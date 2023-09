Nueva colección de otoño de la firma Boston: prendas funcionales, actuales y con estilo

La firma española de moda masculina Boston ha presentado un avance de su colección para este otoño 2023 con una selección de prendas depuradas, funcionales e imprescindibles que se inspiran en el retorno a la ciudad para un back to work con estilo y también para disfrutar de una vida nómada al aire libre.

Un avance de colección que refleja las tendencias principales que serán protagonistas para esta nueva temporada, como las camisas en colores lavados, sobrecamisas tipo worker, prendas de manga funcionales, jerséis gruesos con colores vivos, pantalones con fit relajado y accesorios como gorros de lana y viseras.

“Hemos creado un catálogo actual y lleno de estilo, en el que hemos apostado por lo general en fits más relajados, tejidos suaves, colores lavados y líneas depuradas. Además, no van a faltar tendencias en moda masculina que vemos sin parar en el Street style y que tan de moda están: con outfitts neutros con acento de color, así como el siempre acertado total look off white”, explica Marta Orío, directora Creativa de Boston.

Como prenda estrella para esta temporada, Boston no duda en apostar por la parka, protagonista indiscutible de este avance de colección: “La parka es una de nuestras piezas más icónicas. Para este otoño, hemos confeccionada una parka semi ligera con doble capucha, con un toque de color y un interior trabajado lleno de bolsillos y detalles funcionales, que se va a convertir en la prenda que no puede faltar en el armario masculino y elevará cualquier look”, afirma Marta Orío.

En cuanto a la carta de colores, se podrá ver una amplia gama de neutros, los verdes predominan en todas sus tonalidades, y también se encontrará mucha presencia de color crudo, yeso, blanco roto, y toques de color más subido como el azulón, mostaza y granate.

El algodón y las fibras naturales predominan en la colección, y se encuentra mucha presencia de fibras recicladas y innovadores procedimientos de fabricación, como el lavado de ozono en prendas denim, que ayudan a controlar el impacto sobre el medio ambiente. “En diseño volvemos a apostar por figurativos que adornan las prendas, tanto bordados o aplicados como serigrafiados, con elementos cotidianos o guiños a temáticas concretas. En cuanto a patronaje, claramente, van tomando protagonismo los fit más relajados, hasta para los looks más formales”, destaca la directora Creativa de Boston.

Por último, los complementos se convierten en indispensables en la vestimenta, y esta temporada se podrán ver muchos elementos con clara influencia de montaña, gorros de lana en colores vivos, gorras con apliques o bordados figurativos, mochilas funcionales y bufandas de cuadros, entre otros.