Llega la Broadway Week de Nueva York

viernes 18 de agosto de 2023 , 07:54h

24 producciones participarán en el programa bianual que se llevará a cabo del 4 al 17 de septiembre del 2023

La Semana de Broadway en Nueva York o NYC Broadway Week edición otoño 2023, regresará en su duodécimo año del 4 al 17 de septiembre, ofreciendo boletos de 2 por 1 para 24 espectáculos. nyctourism.com/broadwayweek

"Estamos muy contentos de anunciar el regreso de NYC Broadway Week este mes de septiembre, el cual ofrece a neoyorquinos, hispanos y visitantes la oportunidad de disfrutar de las mejores producciones teatrales del mundo a un extraordinario precio", señaló Fred Dixon, presidente y director ejecutivo de New York City Tourism + Conventions. "Nuestro emblemático programa de NYC Broadway Week es una celebración a la vitalidad y creatividad del teatro en vivo e incluye espectáculos para todos los gustos, como producciones ganadoras de premios Tony, favoritos de los niños y clásicos muy populares. Animamos a la comunidad local y visitante a reservar ahora las entradas 2x1 para que experimenten y disfruten de algunas de las más esplendorosas y renombradas producciones de Broadway", concluyó.

Entre los espectáculos participantes en NYC Broadway Week en su edición de otoño 2023 figuran:

& Juliet Aladdin A Beautiful Noise – The Neil Diamond Musical Back to the Future: The Musical** The Book of Mormon Chicago The Cottage** Hadestown Hamilton Harry Potter and the Cursed Child Here Lies Love** Jaja’s African Hair Braiding** Kimberly Akimbo The Lion King MJ The Musical Moulin Rouge! The Musical Once Upon a One More Time** Purlie Victorious** Six: The Musical The Shark is Broken** Shucked** Some Like It Hot Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street** Wicked

** Nuevos participantes en NYC Broadway Week.

"The Broadway League se enorgullece de continuar su asociación, de 12 años, con New York City Tourism + Conventions para dar la bienvenida al evento de vuelta de NYC Broadway Week, donde el público podrá asistir a una destacada gama de musicales y obras de teatro de la meca del espectáculo y en una de las ciudades más vibrantes del mundo", expresó Charlotte St. Martin, Presidenta de The Broadway League. "Los 24 espectáculos de Broadway que participarán en el programa de este año son una gran representación de la diversidad, el esplendor y la innovación que ofrece la escena en vivo".

"Nos sentimos muy emocionados de asociarnos con New York City Tourism + Conventions, con la finalidad de ofrecer a los titulares de tarjetas experiencias invaluables a través de algunos de los más prestigiosos programas de Broadway en la ciudad de Nueva York", dijo Rustom Dastoor, Vicepresidente Ejecutivo de Marketing y Comunicaciones para Norteamérica de Mastercard. "A través de Priceless.com, los titulares de las tarjetas pueden acceder a entradas para disfrutar de un día o una noche de teatro en directo, creando memorias que permanecerán para toda la vida".

En el sitio web nyctourism.com/broadwayweek se pueden clasificar, por filtros, los espectáculos de Broadway participantes, como comedia, apto para niños, musical, obra de teatro y ganador del premio Tony.