Hotel Tapa Tour Madrid 2023

martes 05 de septiembre de 2023 , 09:02h

DIME QUIÉN ERES Y TE DIRÉ QUÉ COMES

El Four Seasons, The Westin Palace, el RIU Plaza España, el Rosewood Villa Magna… y hasta un total de 24 hoteles de lujo de la ciudad forman parte de la octava edición de este evento gastronómico que se celebra del 14 al 24 de septiembre para reivindicar la “alta cocina informal” de los establecimientos hoteleros de la capital.

Se podrán degustar hasta cuatro propuestas diferentes en formato tapa en cada uno de los hoteles participantes.

Por octavo año consecutivo, el evento Hotel Tapa Tour volverá a reivindicar los hoteles de alta gama como grandes escenarios gastronómicos. Del 14 al 24 de septiembre, Madrid vuelve a ejercer como sede del festival de "alta cocina informal" que, por primera vez, se celebrará de manera simultánea en varias localidades españolas. En esta edición, 24 hoteles emblemáticos de Madrid exhibirán sus mejores galas gastronómicas, en formato tapa.

Hotel Tapa Tour es un certamen y festival gastronómico dedicado a la promoción de la gastronomía hotelera. Con la tapa por bandera, la iniciativa rompe la barrera - arquitectónica y psicológica - existente entre la alta cocina de los hoteles de lujo y los ciudadanos. Desde 2016 se ha celebrado anualmente en Madrid y Barcelona.

En 2023 Madrid vuelve a acoger este encuentro gastronómico en el que tomarán parte 24 hoteles emblemáticos de la ciudad en los que se podrán degustar hasta cuatro propuestas diferentes de maridajes a concurso.

Para abrir boca a los asistentes, se servirá una croqueta de autor acompañada de una cerveza. A continuación, las dos propuestas concursantes en el Premio Nacional Tapa Alimentos de España, una maridada con vinos de la D.O. Ribera del Duero y otra armonizada con espumosos de la D.O. Cava. Y de postre, se degustará un bocado dulce acompañado de un cóctel con base de Cointreau.

Entre los hoteles que tomarán parte en esta nueva edición destaca la presencia del Four Seasons Hotel Madrid donde el espectacular gastrobar Isa fusiona tapas de inspiración asiática, reinterpretadas en clave mediterránea por el chef Ignacio Vara. Para Hotel Tapa Tour Madrid presenta como Tapa Alimentos de España un Bao de ternera, curry japonés y crujiente de tapioca y un Beef bao with Japanese curry and crispy tapioca; y como Tapa Fusión Alimentos de España propone un Usuzukuri de salmón, leche de coco, citronela, aceite de sisho verde y por otro lado, Salmon usuzukuri with coconut milk, lemon balm, and green sisho oil.

También tomará parte el Mandarin Oriental Ritz Madrid que servirá dentro de la categoría Tapa Alimentos de España un Mar y montaña en su tinta y un Surf’n’turf in squid ink; y como Tapa Fusión Alimentos de España propone un Bocado de Khao Soi a la española y un Bite-size Spanish-style Khao Soi.

A ellos se unen otros hoteles como The Westin Palace, RIU Plaza España, Hyatt Regency Hesperia Madrid, Gran Hotel Inglés, Hard Rock Hotel Madrid, Rosewood Villa Magna, URSO Hotel & Spa y Relais & Châteaux Hotel Heritage Madrid, entre otros.