Islas Canarias son un auténtico paraíso y un lugar perfecto para viajar todo el año. Aunque todas tienen rincones realmente bellos, en esta ocasión hacemos especial hincapié en Tenerife por su diversidad de planes. Observación de estrellas en el Teide, senderismo en el Parque Rural de Anaga, un free tour por Santa Cruz de Tenerife para conocer la capital, un tour del vino para disfrutar del legado enológico de la isla… ¡Hay opciones para todos los gustos y, cómo no, también surf! Un curso de surf en Playa de las Américas es un ‘must’. Panamá: Que te expliquen el canal de Panamá, la antigua ciudad colonial con guía o una excursión a las paradisíacas islas de San Blas o, desde Bocas del Toro a alguno de sus inolvidables cayos son todos los motivos que necesitas para reservar un vuelo y planificar este viaje. Además, las playas de Santa Catalina o Bluff son verdaderos referentes para surferos. Si el calor te supera, sube al volcán Barú en la zona interior de cafetales de Boquete. Tampoco se te olvidará nunca. Río de Janeiro: Brasil es inmenso y resuena en los anales del surf fundamentalmente por Florianópolis pero, más a mano, está el exótico Río de Janeiro. Visitar el cristo de Corcovado y el Pan de Azúcar, las icónicas favelas como la de Rocinha o apuntarse a un curso de surf en la playa de Arpoador, situada justo al final de la imprescindible Ipanema, son actividades que puedes reservar para que el viaje con tu tabla sea más completo que nunca. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

